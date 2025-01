Haute-Savoie : ils agressent 14 soignants et veulent porter plainte, ce qu'il s'est passé à Annemasse

14 soignants ont été agressés à l'Hôpital Privé Pays de Savoie, à Annemasse. Deux hommes sont responsables de cette agression et ont porté plainte contre les soignants.

Une agression d'une rare violence. Deux frères âgés de 24 et 33 ans se sont présentés, mercredi 8 janvier, aux alentours de 23 heures, aux urgences de l'Hôpital Privé des Pays de Savoie (HPPS) à Annemasse, en Haute-Savoie. L'un d'eux présentait des signes de traumatisme crânien et l'autre l'accompagnait. Après "quinze minutes" d'attente sur un brancard, comme le rapporte Marie Chaplin, directrice déléguée de l'HPPS à France Bleu, l'accompagnant s'en est pris à une infirmière, l'insultant puis la poussant et la tirant par les cheveux avant d'être rejoint par son acolyte sur le brancard. Plusieurs membres du personnel soignant sont venus au secours de leur collègue, recevant, eux aussi, des coups des deux hommes, qui ont ensuite pris la fuite en voiture.

En tout, 14 soignants ont été pris à partie et sept d'entre eux ont été blessés, explique le responsable des urgences, Alexandre De Oliveira : "On dénombre sept personnels paramédicaux, infirmières et aides-soignantes qui ont des atteintes physiques, dont moi-même, avec des multiples contusions de la face et sur tout le corps, avec une fracture." L'hôpital a décidé de fermer les portes de son service d'urgence jusqu'à lundi matin après cette agression. Une cellule psychologique a été mise en place pour le personnel.

Il faut dire que les services d'urgences sont souvent surchargés et l'attente y est longue. Le personnel soignant y est régulièrement soumis à des pressions de la part des personnes qui attendent, bien qu'il s'agisse plus d'un manque de moyens que de volonté de l'équipe soignante. "La gestion du stress, de l'agressivité aux urgences fait partie intégrale de notre métier (…) ce sont des choses pour lesquelles nous sommes formés, que nous savons très bien gérer, dans 90% des cas ça se passe bien, on a rarement recours à une violence physique, malheureusement ici ça n'a pas suffi", s'est confié Alexandre De Oliveira.

Les deux agresseurs en garde à vue

Les deux frères ont pris la fuite en voiture avant l'arrivée des autorités sur place, mais ont été interpellés dès le lendemain, rapporte BFMTV. Ils se seraient présentés d'eux-mêmes au commissariat d'Annemasse afin de porter plainte contre les soignants, pour un motif qui n'a pas été communiqué. Ils ont été placés en garde à vue. Les deux hommes ne sont pas connus de la justice et plusieurs soignants ont annoncé leur souhait de déposer plainte contre eux.

Le ministre de la Santé se rendra sur place samedi

Le ministre délégué de la Santé et de l'accès aux soins, lui-même médecin, s'est ému de cette agression "extrêmement violente", qu'il a qualifiée d'"intolérable" dans un message publié sur X. "Les équipes hospitalières mettent toute leur énergie dans la prise en charge des patients, d'autant plus dans le contexte actuel, elles méritent notre reconnaissance et certainement pas un acte de violence", écrit-il. Yannick Neuder se rendra samedi auprès des équipes de l'hôpital et promet des "mesures pénales pour condamner totalement ces actes".