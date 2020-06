Fête des pères 2020 : idées de cadeaux personnalisés pour une date qui approche...

FETE DES PERES 2020. Cette année, la date de la fête des pères se situe deux semaines seulement après celle de la fête des mères. D'où vient-elle ? De quelles idées cadeau s'inspirer ? Cap sur notre page spéciale !

Contrairement à celle de la fête des mères, la date de la fête des pères 2020 n'est pas décalée : elle a bien lieu comme à l'habitude le 3e dimanche de juin, soit dimanche 21 juin, en parallèle de la fête de la musique. Mais alors que leur offre-t-on ? Selon un récent sondage de l'Institut YouGov commandé par le HuffPost, 45% des Français interrogés comptaient célébrer la fête des pèresn quand 56% jugeaient comme une mauvaise idée le fait de supprimer les cadeaux spécifiques pour les pères à l'école. Bref, d'un côté comme de l'autre, les cadeaux restent d'actualité dans les esprits. Croissants pour le petit-déj', bonne bouteille de vin, livre, coffret à barbe ou encore DVD... Découvrez des idées cadeaux dans notre page pour remercier votre papa.

En 2020, la fête des pères est fixée au dimanche 21 juin. En France, cette célébration a toujours lieu le troisième dimanche de juin, bien qu'aucun texte officiel ne précise quel jour elle doit être établie. En appliquant cette règle tous les ans, on constate que la fête des pères ne peut donc être fixée qu'entre le 15 juin et le 21 juin, aux alentours du solstice d'été et de la fête de la musique. Si la fête des pères a toujours lieu après la fête des mères dans notre calendrier, elle est aussi née plus tard, en 1952 en France, quand la fête des mères y est célébrée depuis 1941. La fête des pères n'est pour autant pas honorée partout le même jour. La date hexagonale est pour sa part calquée sur le modèle américain (voir plus loin). En Allemagne, le Vatertag a toujours lieu le même jour que l'Ascension, c'est-à-dire 40 jours après Pâques. En Belgique ou en Autriche, elle a lieu le deuxième dimanche de juin, une semaine avant la France. A l'inverse, elle se tient beaucoup plus tard dans l'année dans certains pays de notre continent : le premier dimanche d'octobre au Luxembourg ou le deuxième dimanche de novembre en Europe du nord (Estonie, Finlande, Islande, Norvège, Suède).

Trouver un cadeau à son père relève souvent du casse-tête. Pour aider les petits et les grands, le magazine LSA a publié en juin 2015 un sondage montrant les préférences des papas Français en la matière. Les personnes interrogées ont répondu à la question : "Quel cadeau prévoyez-vous d'offrir pour la prochaine Fête des Pères ?". Les catégories les plus fréquemment citées sont : vin & alcools, livre, film, musique, vêtement/articles de modes, parfums/cosmétiques et restaurant. Autrement dit, que des cadeaux qui peuvent encore être dénichés à la dernière minute. En 2014, une autre enquête du magazine LSA donnait quelques indices sur les habitudes de consommation des Français à l'occasion de la fête des pères. 69,9 % des personnes interrogées déclarent qu'elles offriront un cadeau, contre 78,9% pour la fête des mères. Le budget moyen consacré au présent paternel s'élève à 49,98 euros.

Il n'est pas toujours facile de choisir un présent pour une première fête des pères avec bébé. Encore plus que pour une fête des pères "classique", les cadeaux personnalisés ont la cote, à l'instar des hexagones en alu de chez Smart photo (voir ici), qui propose également des livres photo (voir ici), une photo sur toile (voir ici), un coussin personnalisé (voir ici) ou encore un bol imprimé. Quant à Cheerz, qui se définit comme un "site d'impression photo facile", il propose une collection dédiée aussi bien aux nouveaux papas qu'à ceux qui possèdent ce rôle depuis plus longtemps : magnet photo hexagonal, album photo, photo sur aluminium, ou encore toile photo rétro (voir leur collection).

