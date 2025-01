Crash aérien à Washington : la piste de l'erreur humaine envisagée... De nouveaux éléments d'enquête

Un crash causé par une collision entre un hélicoptère militaire et un avion de ligne a fait 67 morts à Washington. L'enquête sur les circonstances du drame a débuté et ses conclusions sont attendues sous 30 jours, pour l'heure aucune piste n'est exclue.

"Il n'y a malheureusement pas de survivants" au crash aérien survenu à Washington dans la nuit du mercredi 29 janvier, comme l'ont confirmé les autorités américaines puis Donald Trump. La collision entre un avion de ligne et un hélicoptère militaire, près de l'aéroport Ronald-Reagan, a fait 67 victimes : les 60 passagers et quatre membres d'équipage d'équipage de l'avion, ainsi que les trois militaires présents dans l'hélicoptère. Les carcasses des appareils et l'ensemble des victimes ont fini dans les eaux glaciales du fleuve Potomac. Si les pompiers avaient indiqué avoir récupéré 28 corps le jeudi 30 janvier, les médias américains comptaient 40 dépouilles remontées des eaux en fin de journée. Quelques corps ont été repérés, mais pas encore remontés tandis que 14 personnes sont toujours portées disparues.

Les circonstances dans lesquelles le crash aérien a eu lieu soulèvent encore beaucoup de questions. Une enquête a été lancée par l'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB) qui a assuré jeudi soir que "rien ne sera négligé". Mais les investigations s'annoncent longues et la NTSB prévoit de rendre un rapport préliminaire sur les causes du crash sous 30 jours. L'agence ne dispose pas encore de beaucoup d'informations vérifiées pour le moment, et n'a donc pas pu établir s'il s'agit d'une erreur humaine ou mécanique. Les deux boites noires de l'avion, retrouvées dans l'eau dans la soirée de jeudi, va permettre de faire avance l'enquête avec l'analyse de l'enregistreur vocal du cockpit et de l'enregistreur des données de vol. Les enquêteurs qui ont déjà mis la main sur les communications de la tour de contrôle, s'interrogent également sur les effectifs des contrôleurs aériens qui, selon le New York Times, n'était pas à leur niveau normal au moment du crash.

Que s'est-il passé avant le crash à Washington ?

Le crash de l'avion est survenu à "altitude moyenne avec un hélicoptère Sikorsky H-60 au moment de l'approche pour atterrir", a précisé le régulateur américain de l'aviation (FAA) jeudi. L'appareil militaire effectuait un "vol d'entraînement", a affirmé une porte-parole de l'armée américaine, dans un message relayé sur les réseaux sociaux par le chef du Pentagone Pete Hegseth.

D'après un enregistrement de la tour de contrôle de l'aéroport daté de quelques minutes avant l'hélicoptère avait été mis en garde sur la présence de l'avion de ligne. Sur la bande son, on entend clairement un opérateur de contrôle aérien demander à l'hélicoptère s'il a bien l'avion de ligne commerciale "en vue" avant de lui dire de "passer derrière", en vain, il est déjà trop tard, le crash n'a pas pu être évité. Selon un rapport préliminaire de la FAA (autorité américaine de régulation de l'aviation), obtenu par le New York Times, la tour de contrôle était en sous effectif, avec un contrôleur au lieu de deux pour gérer les allers et venus des hélicoptères et des avions.

Le crash aérien de Washington "aurait dû être évitée" selon le président américain Donald Trump qui a réagi sur les réseaux. "L'hélicoptère s'est dirigé tout droit vers l'avion pendant une période prolongée. C'est une NUIT CLAIRE, les lumières de l'avion étaient allumées, pourquoi l'hélicoptère n'est-il pas monté ou descendu, ou n'a-t-il pas tourné ? (...) Pourquoi la tour de contrôle n'a-t-elle pas dit à l'hélicoptère ce qu'il devait faire au lieu de lui demander s'il avait vu l'avion", a-t-il écrit sur son réseau Truth social. "C'est une mauvaise situation qui aurait dû être évitée. PAS BON !!!", conclut-il. Un point de vue qu'il a réaffirmé en conférence de presse reprochant des "erreurs" aux pilotes de l'hélicoptère et aux contrôleurs aériens. Il a également accusé l'administration précédente, et notamment son programme de diversité, d'avoir favorisé l'erreur humaine - sans preuve.