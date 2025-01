L'abbé Pierre aidé par "d'éventuels complices" dans l'Eglise ? L'ouverture d'une enquête réclamée

Si la première réaction du président de la Conférence des évêques de France fut "l'horreur", à l'annonce des nouveaux témoignages publiés cette semaine contre l'abbé Pierre, il réclame désormais l'ouverture d'une enquête.

Lundi 13 janvier, neuf nouvelles accusations de violences sexuelles, dont un viol sur un petit garçon ont été révélés dans le troisième rapport commandé par Emmaüs sur le passé de l'abbé Pierre. Au total, 33 témoignages ont été recueillis et 57 victimes potentielles identifiées. Ce vendredi, l'Eglise a décidé de hausser le ton. Au micro de RMC, Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France annonce que l'Eglise demande officiellement l'ouverture d'une enquête à la justice.

Un signalement pour enquêter sur "d'éventuelles non-dénonciations"

Selon Mgr Éric de Moulins-Beaufort, le parquet a des moyens que l'Eglise et Emmaüs n'ont pas. Voilà pourquoi, un signalement a été envoyé à la justice, mardi, par écrit. "Je considère qu'il faut aller au bout de la vérité. C'est pour ça que j'ai demandé, j'ai écrit un signalement au procureur de Paris pour lui demander à réfléchir à ouvrir une enquête sur l'abbé Pierre (...) De manière à ce qu'on puisse enquêter sur d'éventuelles autres victimes, des complices et des non-dénonciations", explique-t-il sur le plateau d'Apolline Matin, ce vendredi 17 janvier.

Une décision aussi motivée par l'arrivée de nouveaux témoignages contre l'abbé Pierre, cette semaine, qui s'ajoutent à la longue liste déjà connue jusqu'alors. "On pense à ces victimes qui racontent des choses effroyables. À chaque rapport on franchit un seuil dans la découverte de ce que l'abbé Pierre a pu faire et la sorte de système qu'il semble avoir construit", déplore Mgr Éric de Moulins-Beaufort. Il le reconnaît, "c'est très difficile de parler, ça ne soulage pas immédiatement. Raconter ce que l'on subit, c'est le revivre. Un des enjeux pour notre société est de créer des lieux d'écoute".

"L'abbé Pierre échappe aux mesures que l'on prend"

Il a également tenu à rappeler ce vendredi que les agissements de l'abbé Pierre étaient soumis à de premières suspicions, il y déjà 70 ans. "Dans les années 55-57 on commence à savoir des choses sur le comportement sexuel de l'abbé Pierre. Il inquiète beaucoup. Mes lointains prédécesseurs essayent de faire des choses, on essaye de limiter ses interventions, on essaye de prévenir les autorités de ne pas le mettre en avant, on l'envoie dans une clinique en Suisse parce qu'on pense qu'on peut le guérir", explique-t-il sur RMC. "Mais l'abbé Pierre échappe aux mesures que l'on prend", concède-t-il.

Alors, tous les griefs peuvent-ils être formulés contre l'Eglise ? "Il est frappant concernant l'abbé Pierre que tant de biographes et cinéastes se soient intéressés à lui sans qu'aucune victime ne se sente autorisée à parler", fait remarquer Mgr Éric de Moulins-Beaufort, ce vendredi. À l'heure actuelle, la Conférence des évêques de France n'a pas reçu de réponse de la part de la justice française quant à son dernier signalement.