"Nuit du destin : la date approche, pas de prière à la mosquée ?"

LAYLAT AL QADR. Le Conseil d'Etat examine une exception à la règle du couvre-feu pour la "nuit du destin" 2021-1442, date clé dans la religion musulmane. Explications.

[Mis à jour le 4 mai 2021 à 12h55] Dans la soirée du samedi 8 mai prochain, la "nuit du destin" doit commémorer la nuit où le prophète Mahomet aurait reçu la révélation du Coran par l'archange Gabriel. Ce mardi 4 mai après-midi, le Conseil d'Etat examine une exception à la règle du couvre-feu pour les musulmans. Objectif : qu'ils puissent célébrer ce qui est pour eux "la nuit la plus sainte de l'année". Au programme, traditionnellement, des prières et une lecture du Coran tout au long de la nuit. Aucune garantie que cela passe, mais la Grande Mosquée de Paris a en tout cas déposé un recours juridique auprès de la plus haute juridiction de l'État.

Concrètement, que demande la Grande mosquée de Paris ?

La Grande mosquée de Paris ne demande cependant pas une nuit complète de prières, mais une "dérogation nationale" permettant aux musulmans qui le souhaiteraient la chose suivante : se rendre à la mosquée et uniquement y prier, pendant cinq heures, de 21 heures à 2 heures du matin (en temps normal, des activités festives et caritatives sont également prévues). Comme l'a précisé le recteur de la Grande Mosquée, Chems-eddine Hafiz, au Figaro, "Sans réclamer la levée du couvre-feu pour toute cette nuit, j'ai proposé une exception de cinq heures, limitant l'aspect spirituel et les prières, dans le strict respect des règles sanitaires."

Quelle est la chronologie de cette demande ?

Le recteur de la Grande mosquée de Paris avait déjà fait cette demande le 21 avril, auprès du ministère de l'Intérieur. Il avait alors reçu, le 28 avril, une réponse négative du gouvernement. Le motif ? Des risques sanitaires encore trop important pour accorder ce type de dérogation. C'est pour cette raison que le représentant musulman a décidé de hisser sa requête jusqu'au Conseil d'Etat. "C'est une étape normale", justifie-t-il, "après le refus du gouvernement, que de demander l'arbitrage du juge. C'est une garantie que je dois aux fidèles. Bien sûr, nous devons concilier notre demande avec l'impératif qu'est la santé, il n'y a pas débat sur ce point, mais nous sommes en phase de déconfinement avec une situation fragile certes mais avec un indéniable mouvement de recul de l'épidémie. J'ai proposé de plus au Conseil d'État un protocole sanitaire très strict, qui écarte tout regroupement, tout contact et tout partage de nourriture, en excluant tout caractère festif.", insiste-t-il.

Et de conclure que, de toute façon, "c'est le Conseil d'État qui aura le dernier mot" mais que "la liberté de culte inclut parmi ses composantes essentielles, le droit de participer collectivement à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte".

Le Conseil français du culte musulman est-il solidaire avec cette requête de la Grande mosquée ?

La réponse est non. Le CFCM s'en explique dans un communiqué publié le 3 mai : "Compte tenu des horaires du couvre-feu (19h00 - 06h00) imposés par la situation sanitaire de notre pays, les prières de cette nuit bénie ne pourront malheureusement pas se tenir dans les mosquées à l'exception de la prière de l'Aube (Alfajr) pour laquelle une tolérance a été obtenue. Cette prière d'Alfajr, qui clôture 'la nuit du destin', est l'un des moments les plus importants de l'année."

Quelle "tolérance" est actuellement accordée par le ministère de l'Intérieur dans les mosquées ?

La "tolérance" accordée par le ministère de l'intérieur permet l'ouverture des salles de prières, sans justification particulière, à 5h00 du matin au lieu de 6h00 pendant le mois de jeûne du ramadan, qui se termine le mercredi 12 mai prochain.

Où en est la règle du couvre-feu ?

A l'échelle nationale, le couvre-feu ne passera de 19 heures à 21 heures que le 19 mai ; puis à 23 heures le 19 juin. Si la situation sanitaire le permet, le couvre-feu doit ensuite être levé le 30 juin.

