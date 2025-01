Crash à Washington : que sait-on de l'identité des 67 victimes ?

Un avion de ligne est entré en collision avec un hélicoptère de l'armée à Washington. 67 personnes sont mortes dans ce tragique accident. Beaucoup d'enfants n'ont pas survécu.

Qui sont les 67 victimes du crash meurtrier à Washington (États-Unis), mercredi soir, entre un avion de ligne et un hélicoptère de l'armée ? Deux jours après ce tragique accident, l'identité de certaines victimes est connue. Ce n'était pas le cas le soir du crash. La seule information connue était qu'un groupe de patineur était à bord de l'avion, ainsi que leurs proches.

Concernant ces patineurs, l'avion venait de Wichita (Kansas), où se déroulaient les championnats nationaux de patinage artistiques. De nombreux membres de cette communauté ont péri dans le crash. Parmi eux, des enfants avec leur famille. Sean Kay et Angelina Yang, deux enfants qui patinaient ensemble e étaient des espoirs "très prometteurs" selon la femme de leur engreneur à un journal local du Delaware. Celui-ci, Alexandr Kirsanov, est également décédé dans le crash. Deux sœurs patineuses ont aussi perdu la vie, il s'agit d'Everly (14 ans) et Alydia (11 ans) Livingston, avec leurs parents Peter et Donna, selon Reuters. Brielle Beyer, une patineuse de 12 ans, ainsi que sa mère Justina Magdalena Beyer, n'ont pas non plus survécu au crash. C'est aussi le cas de Cory Haynes, un adolescent, et ses parents Stéphanie et Roger.

Il y avait également Jinna Han, 13 ans, et Spencer Lane, 16 ans, accompagnés de leur mère respective, Jin et Chritine, selon le Dauphiné Libéré.

Plusieurs ressortissants étrangers parmi les victimes

Quelques heures après le crash, on a appris que des ressortissants Russes faisaient partie des victimes. Aussi patineurs, Evgenia Shishkova, 52 ans, et Vadim Naumov, 55 ans, étaient devenus entraineurs aux États-Unis après avoir été classé cinquièmes aux Jeux olympiques d'Albertville en 1992, quatrièmes à Lillehammer en 1997, et champions du monde en mars 1994. Ils entraînaient notamment Jinna Han et Spencer Lane. Selon les agences russes, Inna Volyanskaya, également ancienne patineuse reconvertie en entraîneuse aux États-Unis, fait aussi partie des victimes.

Deux ressortissants Chinois et un policier Philippin se trouvaient aussi à bord et feraient partie des victimes. Pékin n'a pas communiqué l'identité des victimes. Concernant le policier Philippin, il s'agit du colonel Pergentino Malabed Jr., qui était en déplacement aux États-Unis.

Un groupe d'amis n'a pas survécu au crash

Sept amis, qui étaient partis à la chasse aux canards dans les bois du Kansas, font également partie des victimes. Leurs identités n'ont pas toutes été révélées. Selon leurs proches, il y avait Michael Stovall, 40 ans, et Jesse Pitcher.

On sait par ailleurs que Grace Maxwell, une étudiante de 20 ans originaire de Wichita, fait partie des victimes. Elle revenait de l'enterrement de son grand-père au Kansas, selon le Wichita Eagle. Selon Reuters, Asra Raza, une jeune mariée attendue par son époux à l'aéroport, est également décédé dans le crash.

On peut aussi citer Kian Duggins, une professeure de droit à l'université Howard, à Washington, Elizabeth Keys, une avocate de Washington.

Des membres de l'équipage de l'avion et de l'hélicotpère n'ont pas survécu

Les membres d'équipage de la American Airlines, la compagnie aérienne de l'avion, n'ont pas survécu au crash. Ils sont quatre à avoir perdu la vie et on connaît l'identité de trois d'entre eux, grâce à leurs proches : le pilote, Jonathan J. Campos, 34 ans, le copilote Sam Lilley, 28 ans, et une hôtesse de l'air, Danasia Brown Elder.

Trois passagers de l'hélicoptère sont également morts dans le crash. Il s'agit de trois soldats dont les identités n'ont pas été révélées par l'armée, qui indique qu'ils étaient "assez expérimentés", tout comme le reste de l'équipage, rapporte TF1 info.