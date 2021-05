"Direct. Palestine : des bombardements à Gaza, Israël déploie 62 avions de combat"

Dans la nuit de lundi à mardi, les tirs de roquettes ont continué entre Israël et la bande de Gaza où sont situés les Palestiniens. L'ONU ne parvient toujours pas à déterminer une médiation commune de la communauté internationale.

Sommaire Pourquoi un conflit entre Israël et la Palestine ?

Tirs entre Israël et la Palestine (CARTE)

Réactions au conflit israélo-palestinien

Bombardement de l'immeuble Associated Press Bilan des attaques. Dans la nuit de lundi à mardi, Israël a été visé par 90 tirs de roquettes envoyés de Gaza. Son armée a quant à elle attaqué "65 cibles terroristes avec 62 avions de combat", selon Ouest France. Depuis le 10 mai, le conflit israëlo-palestinien a connu un regain non observé depuis 2014. Les attaques ont causé au moins 222 morts, la plupart parmi les Palestiniens, qui dénombrent notamment 62 mineurs décédés, avec plus de 1400 blessés. Côté israélien, une dizaine de décès ont été recensés, dont un enfant, et plus de deux cents blessés à la suite des tirs palestiniens. Plus de 2500 Palestiniens ont perdu leur maison dans les bombardements, et d'après le ministère de la Santé à Gaza, 40 000 personnes ont été déplacées depuis une semaine.

Dans la nuit de lundi à mardi, Israël a été visé par 90 tirs de roquettes envoyés de Gaza. Son armée a quant à elle attaqué "65 cibles terroristes avec 62 avions de combat", selon Ouest France. Depuis le 10 mai, le conflit israëlo-palestinien a connu un regain non observé depuis 2014. Les attaques ont causé au moins 222 morts, la plupart parmi les Palestiniens, qui dénombrent notamment 62 mineurs décédés, avec plus de 1400 blessés. Côté israélien, une dizaine de décès ont été recensés, dont un enfant, et plus de deux cents blessés à la suite des tirs palestiniens. Plus de 2500 Palestiniens ont perdu leur maison dans les bombardements, et d'après le ministère de la Santé à Gaza, 40 000 personnes ont été déplacées depuis une semaine. Attaque d'une clinique à Gaza. Lundi, Israël a bombardé la clinique Al-Rimal, ainsi que le ministère de la Santé palestinien. Or, cette clinique était la seule de Gaza à disposer d'un laboratoire permettant d'effectuer des tests de dépistage du Covid-19, dont le taux de positivité était de 28% selon les dernières mesures.

Lundi, Israël a bombardé la clinique Al-Rimal, ainsi que le ministère de la Santé palestinien. Or, cette clinique était la seule de Gaza à disposer d'un laboratoire permettant d'effectuer des tests de dépistage du Covid-19, dont le taux de positivité était de 28% selon les dernières mesures. Des roquettes venues du Liban. Lundi soir, trois roquettes ont été tirées depuis le sud du Liban en direction d'Israël. L'État hébreux a rapidement riposté et plusieurs obus israéliens ont à leur tour été envoyés sur le Liban.

Lundi soir, trois roquettes ont été tirées depuis le sud du Liban en direction d'Israël. L'État hébreux a rapidement riposté et plusieurs obus israéliens ont à leur tour été envoyés sur le Liban. Positionnement de l'ONU. Selon Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, cette violence "a le potentiel de déclencher une crise sécuritaire et humanitaire incontrôlable et d'encourager davantage l'extrémisme". Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU a eu lieu ce dimanche par visioconférence, sans avancée au niveau diplomatique.

