Evasion à Paris : un détenu s'enfuit lors d'une sortie au musée, des recherches en cours

Le détenu de vingt-huit ans a profité d'une sortie autorisée au musée pour s'évader. Il est toujours activement recherché. Le parquet s'était opposé à sa participation à la sortie.

Une sortie au musée et un détenu évadé. Mercredi 29 janvier, un détenu de la maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis), s'est évadé lors d'une sortie organisée au musée de l'Homme, à Paris, place du Trocadéro. Selon le parquet de Bobigny, il s'agit d'un homme de vingt-huit ans, condamné pour violences.

L'homme avait été autorisé à participer à cette sortie, malgré les réticences du parquet. Ces sorties organisées dans des lieux culturels se font dans le cadre du protocole Justice-Culture, signé en 2022. Ce protocole interministériel a été créé en 1986, "sous l'impulsion de Robert Badinter, alors ministre de la Justice, et de Jack Lang, ministre de la Culture", selon le ministère de la Justice. "L'art et la culture" font partie des activités obligatoires en détention, selon le code pénitentiaire, "au même titre que le travail, le sport ou la formation professionnelle".

Le détenu toujours recherché

Selon le syndicat FO Justice de la maison d'arrêt de Villepinte, six détenus ont participé à cette sortie au musée. Ils étaient encadrés de cinq conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP) et d'un surveillant pénitentiaire. C'est celui-ci qui s'est lancé à la poursuite du détenu en fuite, mais sans parvenir à le rattraper. Il s'est évadé à la gare du Nord, et non au musée. Le détenu est toujours en fuite et activement recherché.