Le corps d'une joggeuse de 77 ans retrouvé dans une forêt de l'Yonne, une hypothèse retient l'attention des enquêteurs

Portée disparue depuis le 7 janvier, Marie-Paule Albet, 77 ans, a été retrouvée morte dans la forêt d'Appoigny, où elle avait l'habitude de marcher et courir.

Au terme de trois jours de recherches dans les bois d'Appoigny, le corps sans vie de Marie-Paule Albet, qui n'avait plus donné signe de vie depuis mardi, a été retrouvé ce jeudi 9 janvier 2025, sur les coups de 10 heures. Une nouvelle battue était organisée afin de la retrouver. Une centaine de volontaires s'était mobilisée pour l'occasion. La veille, relaie L'Yonne républicain, le téléphone portable de la joggeuse de 77 ans avait été retrouvé juste avant que la nuit ne tombe, à l'occasion d'une précédente battue.

Le corps de la septuagénaire a finalement été découvert à "plusieurs dizaines de mètres de là", a révélé le procureur de la République d'Auxerre, Hugues de Phily, précisant que "le corps de cette dame se trouve vraiment dans une zone qui est tapissée de ronces très denses, dans un endroit difficile d'accès". Alors que s'est-il passé ? À ce stade, "aucune [hypothèse] n'est exclue", estime le magistrat qui a d'ailleurs ouvert une enquête en "recherches des causes de la mort", confiée à la brigade de recherches d'Auxerre.

Le médecin légiste a pu rapidement confirmer jeudi que le corps était bien celui de Marie-Paule Albet. Par ailleurs, son "constat ne permet pas de privilégier l'hypothèse criminelle", a noté le procureur, indiquant avoir ordonné une autopsie pour déterminer avec précision les causes de la mort. Pour l'heure, "une mort naturelle" semble privilégiée. "Elle se serait égarée dans les bois et aurait cherché désespérément son chemin", avance le magistrat, dont L'Yonne républicain et France 3 se font l'écho. Le procureur n'écarte toutefois pas la piste criminelle pour autant : "On peut aussi envisager, sans que cette piste ne soit privilégiée, quelque chose de plus sérieux avec l'intervention malveillante d'une tierce personne. Nous n'écartons rien."