Selon Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, cette violence "a le potentiel de déclencher une crise sécuritaire et humanitaire incontrôlable et d'encourager davantage l'extrémisme". Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU a eu lieu ce dimanche par visioconférence, sans avancée au niveau diplomatique. Rencontre Macron-Sissi. Des discussions diplomatiques seraient en cours entre l'Égypte, la Jordanie, ainsi que l'Allemagne, avec le soutien de la France. Le président français Emmanuel Macron a reçu ce lundi le chef d'État égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, et l'a assuré de son soutien dans ses efforts de médiation, afin "de faire cesser la spirale de la violence". L'Egypte, après un refus d'Israël de cesser les attaques durant douze heures pour envisager une discussion avec le Hamas, a décidé d'ouvrir ses frontières aux Palestiniens blessés afin qu'ils puissent venir se soigner en Egypte.

Des discussions diplomatiques seraient en cours entre l'Égypte, la Jordanie, ainsi que l'Allemagne, avec le soutien de la France. Le président français Emmanuel Macron a reçu ce lundi le chef d'État égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, et l'a assuré de son soutien dans ses efforts de médiation, afin "de faire cesser la spirale de la violence". L'Egypte, après un refus d'Israël de cesser les attaques durant douze heures pour envisager une discussion avec le Hamas, a décidé d'ouvrir ses frontières aux Palestiniens blessés afin qu'ils puissent venir se soigner en Egypte. Témoignages. Dans la nuit du 15 au 16 mai, la rue Wehda à Gaza a été ciblée par les forces israéliennes. Tandis que l'armée israélienne évoque "des pertes civiles involontaires", le Hamas parle de son côté de "meurtre prémédité", tout comme Raja Sourani, directeur de l'ONG du Centre palestinien pour les droits de l’homme, qui évoque un "massacre délibéré". Une travailleuse humanitaire palestinienne a raconté au Monde cette nuit : "Mes deux filles de 6 et 2 ans dormaient, quand on a soudain entendu d’énormes déflagrations. Il y en a eu 30 ou 40 du même genre en l’espace de cinq à dix minutes. Toute la maison s’est mise à trembler. Mes filles se sont mises à hurler. Cette nuit-là, on a tous cru qu’on allait mourir." "C'est comme un tremblement de terre. On n'avait jamais entendu de tels bombardements. Lorsque des tours sont visées, on dirait qu'ils coupent une tranche de gâteau. La précision est extrême. Le secteur est devenu méconnaissable", raconte un autre témoin de Rimal, à Gaza, auprès du Figaro. Le Premier ministre israélien a de son côté réagi aux critiques qui émergent sur la gestion de la crise. "Je veux rappeler au monde qu'en tirant sur nos villes, le Hamas commet un double crime de guerre. Il vise nos civils et se cache derrière des civils palestiniens, les utilisant comme boucliers humains", a-t-il déclaré dimanche.

Dans la nuit du 15 au 16 mai, la rue Wehda à Gaza a été ciblée par les forces israéliennes. Tandis que l'armée israélienne évoque "des pertes civiles involontaires", le Hamas parle de son côté de "meurtre prémédité", tout comme Raja Sourani, directeur de l'ONG du Centre palestinien pour les droits de l’homme, qui évoque un "massacre délibéré". Une travailleuse humanitaire palestinienne a raconté au Monde cette nuit : "Mes deux filles de 6 et 2 ans dormaient, quand on a soudain entendu d’énormes déflagrations. Il y en a eu 30 ou 40 du même genre en l’espace de cinq à dix minutes. Toute la maison s’est mise à trembler. Mes filles se sont mises à hurler. Cette nuit-là, on a tous cru qu’on allait mourir." "C'est comme un tremblement de terre. On n'avait jamais entendu de tels bombardements. Lorsque des tours sont visées, on dirait qu'ils coupent une tranche de gâteau. La précision est extrême. Le secteur est devenu méconnaissable", raconte un autre témoin de Rimal, à Gaza, auprès du Figaro. Le Premier ministre israélien a de son côté réagi aux critiques qui émergent sur la gestion de la crise. "Je veux rappeler au monde qu'en tirant sur nos villes, le Hamas commet un double crime de guerre. Il vise nos civils et se cache derrière des civils palestiniens, les utilisant comme boucliers humains", a-t-il déclaré dimanche. Manifestations en France. Samedi, environ 22 000 personnes ont manifesté en France "en solidarité avec les Palestiniens", dans une soixantaine de rassemblements, comme à Marseille ou à Paris, et ce malgré l'arrêté préfectoral interdisant de manifester dans la capitale. En direct Recevoir nos alertes live !