Bien que le christianisme n'ait pas de lien direct avec la fête des pères, de nombreuses sources ont souligné la glorification de la paternité dans ce courant religieux. Le Dieu "créateur" de la Bible est souvent nommé "Dieu le père". Un état de fait renforcé par la trinité de la théologie catholique, qui sépare le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par ailleurs, la figure paternelle est présente dans la place prise par Abraham, père des croyants (XIXème siècle avant notre ère) et patriarche biblique. Les peuples juifs, arabes et chrétiens revendiquent tous sa descendance.

Par ailleurs, le père était autrefois célébré via la figure du "Pater familias" romain. Ce chef de famille possédait une autorité incontestée sur l'épouse, les enfants ou les esclaves. Et était considéré comme la pierre angulaire de la société antique. Le motif a d'ailleurs traversé les siècles jusqu'à nos jours : chez les chrétiens, les pères étaient bien sûr les membres du clergé. Le pape lui-même est nommé Saint-Père par les catholiques.

Le 19 mars, date de la Saint Joseph, a longtemps été l'occasion de célébrer la paternité dans les cultes catholiques, luthériens ou anglicans. En effet, dans la Bible, Joseph est l'époux de Marie, la mère de Jésus-Christ. Il est fiancé à la jeune femme lorsque celle-ci se retrouve enceinte par l'action du Saint-Esprit. Décrit comme un "homme sage", il accepte l'enfant et l'éduque : il est reconnu comme un saint dans la tradition chrétienne. En Espagne, c'est même cette date qui est retenue comme étant celle de la fête des pères.

C'est aux Etats-Unis que naît la célébration de la fête des pères. La jeune Sonora Smart Dodd (1882-1978) était la fille d'un vétéran de la guerre de Sécession, Henry Jackson Smart, veuf depuis de longues années. En 1909, elle entend parler de l'initiative d'Anna Jarvis, visant à initier une fête des mères, lors d'un sermon prononcé dans une église méthodiste de Spokane, dans l'Etat de Washington. La jeune femme réclame alors une célébration de la paternité, venant en complément de la fête des mères. Elle propose même la date d'anniversaire de son géniteur, le 5 juin. Les pasteurs de la région se saisissent de l'idée, même s'ils décident d'établir la fête au troisième dimanche de juin : la première fête des pères est organisée, à Spokane, le 19 juin 1910.

Si les réjouissances de Spokane sombrent vite dans l'anonymat, l'idée de fête des pères est lancée. Dans les années 1920, le président américain Calvin Coolidge tente d'en faire une fête officielle, mais se heurte au Congrès. Les parlementaires craignent que ce rappel des vertus paternelles devienne, à l'image de la fête des mères, un barnum commercial. Il faut attendre 1966 pour que le président Lyndon Johnson reconnaisse le rituel dans une proclamation officielle. Six ans plus tard, Richard Nixon signe une loi qui en fait une journée de célébration nationale. Le Father's Day est définitivement fixé au troisième dimanche de juin.

La fête des pères a été célébrée pour la première fois en France en 1952. Aussi étonnant que cela puisse paraître, on doit cette arrivée à un fabricant de briquet. L'entreprise Flaminaire, située à Redon, en Bretagne, s'inspire de la célébration américaine et de la manne suscitée par les achats des enfants et des compagnes. Sur ses affiches, on peut alors lire : "Nos papas nous l'ont dit, pour la Fête des pères, ils désirent tous un Flaminaire". Très vite, les entreprises et médias reprennent ce motif, qui répond quelques semaines plus tard à la fête des mères.

Le plus beau des cadeaux vient parfois simplement des mots. Il y a bien des façons de souhaiter une bonne fête à son papa. Pour les enfants en tout cas, le poème pour papa reste un indémodable, qui fera toujours plaisir ! Si vous avez moyennement envie de jouer les Baudelaire, reste le message avec vos mots ou la petite attention écrite. Trouver une carte ou dénicher et décorer un bout de papier original ne devrait pas non plus être trop compliqué, même le dimanche de la fête des pères venu. Dégainer son mobile pour envoyer un gentil SMS à son papa non plus. L'envoi de carte virtuelle reste un exercice simple et rapide. Linternaute.com propose également de souhaiter une joyeuse Fête des Pères avec des cartes spéciales et souvent animées ! Découvrez ci-dessous nos cartes et nos idées de messages pour la fête des pères.