PAGE SPECIALE

La pratique du jeûne du ramadan est bien connue, que l'on s'y astreigne ou non ; la "nuit du destin" bien moins. Durant le mois très exigeant du jeûne, durant lequel les musulmans pratiquants qui le peuvent respectent de nombreux interdits, une nuit est particulièrement attendue : la fameuse "du destin". Il s'agit d'un moment important pour les croyants de l'islam, alors qu'approche la fin du ramadan et les célébrations de l'Aïd el-Fitr. Date indicative en 2021, signification, déroulement... Voici les informations principales sur cette nuit pas comme les autres pour les croyants de l'islam.

La Grande mosquée de Paris propose comme date indicative de la Nuit du destin 2021 (alias Laylat Al-Qadr) celle du 26/27 Ramadhan 1441 (1441 désignant l'année en cours dans le calendrier islamique), autrement dit, la nuit du samedi 8 au dimanche 9 mai 2021. Cependant, selon le site spécialisé Al Kanz, la date exacte de la Nuit du Destin change chaque année, et plusieurs dates sont en réalité possibles. Comment l'expliquer ? Selon l'islam, qui s'en tient aux explication du "prophète", la Nuit du destin a lieu au cours d'une nuit impaire, et dans la dernière "décade" du mois de ramadan. Contrairement à la croyance populaire, la Nuit du destin n'a donc pas forcément lieu la veille du 27e jour du ramadan.

L'imam Ismaël Tiendrébéogo du Cercle d'études, de Recherches et de Formations islamiques (CERFI), a récemment expliqué au journal Wakat Séra comment identifier la Nuit du destin : selon lui, "le prophète a donné des éléments pour permettre d'identifier cette nuit. Il dit que le jour-même de la nuit du destin, il y a une fraîcheur, il n'y a pas de vent, mais les gens se sentent à l'aise. Deuxièmement, il y a la paix et la sérénité que l'on ressent. Le lendemain, le soleil est là, mais ses rayons ne sont pas brûlants".

La "nuit du destin", ou Laylat Al-Qadr est, dans la religion musulmane, un instant très important qui invite tous les croyants à un une importante introspection, car c'est au cours de cette nuit-là que le Coran aurait été révélé au prophète Mohammed par l'ange Gabriel. Pour les croyants de l'Islam, il s'agit d'une nuit "bénie", symbolisant non seulement la révélation du Coran, mais aussi un voyage nocturne de Mahomet jusqu'à la mosquée al-Aqsa de Jérusalem. La tradition dit qu'il y expérimenta l'ascension et rencontra, à chaque ciel, plusieurs prophètes. D'après le hadith n°239 ou "Muslim", c'est là que Dieu a ordonné au prophète de prescrire la prière à tous les musulmans.

La nuit du destin "meilleure que 1000 mois"

Il est régulièrement rappelé que cette nuit est "meilleure que 1000 mois" car pour les croyants, elle offre à celui qui procède à un sincère recueillement, au repentir et à l'invocation, de recevoir le pardon de ses péchés. Selon le Coran, au cours de cette nuit, Allah exauce les implorations des croyants les plus pieux et les plus dévoués. La nuit du destin aurait une valeur inestimable. En effet, il est écrit dans le livre de l'islam : "Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube" (sourate La détermination, 1-5).

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Entre prières, lecture méditée du Coran, invocations et dons, la nuit du destin est l'occasion pour les musulmans pratiquants d'accomplir de nombreuses actions. Si les imams chargés ce jour-là de la prière dite de "Tarawih" toute la nuit "termineront la récitation de l'intégralité du Coran avec l'invocation de la grâce divine pour l'effort effectué par les musulmans au terme de leur jeûne", précisait un communiqué de la Grande mosquée de Paris lors de la précédente édition du mois "sacré", les fidèles seront, eux, invités à "s'acquitter de leur devoir canonique en versant la 'Zakat el-Fitr' avant la prière de l'Aïd", à savoir l'aumône obligatoire pour les musulmans croyants.