12:10 - De nouvelles réunions internationales pour trouver un accord diplomatique Ce mardi 18 mai, deux réunions doivent avoir lieu dans le but de trouver une posture commune entre les divers Etats concernant le conflit israélo-palestinien. Une concerne les ministres des Affaires étrangères de l'UE, sur convocation du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell : "Compte tenu de l'escalade en cours entre Israël et la Palestine et du nombre inacceptable de victimes civiles, je convoque une visioconférence extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'UE mardi. Nous coordonnerons et discuterons de la manière dont l'UE peut contribuer au mieux à mettre fin à la violence actuelle," a-t-il tweeté. L'autre réunion sera la quatrième conférence des membres du Conseil de sécurité de l'ONU, après le dernier échec de conciliation de ce dimanche. 11:46 - L'administration de Joe Biden valide une vente d'armes à Israël Hier soir, le président américain Joe Biden se déclarait favorable à un cessez-le-feu entre Israël et la Palestine, lors d'un appel téléphonique avec Benyamin Netanyahu, Premier ministre israélien. Toutefois, il n'a pas demandé un arrêt immédiat des combats. L'administration de Joe Biden a aussi "approuvé la vente de 735 millions de dollars d’armes de précision à Israël" par Boeing, selon le Washington Post. Le positionnement de Joe Biden au sujet du conflit israélo-palestinien attisent des tensions parmi les Démocrates du Congrès, certains critiquant le soutien des Etats-Unis à Israël. 11:25 - Une clinique attaquée sur la bande de Gaza Ce lundi, l'armée israélienne a bombardé la clinique de Al-Rimal, qui contenait le laboratoire de tests de dépistage du Covid-19 pour l'ensemble du territoire. Le porte-parole du ministère de la Santé palestinien Ashraf Qidra a déclaré que ces attaques "menacent de saper les efforts du ministère de la Santé face à la pandémie de Covid". Le ministère de la Santé palestinien a également été visé, et certains membres de son personnel blessés, selon le média The new arab.

En savoir plus

Pour comprendre ce qui a mené à cette nouvelle vague de violences dans le conflit entre Israël et Palestine, il faut remonter au 7 mai dernier, lorsque des heurts ont éclaté sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Alors que des accrochages se produisent depuis plusieurs jours, des Palestiniens, rassemblés pour la rupture du jeûne ce soir-là, jettent des pierres sur la police israélienne pour protester contre un projet de construction de nouveaux logements à Jérusalem-est, menaçant d'expulsion des familles palestiniennes. Les forces de l'ordre israéliennes ripostent en lançant des grenades lacrymogènes et assourdissantes, blessant près de 200 manifestants. Ces premiers heurts marquent le début de l'escalade des violences entre Israël et la Palestine.

Dans les jours qui suivent, de nouvelles manifestations dégénèrent à Jérusalem, mais aussi dans la bande de Gaza, le long de la frontière avec Israël. Le 10 mai, alors que l'État hébreu célèbre Yom Yeroushalayim, qui commémore la conquête de la partie orientale de Jérusalem lors de la guerre des Six Jours en 1967, plusieurs explosions sont entendues dans la ville sainte. Le Hamas, de son côté, revendique le tir de roquettes. Une "ligne rouge" franchie par les groupes armés palestiniens, selon les mots de Benjamin Netanyahu, qui conduit Israël à répliquer en menant des raids sur la bande de Gaza. Une vingtaine de Palestiniens, dont neuf enfants, sont tués lors de ces raids, selon les services médicaux palestiniens.

