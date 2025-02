Attaque au couteau à Paris : une trentaine d'individus armés forcent un immeuble, un homme poignardé

Une trentaine de militants d'ultra-droite, armés, ont attaqué dimanche les locaux d'une association de travailleurs immigrés. Un homme a été grièvement blessé.

Le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête pour tentative d'homicide volontaire, visant pour l'heure six personnes identifiées comme des militants d'extrême droite. Ces individus ont été interpellés en placés en garde à vue à la suite d'une violente et très impressionnante agression, survenue ce dimanche 16 février, vers 17h20, en plein coeur de Paris, dans le 10e arrondissement.

Comme le rapporte BFMTV, qui s'appuie sur les informations du parquet, un groupe de personnes "cagoulées et munies de tesson de bouteille" se sont introduits de force dans la cour d'un immeuble qui abrite une association de travailleurs immigrés turcs.

Selon cette source, au moins un immigré a été grièvement blessé et pris en charge par les secours. La victime a été touché violemment par une arme qui semble être une arme blanche, compte tenu de la nature des plaies observées. Son pronostic vital a été un temps engagé, son état de santé s'est stabilisé et ses jours ne sont plus en danger.

La CGT a fait savoir que cette violente agression a eu lieu alors que l'association avait organisé un événement pour projeter un film. Le syndicat pointe le caractère politique de cette attaque, et cible l'extrême droite. "Hier, des fascistes ont violemment attaqué à l'arme blanche une projection de cinéma organisée par un collectif turc à Paris. Parmi les 2 personnes transférées à l'hôpital, l'un est un militant CGT", a écrit sur X Sophie Binet, secrétaire générale du syndicat.

La police est rapidement intervenue, les forces de l'ordre ont pu interpellé 6 hommes, mais d'autres individus sont activement recherchés. Des images de l'agression sont diffusées sur les réseaux sociaux depuis ce lundi 17 février. L'Humanité a publié des extraits de l'assaut, et évoque une "attaque néonazie" visant de jeunes kurdes et un homme "poignardé". Sur la vidéo, on entend un homme hurler "Paris est nazi".