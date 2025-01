"Tout cela le rend triste" : un suspect avoue avoir poignardé Elias, ce qu'il a dit à la police

Deux mineurs ont été interpellés après la mort du jeune Elias et l'un d'eux a fini par reconnaître avoir porté le coup ayant entrainé le décès de l'adolescent de 14 ans. Ce qu'on l'on sait des suspects et de leurs aveux.

L'un des suspects est passé aux aveux. Deux adolescents âgés de 16 et 17 ans ont été interpellés à Paris, dans la soirée du vendredi 24 janvier, car soupçonnés d'avoir poignardé Elias, un jeune garçon de 14 ans. Ce dernier quittait le stade Jules Noël, dans le XIVème arrondissement de la capitale, où il avait eu un entrainement de football, lorsqu'il a été agressé par les suspects qui cherchaient à lui voler son téléphone. Refusant de se laisser faire, Elias s'est effondré après avoir été été blessé au niveau de la clavicule tandis que les deux agresseurs ont pris la fuite sans emporter le butin. Pris en charge par les secours puis à l'hôpital Necker, la victime est décédée le samedi 25 janvier.

Identifiés par un ami d'Elias qui se trouvait avec lui au moment des faits, les deux suspects ont pu être rapidement interpellés. Placés en garde à vue vendredi soir et auditionnés, ils ont reconnu leur présence sur les lieux et à l'heure de l'agression. Ils ont rapidement reconnu la tentative d'extorsion avec violence du portable de l'adolescent en niant le coup mortel. Ce n'est que dans un deuxième temps que l'un des adolescents, le plus âgé, a avoué avoir porté le coup de couteau à Elias. "Mon client a reconnu sa responsabilité pénale et il a voulu dire ce qu'il s'est passé. Il assume pleinement sa responsabilité", a confirmé l'avocat du suspect, Me Babacar Niang, sur BFMTV.

La garde a vue des deux adolescents a pris fin dimanche soir, mais les suspects doivent être transférés au tribunal et présentés à une juge ce lundi 27 janvier. Une enquête pour "tentative d'homicide sur mineur de moins de 15 ans et extorsion avec arme" a été ouverte, mais cette dernière a été requalifiée en "extorsion suivie de mort" après le décès d'Elias. Les suspects encourent la réclusion criminelle à perpétuité.

Deux agresseurs mineurs aux casiers déjà chargés

Les deux adolescents interpellés pour l'agression et la mort d'Elias n'en étaient pas à leur galop d'essai. Le plus jeune a déjà un casier rempli de faits de vol, vol avec violence et vol en réunion. Celui de 17 ans, qui a reconnu le coup mortel, a fait l'objet d'une mesure éducative en décembre 2023 pour des faits de vols et d'extorsion, selon Le Parisien . Il est connu pour avoir commis des vols, extorsions avec violence et pour port d'armes blanches.

Les deux mineurs se connaissent puisqu'ils habitent "dans le même immeuble" selon l'avocat du plus âgé. Le duo avait d'ailleurs déjà été déféré en octobre dernier pour des faits de vols avec violence et avait depuis l'interdiction d'entrer en contact avant de comparaître en juin prochain devant le tribunal des mineurs. Une obligation qui n'a pas été respectée. "Ils habitent le même immeuble et c'est difficile de dire à deux jeunes qui ont pratiquement les mêmes intérêts, de ne pas se fréquenter, et qui sont amenés à se voir dans les endroits communs", a déclaré Me Niang sur BFMTV. Le conseil a souligné : "Ça ne justifie aucunement la violation de l'obligation qu'ils avaient, mais c'est la force des choses".

Toujours selon l'avocat du plus âgé des suspects, son client "est attristé" et "sait très bien ce qu'il s'est passé". "Il sait que les choses vont changer pour lui, les choses vont changer pour une famille, pour la famille de la victime. Tout cela le rend triste", assure Me Niang.

Des réactions politiques à la mort d'Elias

Le Premier ministre François Bayrou a dénoncé sur son compte X un "sentiment d'impunité" et condamné la "violence adolescente" qui s'est manifestée vendredi. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a fustigé un acte "de barbares" et s'est dit "horrifié par cette violence gratuite, résultat d'une perte de repères et de l'effondrement de l'autorité".

Son homologue à la Justice, Gérald Darmanin, a déclaré dimanche 26 janvier sur X réunir lundi "l'ensemble des Procureurs Généraux et des Procureurs de République, placés sous (son) autorité, afin de leur donner les instructions de politique pénale à mettre en œuvre" face aux "violences inacceptables" de ces dernières semaines et de ces derniers jours. Il leur "assignera deux priorités qui permettront d'apporter une réponse pénale rapide et ferme".