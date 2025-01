Inoxtag a-t-il échappé à un enlèvement ? Les suspects ont des profils déroutants

En novembre dernier, six hommes ont pénétré dans l'ancien domicile des parents d'Inoxtag à Orgeval. Les malfaiteurs, suspectés d'une tentative d'enlèvement sur le youtubeur, ont été placés en garde à vue.

Le 18 novembre 2024, six hommes ont fait irruption dans le jardin d'une maison d'Orgeval, dans les Yvelines. Il était aux alentours de 7h30, quand les propriétaires ont fait face à trois silhouettes cagoulées, gantées et porteuses d'une arme de point factice. Sans attendre, les agresseurs attaquent le couple : ils bousculent la femme - sur le point d'appeler au secours - et donnent un coup de crosse à son compagnon.

Fait troublant, la maison fut un temps habitée par les parents du créateur de contenu Inoxtag, de son vrai nom Inès Benazzouz. Au moment de l'attaque cependant, ils n'y résidaient plus depuis quelques années. Il n'y a "aucun rapport avec les parents du Youtubeur, même si c'était une maison qui leur appartenait", soulignait au moment des faits le parquet de Versailles, précisant que le logement avait déjà été vendu "depuis quelque temps"

Les enquêteurs soupçonnent que les malfaiteurs n'étaient pas informés de ce changement de propriétaire et qu'ils comptaient en réalité enlever Inoxtag ou l'un des membres de sa famille dans l'espoir d'obtenir une rançon. Une hypothèse corroborée par le comportement des six hommes avant de pénétrer sur les lieux du délit. Pendant une heure, ils ont en effet surveillé la maison depuis le jardin à bord d'une fourgonnette.

Des suspects déjà connus des forces de l'ordre

Depuis mardi 28 janvier, les six hommes sont en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Versailles, indique RTL. Ils sont suspectés de "tentative de vol en bande organisée avec arme, tentative d'arrestation, enlèvement séquestration ou détention arbitraire en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, et recel en bande organisée de vol commis le 18 novembre 2024 à Orgeval", détaille le ministère public.

Parmi les suspects, tous âgés d'une vingtaine d'années, "deux ont été extraits de leur cellule pour cette garde à vue, puisqu'ils étaient incarcérés pour d'autres faits. Le rôle de chacun reste à déterminer", déclare franceinfo. Certains d'entre eux n'en seraient donc pas à leur premier coup d'essai.

Auparavant, Inès Benazzouz avait déjà été la cible de deux cambriolages à son domicile, survenus en 2024, pendant son ascension de l'Everest. Très suivi sur les réseaux sociaux, il compte 8,9 millions d'abonnés sur YouTube, 6,3 millions sur TikTok et près de 6 millions sur Instagram. Le documentaire sur son ascension, intitulé "KAIZEN : 1 an pour gravir l'Everest", a été vu 41 millions de fois sur YouTube depuis sa mise en ligne le 14 septembre dernier.