La flambée des violences dans le conflit entre Israël et la Palestine mène à des affrontements à l'extérieur de Jérusalem, notamment dans la ville de Lod, près de Tel Aviv, où un jeune Arabe a été tué dans la nuit du 12 mai. Le même jour, Israël annonce avoir tué 16 membres de la branche armée du Hamas à Gaza. Reuven Rivlin, le président israélien, met alors en garde contre le risque de guerre civile. Jeudi, le ministre de la Défense Benny Gantz ordonne un renforcement des forces de sécurité dans les villes où cohabitent des juifs et des Arabes. Dans la soirée, des tirs de roquettes ont été tirés depuis le Liban en direction de la côte israélienne, rapporte Le Parisien, suggérant une entrée du Hezbollah dans le conflit.

Après les heurts qui ont éclaté à Jérusalem, ainsi qu'à Jaffa et à Lod, près de Tel Aviv, Israël et la Palestine se sont livrés à des échanges de tirs nourris entre la bande de Gaza et l'État hébreu. Selon les précisions de France 24, le Hamas a notamment multiplié les tirs de roquettes au sud d'Israël, vers des villes telles que Sderot, Ashkelon et Beer-Sheva. À Gaza, les frappes aériennes de l'armée israélienne ont détruit un immeuble de six étages et endommagé plusieurs autres habitations de civils, rapporte Libération. Jeudi, des troupes de l'armée israélienne ont été postées le long de la clôture de sécurité qui sépare la bande de Gaza de l'État hébreu.

© Google Maps

La communauté internationale a manifesté son inquiétude face au ravivement du conflit Israël-Palestine. Jeudi, l'Élysée a publié un communiqué dans lequel Emmanuel Macron s'est dit "préoccupé par l'escalade des violences au Proche-Orient". "Le Président de la République est déterminé à œuvrer avec l'ensemble des parties pour y mettre un terme au plus vite", précise le communiqué. Dans ce cadre, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et a "fermement condamné les tirs revendiqués par le Hamas et d'autres groupes terroristes visant le territoire israélien". Le chef de l'État compte également s'entretenir prochainement avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, indique l'Élysée.

La spirale de la violence doit cesser au Proche-Orient. J'appelle avec force au cessez-le-feu et au dialogue. J'appelle au calme et à la paix. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 13, 2021

À l'inverse, le président américain, Joe Biden, s'est voulu optimiste face à l'escalade des violences dans le conflit israélo-palestinien, en affichant toutefois son soutien à l'État hébreu. "Mon espoir est que la situation soit résolue aussi rapidement que possible, mais Israël a le droit de se défendre quand des milliers de roquettes sont tirées vers son territoire", a-t-il déclaré depuis la Maison-Blanche, et dont les propos sont relayés par LCI. Le secrétaire d'État, Anthony Blinken, s'est lui aussi entretenu avec Mahmoud Abbas, soulignant la "nécessité de mettre fin aux tirs de roquettes" et d'engager "la désescalade des tensions".

La Russie a également multiplié les appels au calme. Le président russe, Vladimir Poutine, a rencontré Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, afin d'évoquer les recours possibles pour mettre un terme à l'embrasement du conflit entre Israël et la Palestine, rapporte RFI. Une réunion virtuelle publique du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendra dimanche.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Samedi 15 mai, des frappes aériennes ont conduit à l'effondrement d'un immeuble de treize étages abritant la chaîne d’information qatarie Al-Jazeera et de l’agence de presse américaine Associated Press (AP). Une attaque annoncée quelques minutes plus tôt. Fares Akram, correspondant pour AP à Gaza, a publié ce message sur Twitter, quelques temps avant le bombardement : "Nous avons couru dans les escaliers depuis le 11e étage et regardons maintenant le bâtiment de loin, priant pour que l’armée finisse par se rétracter." Pour Benyamin Netanyahou, Premier ministre d'Israël, cette cible était "parfaitement légitime", et "toutes les mesures avaient été prises pour qu'il n'y ait pas de blessé civil". Reporters sans frontières a saisi la Cour pénale internationale, estimant que cette attaque notamment pouvait relever de "crimes de guerre", comme le rapporte Le Monde.