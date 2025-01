Incendie dans le Pas-de-Calais : un feu d'habitation fait trois morts, dont deux enfants

Une mère de famille et ses deux filles sont mortes dans un incendie d'habitation qui s'est déclaré à Wingles, dans le Pas-de-Calais, dans la nuit de dimanche à lundi. Deux autres enfants sont blessés.

Un incendie a fait au moins trois morts dans le Pas-de-Calais, dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 janvier. Le feu s'est déclaré dans une habitation située dans la rue du Pronet à Wingles, une commune au Lens, aux alentours de 4h30, rapporte BFM Grand Lille. Une mère de famille âgée de 37 ans et ses deux filles, de 16 et 9 ans, ont été retrouvées mortes selon le bilan communiqué par les pompiers à Ici Nord.

La maison qui a pris feu abritait une femme de cinq personnes. Outre, les trois victimes décédés, deux jeunes garçons âgés de 12 et 11 ans, également les enfants de la mère de famille décédés étaient présents. Ils ont pu sortir des flammes grâce à l'intervention d'un voisin. En état d'urgence relative, les deux enfants ont été transportés vers l'hôpital de Lens par les pompiers. Le père de famille était absent du domicile lorsque l'incendie s'est déclenché, car parti travailler.

L'incendie a pu être maitrisé et circonscrit vers 7 heures grâce à la mobilisation d'une trentaine de pompiers. La police est également intervenu et a été saisie. Par mesure de sécurité, l'électricité a été coupée dans l'ensemble du quartier touchant quelques 200 habitations. Une salle municipale a été ouverte et mise à disposition des riverains et des équipes de secours précise BFMTV.