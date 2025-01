Mort d'Elias, 14 ans : ce qu'on sait des jeunes suspectés de l'avoir poignardé pour son portable

Deux jeunes de 16 et 17 ans ont reconnu avoir voulu voler le portable d'Elias, 14 ans, vendredi 24 janvier, mais pas avoir porté le coup de poignard qui a causé sa mort.

Le drame s'est déroulé vendredi 24 janvier vers 20 heures à Paris. Elias, âgé de 14 ans, a été poignardé à la clavicule alors qu'il refusait de donner son téléphone portable à deux racketteurs, âgés de 16 et 17 ans. Il est mort des suites de ses blessures. Les adolescents, déjà connus de la justice, ont été interpellés dans la soirée.

Auditionnés par les enquêteurs de la police judiciaire, les deux mineurs ont reconnu leur présence le soir de l'incident, à proximité du stade Jules Noël (Paris XIVe) d'où Elias sortait d'un entraînement de football, rapporte Le Parisien. Ils auraient également reconnu la tentative d'extorsion avec violence du portable de l'adolescent. Mais pas le coup mortel.

Il semblerait que les deux agresseurs aient donné le coup de couteau lorsque la victime a résisté au vol. Elias s'est alors effondré. Les agresseurs ont pris la fuite, sans emporter leur butin. Elias était accompagné d'un ami, qui a tenté de porter les premiers gestes de secours avant l'arrivée des secours. Pris en charge à l'hôpital Necker, les médecins ont constaté sa mort samedi à midi.

Des casiers déjà chargés pour les deux agresseurs

L'ami de la victime, qui a assisté à la scène, a décrit les jeunes délinquants comme portant des tresses pour l'un, et de forte corpulence pour l'autre. Interpellés et placés en garde à vue par les forces de l'ordre, il s'avérait que les deux mineurs n'en étaient pas à leur galop d'essai. Le plus jeune a déjà un casier rempli de faits de vol, vol avec violence et vol en réunion. Celui de 17 ans aurait fait l'objet d'une mesure éducative en décembre 2023 pour des faits de vols et d'extorsion, décrit Le Parisien . Il est connu pour avoir commis des vols, extorsions avec violence et pour port d'armes blanches. C'est lui qui aurait porté le coup de couteau à Elias.

Le duo avait déjà été déféré en octobre dernier pour des faits de vols avec violence, et avait interdiction d'entrer en contact avant de comparaître en juin prochain devant le tribunal des mineurs.

Sur son compte X, François Bayrou a dénoncé un "sentiment d'impunité" et condamné la "violence adolescente" qui s'est manifestée vendredi. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a fustigé un acte "de barbares" et s'est dit "horrifié par cette violence gratuite, résultat d'une perte de repères et de l'effondrement de l'autorité".

Son homologue à la Justice, Gérald Darmanin, a déclaré dimanche 26 janvier sur X réunir lundi "l'ensemble des Procureurs Généraux et des Procureurs de République, placés sous (son) autorité, afin de leur donner les instructions de politique pénale à mettre en œuvre" face aux "violences inacceptables" de ces dernières semaines et de ces derniers jours. Il leur "assignera deux priorités qui permettront d'apporter une réponse pénale rapide et ferme".