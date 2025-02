Mort de Louise : le motif terriblement futile d'Owen L., son parcours meurtrier détaillé

Owen L., principal suspect du meurtre de Louise, est passé aux aveux. Il a reconnu avoir tué l'adolescente de 11 ans en précisant le déroulé des faits aux enquêteurs. Son mobile n'avait rien à voir avec la collégienne qui a été ciblée fortuitement.

La lumière est faite sur le décès de Louise, l'adolescente de 11 ans retrouvée morte dans un bois d'Épinay-sur-Orge (Essonne) dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 février. La jeune fille n'avait plus donné signe de vie depuis l'après-midi du vendredi, après sa sortie du collège André-Maurois aux alentours de 14 heures. La dernière image de Louise a été captée par les caméras de vidéosurveillance de la ville alors qu'elle traversait le bois des Templiers dans lequel son corps a été découvert par les forces de l'ordre après plusieurs heures de recherches. Elle semblait alors suivie par un homme qui s'est avéré être le principal suspect puis l'auteur présumé de son meurtre.

Ce dernier a fini par être identifié et placé en garde à vue le lundi 10 février dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet d'Evry pour "meurtre sur mineur de moins de 15 ans". L'homme, âgé de 23 ans et prénommé Owen L., a reconnu le meurtre de la collégienne après 24 heures de garde à vue. Il doit être déferré devant un juge dans la soirée du mercredi 12 février en vue d'une mise en examen pour "meurtre sur mineur de moins de 15 ans", a fait savoir le procureur de la République lors d'une conférence de presse. Un placement en détention provisoire a été requis contre le suspect.

Le corps de Louise a été retrouvé habillé et présentant les traces d'une dizaine de coups portés avec un objet tranchant, dont certains ont visé des zones vitales au niveau du torse et du cou. Les examens médico-légaux ont exclu toutes violences sexuelles commises sur l'adolescente. Selon les aveux du suspect, Louise a été victime d'une agression crapuleuse ayant viré au meurtre.

Le mobile futile et le profil du suspect Owen L.

Owen L. qui a reconnu avoir tué Louise devant les enquêteurs est revenu sur le détail des faits. L'homme de 23 ans, connu pour être un grand adepte des jeux vidéos et pouvant "être pris de violentes colère" selon ses propres aveux, a expliqué avoir eu une violente altercation avec un joueur qu'il ne connaissait pas au cours d'une partie de jeu en ligne, a indiqué le procureur de la République d'Evry, Grégoire Dulin, en conférence de presse. Il a ensuite dit aux enquêteurs être sorti de chez lui vêtu d'une doudoune et dissimulant un couteau de type opinel dans sa poche "avec l'intention de voler ou de raquetter une personne pour se calmer". Il a alors croisé Louise et l'a attiré dans le bois des Templiers en prétextant avoir besoin d'aide pour retrouver son téléphone perdu. L'adolescente a suivi le jeune homme et s'est mise à crier lorsqu'elle a été menacée par le suspect qui cherchait à la voler. Le suspect l'a alors mise à terre et l'a lardée de plusieurs coups de couteau. Le procureur de la République a fait savoir que l'homme suspect avait déjà tenté d'attirer une collégienne dans le même bois le 4 février, sans y parvenir.

Poursuivant le récit du déroulé des faits, le procureur a indiqué que le suspect s'était rendu chez lui en courant après le meurtre de Louise. Blessé aux mains et au menton, il a prétexté une chute devant sa petite amie, présente à son domicile et qui lui a procuré des soins. Il a ensuite avoué le meurtre à sa compagne avant de se débarrasser de ses vêtements et de l'arme de crime, les recouvrant d'eau de Javel et les jetant dans une poubelle. La sortie meurtrière du suspect a duré en tout et pour tout 10 minutes.

Le suspect est un "étudiant en BTS en alternance sans entreprise depuis décembre 2024 et passe la majorité de son temps libre à jouer aux jeux vidéos" a précisé le procureur de la République. Il présente un caractère colérique, mais n'a fait l'objet d'aucun suivi psychologique. Il est connu des services de police pour deux affaires de vol datant de janvier 2021 et de février 2022. Le jeune homme avait déjà fait preuve de violences à l'égard de sa petite soeur qui avait alors signalé les faits.

Owen L. interpellé avec ses parents et sa compagne

Le suspect a été interpellé lundi soir après avoir été reconnu par plusieurs témoins comme étant l'homme suivant Louise et repéré sur les images de vidéosurveillance. Interrogé par les enquêteurs lors d'une enquête de voisinage, sa ressemblance avec le suspect et des blessures sur ses mains ont conduit à son arrestation. Son ADN a été prélevé et identifié comme celui présent sur les mains de la victime.

Trois proches du suspect - son père, sa mère et sa compagne - ont été placés en garde à vue pour non-dénonciation de crime dans la matinée du mardi 11 février. La garde à vue des parents a été levée ce mercredi 12 février, tandis que la compagne du jeune homme, âgée de 23 ans, doit être déferrée devant un juge dans la soirée du 12 février en vue d'une mise en examen pour "non-dénonciation de crime". Un placement sous contrôle judicaire a été requis contre elle, ainsi qu'une interdiction d'entrer en contact avec le suspect. La jeune femme a dissimulé le meurtre de Louise et donné un faux alibi au suspect en expliquant dans un premier temps qu'il s'était blessé non en tuant Louise, mais lors d'un accident domestique. Elle est finalement passée aux aveux dans un second temps.