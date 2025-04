Fusillade à Rennes : le parcours des assaillants qui ont fait quatre victimes

Quatre personnes ont été blessées lors de fusillades successives à Rennes, jeudi 17 avril. Quatre autres personnes, âgées de 20 à 23 ans, ont été placées en garde à vue.

Une scène d'une rare violence s'est déroulée ce jeudi 17 avril en fin d'après-midi dans le quartier Villejean à Rennes. Une fusillade a éclaté, faisant quatre blessés dont un avec le pronostic vital engagé.

D'après une source policière, trois individus armés — l'un muni d'un fusil d'assaut, les deux autres de pistolets — ont ouvert le feu sur un groupe positionné sur un point de deal, situé sur la dalle Kennedy.

L'un des suspects, âgé de 20 ans, de nationalité française et originaire de la région parisienne, a été interpellé peu après les faits, à proximité d'un véhicule incendié qui aurait été utilisé par les assaillants pour prendre la fuite. Une arme de poing a été découverte près du véhicule. Dans la nuit, les forces du Raid ont procédé à l'arrestation de trois autres individus, déjà connus de la justice. Leur implication précise dans la fusillade reste pour l'heure indéterminée. Âgés de 21 à 23 ans, deux sont Français, installés dans la région de Tours, tandis que le troisième, de nationalité congolaise, vit à Marseille.

Trois fusillades successives

Trois fusillades ont éclaté de le quartier rennais. Tout a commencé vers 17h15 le jeudi 17 avril quand une voiture, une Peugeot 2008, a percuté un homme âgé d'une vingtaine d'années et d'origine italienne. Le véhicule a continué à rouler poursuivant "plusieurs individus qui réussissaient à s'enfuir" a expliqué le procureur de la République de Rennes dans son communiqué. Les premiers tirs ont retenti à cet instant.

La voiture est ensuite revenue au niveau du piéton renversé et trois des passagers ont pris la victime en photo. Trois assaillants sont sortis du véhicule, "l'un en possession d'une arme longue, les deux autres d'une arme de poing", et ont "foncé en direction de jeunes attablés en terrasse devant le restaurant Subway". Ces derniers sont venus se réfugier à l'intérieur du restaurant où se trouvait une douzaine de personnes et ont été "victimes de tirs opérés par les attaquants". Une témoin, qui se trouvait dans un restaurant Subway situé à proximité des lieux, a livré son récit de la scène à Ouest-France : "On a vu trois mecs qui étaient sur la terrasse, ma fille me dit : "maman, couche toi !" Elle avait vu les armes. Ils ont tiré quatre coups au moins. Et là, les gars visés sont tombés par terre. Ma fille et un autre monsieur leur ont donné les premiers soins", raconte-t-elle.

Des élus de l'opposition municipale étaient également sur place. "Il y a une femme qui a crié et demandé à tout le monde de se mettre à terre, et puis on a entendu cinq ou six détonations. Les trois jeunes qui s'étaient assis ont tous été blessés. Une balle a traversé la jambe de l'un d'entre eux. L'autre avait du sang partout sur son jogging. Les tireurs sont repartis ", raconte l'élu Modem Nicolas Boucher interrogé par 20 Minutes.

Après la seconde fusillade, les agresseurs sont partis en direction de la rue du Bourbonnais où des tirs ont été entendus et "où aucune autre victime n'a été identifiée". Ils sont alors remontés à bord de la Peugeot 2008 pour prendre la fuite en direction de la route nationale 12 vers l'ouest de Rennes. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on peut voir des hommes s'enfuir en courant. La voiture des assaillants a été retrouvée incendiée peu de temps après la fusillade.

Un piéton percuté et trois blessés par balles

Les trois individus visés par les assaillants dans le Subway sont âgés de 18 à 27 ans. Ils ont été blessés aux membres inférieurs et à l'abdomen pour l'un d'entre eux. Ils sont tous sortis de l'hôpital dans la nuit de jeudi à vendredi "après avoir reçu les soins nécessaires", précise le procureur de la République de Rennes. En revanche, la quatrième victime, le piéton percuté après les premiers coups de feu, est toujours hospitalisée. Grièvement blessée, son pronostic vital est engagé selon un communiqué du procureur de la République de Rennes, ce 18 avril.