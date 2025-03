A Clermont-Ferrand, un policier frappe un homme en fauteuil roulant, un acteur célèbre s'indigne et espère des sanctions

Le réalisateur et scénariste d'un film ayant connu l'un des plus grands succès du cinéma français a réagi à la vidéo d'un homme en fauteuil roulant frappé par un policier à Clermont-Ferrand.

Dans une vidéo postée en ligne mardi 11 mars, un CRS est aperçu en train d'asséner un coup de poing à un homme en fauteuil roulant dans le quartier de la Croix-de-Neyrat, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). La vidéo est brève et ne donne pas de contexte, mais elle est devenue virale une fois publiée sur le réseau social X dans l'après-midi. Alertée par une députée de La France insoumise (LFI), la procureure de la République de Clermont-Ferrand, Dominique Puechmaille, a déclaré mercredi que le jeune homme en fauteuil roulant avait insulté les policiers. "Entendu en audition libre", "son état mental est très instable et une expertise est nécessaire avant toute réponse pénale", précise-t-elle.

Le jeune homme en fauteuil roulant se prénomme Raphaël, il est paraplégique et connu comme une "figure du quartier", selon les médias locaux. L'auteur de la vidéo, Kaïs, assure lui auprès de France Info que "Raphaël a juste avancé avec son pied levé et un policier l'a étranglé". Et d'ajouter : "Quand j'ai sorti mon téléphone, il a arrêté de l'étrangler et il lui a mis un coup de poing. Il s'en est réjoui !" "Il s'en vantait après, auprès de ses collègues", assure-t-il. "Mon réflexe a été de filmer, sinon, on ne m'aurait jamais cru", précise Kaïs.

Contactée par France Info, la procureure de Clermont-Ferrand confirme qu'"une opération de sécurisation" a eu lieu mardi dans ce quartier, "à la suite d'incidents (des rixes) la semaine dernière". "Un individu, bien connu, en fauteuil roulant est venu au contact pour insulter les policiers avant d'utiliser son fauteuil électrique pour leur foncer dessus pour les faire tomber. C'est dans ce contexte qu'il a fallu le neutraliser", a abondé Dominique Puechmaille.

"J'espère que le monsieur va bien et que le CRS va s'en mordre les doigts"

La députée insoumise a également fait un signalement en ligne sur le site de l'Inspection générale de la police nationale (IGPN), et assure avoir eu "plusieurs témoignages concordants" de la scène et s'inquiéter de "l'état de santé" de "l'homme handicapé (...) assez vulnérable de par sa situation physique et psychique". De son côté, le maire PS de Clermont-Ferrand Olivier Bianchi regrette "un acte injustifiable autant que disproportionné". "Toute la lumière doit être faite par la Justice sur cette violence qui ternit l'engagement des forces de l'ordre pour la sécurité des habitants", a-t-il déclaré.

Les réactions ne s'arrêtent pas à la sphère politique après la diffusion des images sur les réseaux sociaux. L'humoriste et réalisateur du film Un p'tit truc en plus, Artus, s'est indigné du comportement des forces de l'ordre. "Il faut de vraies sanctions (...) j'ai trouvé ça fou comme images, j'espère que le monsieur va bien et que le CRS va s'en mordre les doigts parce que c'est quand même un beau geste de fils de...".

Il poursuit : "Quand je parle d'intégrer les personnes en situation d'handicap et de les traiter comme des gens normaux, pas à ce point-là en fait. Oui, les traiter comme tout le monde, mais pas pour les coups de poing", ironise-t-il, amèrement, sur Instagram. Une enquête administrative a été ouverte et les policiers ont déposé plainte après avoir donné "leur version des faits". Le ministère de l'Intérieur a confirmé l'infomation selon laquelle une enquête administrative était en cours dans cette affaire.