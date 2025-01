Qui se cache derrière l'enlèvement de David Balland ? Ce que l'on sait des 10 suspects

Dix suspects dans l'enlèvement de David Balland et de sa femme ont été interpellés, mais la recherche de possibles commanditaires se poursuit.

C'est une histoire digne d'un film d'action – ou d'horreur. Le cofondateur de l'entreprise de cryptomonnaie Ledger, David Balland, et sa femme, ont été enlevés mardi 21 janvier et séquestrés pendant 48 heures. Une rançon était demandée en échange de leur libération et le doigt du chef d'entreprise a été mutilé pour faire pression. Le couple a finalement été retrouvé par le GIGN, mais toute la lumière n'a pas encore été faite sur cette affaire. Derrière cet enlèvement et cette séquestration pourrait se trouvait une opération criminelle "très organisée" et ayant possiblement des ramifications à l'étranger.

"Dix personnes ont été interpellées" pour l'enlèvement de David Balland, a indiqué Marie-Laure Pezant, porte-parole de la gendarmerie, au micro de Franceinfo. Il s'agit de neuf hommes et d'une femme, selon Le Figaro, âgés entre 20 et 40 ans. Certains sont d'ailleurs connus de la justice "notamment pour des faits de délinquance de droit commun", a expliqué la gendarme.

Si l'enquête est toujours en cours, elle a tout de même affirmé que les personnes interpellées et ayant commis l'enlèvement seraient de simples exécutants. "Maintenant, il nous faut remonter aussi aux commanditaires." Qui sont-ils ? "Les investigations sont en cours", rappelle la porte-parole, mais la piste de commanditaires se trouvant à l'étranger est possible. "C'est pour ça que c'est important de travailler en coopération avec l'international", a-t-elle poursuivi.

Mise en examen pour séquestration et torture

Les forces de l'ordre sont parvenues à libérer David Balland mercredi 22 janvier : 230 gendarmes étaient mobilisés lors d'une opération "exceptionnelle", tout comme le GIGN avec 90 agents et "l'unité nationale cyber pour faire des investigations numériques", a relaté la gendarme. "Au départ, on sait qu'il y a deux personnes qui ont été enlevées, mais on ne sait pas où elles sont, si elles sont toujours en France, si elles sont parties à l'étranger, on a aucun élément et en 48 heures, on met tous nos moyens locaux, nationaux et on parvient à les retrouver."

David Balland était retenu dans l'agglomération de Châteauroux (Indre). Une rançon de plusieurs millions d'euros était demandée en cryptomonnaie. Le doigt du chef d'entreprise a été sectionné et envoyé à ses proches, notamment le cofondateur de Ledger Éric Larchevêque, pour faire pression sur eux et exiger la rançon. Une partie a été payée en cryptomonnaie - la porte-parole de la gendarmerie n'a toutefois pas révélé le montant - mais le paiement a été gelé par les forces de l'ordre. La femme de David Balland a été retrouvée jeudi, ligotée dans le coffre d'une voiture à Étampes (Essonne).

Selon la procureure de Paris, Laure Beccuau, citée dans Le Point, les suspects interpellés vont être mis en examen vendredi 24 janvier pour séquestration en bande organisée afin d'obtenir le versement d'une rançon en cryptomonnaie, avec acte de torture. Ils encourent la prison à perpétuité.