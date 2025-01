Dominique Pelicot accusé de viol sur une enfant : l'accusatrice décrit un mode opératoire

Condamné à 20 ans de prison dans l'affaire dite des viols de Mazan, l'ex-mari de Gisèle Pelicot est accusé par une femme de l'avoir agressée au domicile de ses parents alors qu'elle n'avait que 12 ans, en 1995.

Elle aurait reconnu son agresseur en la personne de Dominique Pelicot grâce à la médiatisation de son visage par les médias lors du procès des viols de Mazan, dans lequel le sexagénaire a été condamné le 19 décembre dernier à vingt ans de prison. Coralie (son prénom a été modifié) l'assure, Dominique Pelicot serait l'homme qui l'a agressée en 1995 au domicile de ses parents, dans le 15e arrondissement de Paris. Elle était alors âgée de 12 ans. Près de 30 ans plus tard, la quarantenaire s'est présentée en décembre dernier à la police judiciaire parisienne.

À l'époque des faits, nous apprend M6, qui révèle l'information ce mercredi 22 janvier 2025, un homme se présentant comme un électricien s'était invité dans le domicile parisien et avait tenté d'endormir la jeune adolescente avec un torchon d'éther. La mère de la jeune fille, en arrivant dans l'appartement, avait fait fuir l'agresseur. Une plainte avait été déposée par l'adolescente dans la foulée des faits, mais aucun agresseur n'avait jamais pu être interpellé.

Dominique Pelicot déjà mis en examen dans deux cold cases

À la lumière de ce nouveau témoignage, la police judiciaire serait désormais en ordre de bataille pour retrouver d'éventuels scellés. D'autres affaires similaires non élucidées survenues à la même période seraient également regardées avec ce nouvel œil. Pour l'heure, aucun lien n'a toutefois pu être officiellement établi entre l'agression sexuelle dont a été victime Coralie et l'ex-mari de Gisèle Pelicot. Cette nouvelle accusation survient alors que Dominique Pelicot a déjà été mis en examen dans deux cold cases : le viol et le meurtre d'une agent immobilière survenu en 1991 à Paris et une tentative de viol d'une autre agent immobilière survenu en 1999 à Villeparisis, en Seine-et-Marne.