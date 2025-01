Mort d'Amandine : la mère condamnée à la perpétuité, ses justifications ignorées

10:35 - Le beau père d'Amandine qualifié de "collabo" par l'avocat général

"Il y a la torture blanche : la mise à l’isolement pour réduire sa perception spatiale et temporelle d’un individu. C’est utilisé dans toutes les dictatures. Et les punitions, à genoux sur un rouleau. Et pire encore, la nudité obligée. Sur une ado de 13 ans! (...) Dans tout système totalitaire, y a des collabos, et j’en vois un dans le box, c’est monsieur Cros", le beau-père, a lancé l'avocat général ce vendredi matin. "Quand on a installé les caméras et posé la serrure, quand on voit ces images terrifiantes d’Amandine épuisée, qui tombe, si on a une once d’humanité, on réagit. Quand on voit une ado qui crève de faim, on réagit!", poursuit-il.