Rentrée scolaire 2023 : la date connue, calendriers scolaires des trois prochaines années

On connaît désormais officiellement la date de la rentrée scolaire de septembre 2023 ! Le ministère de l'Education vient également de publier les calendriers des trois prochaines années scolaires. Consultez-les dans cette page.

[Mis à jour le 8 décembre 2022 à 11h54] Après des mois d'attente, les calendriers des trois prochaines années scolaires viennent d'être dévoilés par le ministère de l'Education nationale, après leur publication mercredi 7 décembre au Journal Officiel. Les années concernées sont 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026. Consultez-les dans cette page en vous aidant du sommaire ci-contre. On connaît donc aussi désormais la date de la prochaine grande rentrée scolaire, celle de septembre 2023. Celle-ci aura lieu pour l'ensemble des élèves de l'école au lycée lundi 4 septembre 2023. Le dernier jour de classe de cette prochaine année scolaire est quant à lui prévu samedi 6 juillet 2024, voire la veille pour les élèves n'ayant pas cours le samedi.

Chaque année, environ 12 millions d'enfants et d'adolescents reprennent le chemin de l'école, du collège ou du lycée. Pour la prochaine rentrée scolaire, de nouvelles mesures ont d'ores et déjà été annoncées en primaire, au collège et au lycée. Nous vous les détaillons plus bas. D'autres points peuvent également vous intéresser au sujet de la rentrée. Absence d'enseignants, revalorisation du métier de professeur, familles concernées par l'allocation de rentrée scolaire... Consultez les informations clés dans cette page spéciale.

La date de la "grande" rentrée scolaire de septembre 2023 est désormais connue ! Elle aura lieu lundi 4 septembre 2023 pour tous les élèves, de l'école au lycée. Cette année, le ministère de l'Education nationale avait pour mission d'officialiser en même temps les calendriers scolaires des trois années scolaires à venir. C'est chose faite, puisque les trois calendriers ont été publiés au Journal Officiel mercredi 7 décembre. Trois ministères ont été chargés de définir les contours des calendriers scolaires dévoilés ci-dessous :

Le ministère de l'Education : il doit étaler 36 semaines de cours de septembre à juillet. Celles-ci doivent absolument se diviser en cinq périodes de travail "de durée comparables", séparées par quatre séquences de congés (Toussaint, Noël, hiver, printemps).

: il doit étaler 36 semaines de cours de septembre à juillet. Celles-ci doivent absolument se diviser en cinq périodes de travail "de durée comparables", séparées par quatre séquences de congés (Toussaint, Noël, hiver, printemps). Le ministère de l'Intérieur : sa mission à lui est de maintenir un trafic le plus fluide possible sur les routes afin de diminuer les risques d'accidents lors des départs et des retours de vacances.

: sa mission à lui est de maintenir un trafic le plus fluide possible sur les routes afin de diminuer les risques d'accidents lors des départs et des retours de vacances. Le ministère en charge du Tourisme : il défend les demandes des professionnels du secteur, notamment ceux de la filière "sports d'hiver". L'activité de ces derniers se concentre en effet sur une période réduite, ils plaident donc pour que les vacances d'hiver s'étalent sur quatre semaines.

Il s'agit de la principale nouveauté actuellement prévue pour la rentrée 2023. Le retour d'un enseignement obligatoire des mathématiques pour l'ensemble des lycéens de la filière générale dès la classe de première à la rentrée 2023 a été annoncé par le ministre de l'Éducation nationale le 13 novembre 2022. Dans la nouvelle stratégie de l'exécutif pour 2023-2024 sont prévues de nombreuses mesures destinées à réhabiliter les maths auprès des élèves ou encore à promouvoir l'égalité filles-garçons dans cette discipline :

Poursuite du plan de formation en mathématiques des professeurs des écoles (professeurs des écoles maternelles inclus) avec la formation de tous les professeurs d'ici 2026 (30 % le sont déjà d'après le Premier ministre).

