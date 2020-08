"Rentrée scolaire 2020 et Covid : toutes les règles à connaître"

RENTREE SCOLAIRE DE SEPTEMBRE. Quelles sont les éléments de réponse concrets aux questions sur la rentrée scolaire de septembre 2020 ? Port du masque, cantine, évaluations ou fermeture d'école liée au Covid-19... On fait le point.

Qu'a dit Jean-Michel Blanquer ce lundi matin ? Ce lundi matin, le ministre de l'Education était en déplacement dans un lycée professionnel de Mayenne pour la pré-rentrée des professeurs. Le ministre en a profité pour assurer que, pour cette rentrée scolaire du 1er septembre, "il ne manquera pas de professeurs." Et d'ajouter : "On a réussi à préparer la rentrée malgré la crise sanitaire. Dans le primaire, on a recruté plus, je n'ai pas d'inquiétudes et on a des moyens de remplacements. Bien sûr il y aura des exceptions, mais la rentrée sera aussi normale que possible". Je pourrai accompagner mon enfant dans la classe en maternelle ? Traditionnellement, les parents ont la possibilité d'accompagner leurs enfants jusque dans la classe lors de la rentrée en maternelle. Pour cette rentrée-ci, cette possibilité éventuelle dépendra de chaque chef d'établissement. L'ensemble des écoles, collèges et lycées doit en effet adapter et afficher son protocole devant l'entrée d'ici ce lundi soir. Est-ce que je dois porter un masque pour l'accompagner à l'école ? Chez les adultes, pas d'exceptions par l'âge comme pour les élèves : les parents accompagnant leurs enfants à l'école, au collège ou au lycée doivent tous porter un masque. Le ministre de l'Education a par ailleurs appelé à "éviter au maximum les contacts entre adultes". Garder son enfant à la maison ne sera possible que sur présentation d'un certificat médical Le 20 août dernier, les propos du ministre Jean-Michel Blanquer le 20 août ont été sans appel : "L'enseignement est obligatoire". Le plan de continuité pédagogique souligne également que "la présence des élèves en classe est impérative et n'est pas laissée à la libre appréciation des parents" pour cette rentrée. Des dérogations exceptionnelles peuvent cela dit être accordées, mais seulement "sur certificat médical", a précisé le ministre de l'Education. Mon enfant est-il obligé de retourner à l'école ? La réponse est oui. Le retour à l'école pour la rentrée de septembre 2020-2021 est obligatoire : tous les élèves, qu'ils soient à l'école, au collège ou au lycée doivent retourner physiquement dans leurs établissements.

Concise (six pages), la nouvelle version du protocole sanitaire scolaire met en avant la volonté du gouvernement que les établissements scolaires accueillent "tous les élèves, à tous les niveaux et sur l'ensemble du temps scolaire". Par sécurité, elle évoque également la mise en place d'un "plan de continuité pédagogique" pour assurer l'enseignement à distance (consultable ici), en cas de circulation active du virus sur tout ou partie du territoire national. Voici les détails clés du nouveau protocole sanitaire :

Distanciation

" Dans les espaces clos (salles de classe, ateliers, bibliothèques, réfectoires, cantines, internats, etc.), la distanciation physique n'est pas obligatoire lorsqu'elle n'est pas matériellement possible ou qu'elle ne permet pas d'accueillir la totalité des élèves. Néanmoins, les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves, notamment dans les salles de classe et les espaces de restauration".

Port du masque

"Le port d'un masque 'grand public' est obligatoire pour les personnels en présence des élèves et de leurs responsables légaux ainsi que de leurs collègues, tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs". *

"Pour les élèves des écoles maternelles le port du masque est à proscrire ; pour les élèves des écoles élémentaires, le port du masque n'est pas recommandé mais des masques sont à disposition pour équiper les enfants présentant des symptômes dans l'attente de leur départ de l'école ; pour les collégiens et les lycéens, le port du masque 'grand public' est obligatoire dans les espaces clos, ainsi que dans les espaces extérieurs **. L'avis du médecin référent détermine les conditions du port du masque pour les élèves présentant des pathologies".

* "Bien entendu, le port du masque n'est pas obligatoire lorsqu'il est incompatible avec l'activité (prise de repas, nuit en internat, pratiques sportives, etc.). Dans ces situations, une attention particulière est apportée à la limitation du brassage et/ou au respect de la distanciation".

Lavage des mains

"Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l'eau et au savon toutes les parties des mains pendant 30 secondes. Le séchage doit être soigneux, si possible en utilisant une serviette en papier jetable, ou sinon en laissant sécher ses mains à l'air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire. À défaut, l'utilisation d'une solution hydroalcoolique peut être envisagée. Elle se fait sous l'étroite surveillance d'un adulte à l'école primaire".

"Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : à l'arrivée dans l'école ou l'établissement ; avant chaque repas ; après être allé aux toilettes ; le soir avant de rentrer chez soi ou dès l'arrivée au domicile. Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distanciation physique".

Limitation du brassage des élèves

"La limitation du brassage entre groupes d'élèves (classes, groupes de classes ou niveaux) n'est pas obligatoire. Toutefois, les écoles et établissements scolaires organisent le déroulement de la journée et des activités scolaires pour limiter, dans la mesure du possible, les regroupements et les croisements importants entre groupes. Les arrivées et départs sont particulièrement étudiés pour limiter au maximum les regroupements d'élèves et/ou de parents. Les personnels ainsi que les collégiens et les lycéens portent un masque durant tous leurs déplacements. De même, la limitation du brassage dans les transports scolaires n'est pas obligatoire. Toutefois, les collégiens et les lycéens doivent porter un masque si la distanciation entre élèves ne peut être garantie".