Création d'un club de maths dans chaque collège encouragée à partir de la rentrée 2023 ;

Mise en place de groupes à effectifs réduits en classe de 6e en mathématiques, "à la fois pour soutenir les élèves en difficulté et pour stimuler les élèves les plus avancés" selon le gouvernement ;

Création d'un "cadre national de compétences en mathématiques" (CNCM) sur le modèle du cadre européen de référence pour les langues (CECRL), afin de certifier le niveau atteint par chaque élève en fin de 3e.

La création à la rentrée 2023 d'un module de réconciliation avec les mathématiques en classe de seconde dans chaque lycée (lycée général et technologique et lycée professionnel) ;

Rendre obligatoire en classe de première générale l'heure et demie de mathématiques pour tous les élèves n'ayant pas opté pour la spécialité mathématiques.

Pour lutter contre les stéréotypes de genre et encourager l'égalité filles-garçons, le gouvernement prévoit au global des actions de promotion et de revalorisation des orientations scientifiques auprès des jeunes filles dans les établissements scolaires. Objectif ? Atteindre la parité filles-garçons d'ici 2027 dans les spécialités mathématiques, physique-chimie et mathématiques expertes et tendre vers la parité pour les autres enseignements scientifiques : sciences de l'ingénieur, numérique et sciences informatiques.

Des mesures ont été annoncées par le gouvernement pour "rendre le métier d'enseignant plus attractif". Lors de la réunion de rentrée des recteurs d'académie, à la Sorbonne, le 25 août 2022, Emmanuel Macron a reconnu que le métier d'enseignant était "insuffisamment reconnu", annonçant une meilleure rémunération : "Aucun enseignant ne commencera sa carrière sous 2000 euros nets mensuels", a-t-il promis. Un engagement pris pour la rentrée scolaire 2023. L'ensemble des personnels administratifs et des enseignants verront leurs salaires augmenter de 10%. Pour provoquer ce "choc d'attractivité", Pap NDiaye a lui aussi annoncé lors de sa conférence de presse de rentrée "des rémunérations initiales attractives" et une "redynamisation des carrières" passant par des négociations dès l'automne 2022 avec les partenaires sociaux, "à partir des cadrages budgétaires inscrits dans le projet de loi de finances 2023". En complément, un "concours exceptionnel de titularisation des enseignants contractuels", doit être organisé au printemps 2023. Pour ce qui est de la pénurie des transports collectifs scolaires, le ministre de l'Education Pap NDiaye a promis une rénovation du CAP conducteur de transport scolaire "afin de rentrer dans un mouvement de renforcement de l'attractivité de ces métiers". Et ce, dès la rentrée 2023.

Que faire si votre enfant n'a pas de professeur dans les semaines suivant la rentrée ? Votre enfant sera pris en charge et pourra rester à l'école, qui doit assurer une permanence. Ainsi, la loi dit que "Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève." Toutefois, les syndicats de parents d'élèves vous recommandent de prévenir immédiatement le rectorat, afin qu'un remplaçant récupère le créneau d'heure de cours de votre enfant.

La rentrée scolaire a un coût, et de nombreux foyers bénéficient chaque année de l'allocation de rentrée scolaire ou de primes de rentrée. La réception des aides se fait en fonction des revenus des familles. Pour l'année 2022, ce sont par exemple ceux de 2020 qui sont pris en compte. L'allocation de rentrée scolaire (ARS) a été versée mardi 16 août 2022, sous conditions de ressources, aux familles ayant des enfants âgés de 6 à 18 ans scolarisés dans un établissement public, privé ou dans un organisme à distance comme le Cned. Les conditions de revenus vont de 25 370 euros avec un enfant à charge à 37 080 euros avec trois enfants puis 5 852 euros par enfant supplémentaire.

Le montant de l'allocation de rentrée scolaire 2022 a par ailleurs été revalorisé. Un second versement est donc intervenu en septembre. Voici les sommes versées pour la rentrée 2022, en comptant les revalorisations de 4% prévues par le gouvernement : 392,05 euros par enfant âgé de 6 à 10 ans, 413,69 euros par enfant âgé de 11 à 14 ans et 428,02 euros par enfant âgé de 15 à 18 ans.