Pour les élèves de la maternelle au lycée, la date de la "grande" rentrée scolaire 2020 est programmée au mardi 1er septembre 2020, et la pré-rentrée des enseignants au lundi 31 août 2020. L'année scolaire 2020-2021 prendra, quant à elle, officiellement fin le mardi 6 juillet 2021 au soir.

Attention, la date de rentrée est chaque année bien différente pour les élèves qui entrent à l'université et dans les autres établissements supérieurs : les personnes concernées doivent se renseigner auprès de leur structure, qui fixe elle-même la date du début des cours et le calendrier de l'année. De manière générale, la rentrée universitaire intervient entre la mi-septembre et la mi-octobre. Les congés d'été s'achèvent donc, mais les vacances reviennent vite avec pas moins de deux semaines de repos pour la Toussaint. Pour découvrir le calendrier complet de l'année en cours et savoir avec précision les dates des congés des élèves zone par zone, rendez-vous sur notre page spéciale consacrée aux vacances scolaires.

Le gouvernement a déclaré le 25 août dernier que les masques des élèves seront à la charge des familles, alors que de nombreux élus réclamaient leur gratuité pour les collégiens et les lycéens, sachant que ces derniers devront les porter toute la journée. La décision gouvernementale de la non-gratuité des masques a été prise lors d'un conseil de défense sanitaire à l'Elysée. Le gouvernement souhaite notamment par ce biais accroître la responsabilisation des Français, selon les termes d'un ministre ayant participé au conseil de défense, rapportés par Le Monde : "Il faut revenir à la notion de prise de responsabilité individuelle. On ne paie pas des préservatifs à tout le monde, alors que le sida tue lui aussi ! Ce n'est pas à l'Etat de prendre en charge cette dépense, d'autant plus que la situation est amenée à durer". Au sommet de l'Etat, on assure aussi : "La pandémie concerne tout le monde, il faut responsabiliser les Français. Aucun pays au monde n'assure la gratuité des masques". Le 23 août, le ministre de la santé Olivier Véran précisait au JDD que "la distribution de 53 millions de masques gratuits aux précaires [avait d'ores et déjà] été réalisée par La Poste à 90 %". Un membre de l'exécutif précisait dans la foulée : "Et cela concerne les enfants de ces familles".

Sur les évaluations à la rentrée, qui doivent avoir lieu à partir du lundi 14 septembre, le ministre de l'Education a précisé le 22 juin sur France Inter : "en sixième, on va avoir une évaluation particulièrement robuste dans son contenu, notamment pour le français et les mathématiques, de façon à déclencher ensuite de l'aide personnalisée". Et d'ajouter : "C'est systématique, universel et obligatoire pour les classes de CP, CE1, sixième et seconde. Objectif ? Evaluer les besoins des élèves après une longue période d'enseignement à distance, mais aussi repérer efficacement les élèves décrocheurs et leur fournir un accompagnement adapté. Ensuite pour les autres, le professeur disposera d'outils d'évaluation qui sont partiellement renforcés dans leur richesse pour la rentrée, avec un peu plus de liberté, si je puis dire, dans leur manière de l'utiliser". Le ministre a également évoqué "un plan ultra volontariste" contre le décrochage scolaire, un phénomène qui concerne environ 4% des élèves en France. Cela fait "autour de 500 000 élèves" selon le ministère.

Selon une circulaire du 10 juillet, "dans l'hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes, du fait d'une circulation active du virus sur tout ou partie du territoire national, un plan de continuité pédagogique sera mis en place pour assurer l'enseignement à distance". Le document précise également : "Le ministère a élaboré un plan comprenant, outre le protocole sanitaire, le rappel des principales actions à conduire, des conseils et bonnes pratiques sur l'organisation du service et l'équipement numérique, les modalités d'activation des classes virtuelles du Cned et de 'Ma classe à la maison', et une sélection de ressources pédagogiques numériques à disposition des professeurs et des familles". Le plan en question devrait être consultable dans les prochains jours.

Si l'épidémie de coronavirus s'accentue et que la situation devient difficile, le gouvernement envisage de fermer les écoles, mais il s'agirait alors du "cas le plus extrême", selon le ministre. Si les écoles ferment, les enfants devront donc suivre des cours à distance. "Nous y sommes prêts, nous avons des centaines d'heures de cours enregistrées", a indiqué le ministre de l'Éducation nationale. Cependant, Jean-Michel Blanquer affirme qu'il préférerait mettre en œuvre des solutions "mixtes" si la France n'arrive pas à une situation extrême. "En cas de reprise partielle de l'épidémie, nous serions obligés de recomposer des petits groupes avec l'un qui reste à la maison et l'autre pas", a-t-il expliqué.

Le coût de la rentrée scolaire vous paraît exorbitant ? Mais avez-vous pensé à l'allocation de rentrée scolaire (ARS) ? Cette prime de rentrée est versée, sous conditions de ressources, aux familles ayant des enfants âgés de 6 à 18 ans scolarisés dans un établissement public, privé ou dans un organisme à distance comme le Cned. Des plafonds de ressources sont imposés. Ce sont les revenus remontant à deux ans qui sont pris en compte, et non ceux de l'année en cours (les revenus de l'année 2018 sont étudiés pour l'année 2020). Voici les plafonds de ressources de la prime de rentrée pour cette année :

Un enfant à charge : 25 093 euros

Deux enfants à charge : 30 883 euros

Trois enfants à charge : 36 675 euros

Par enfant supplémentaire à charge : 5 791 euros

► La prime de rentrée a été revalorisée de 100 euros cette année. Tout savoir sur l'allocation de rentrée scolaire (ARS), ses conditions, son montant selon l'âge de l'enfant et sa date de versement