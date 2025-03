Changement d'heure : heure d'été 2025 mode d'emploi, l'heure exacte en temps réel

Ça y est, nous sommes passés à l'heure d'été. Dans la nuit de ce dimanche 30 mars, à 2 heures du matin, il était en réalité 3 heures. Un changement qui va se ressentir les premiers jours.

09:11 - L'heure d'été toute l'année, serait-ce un gros changement pour les agriculteurs ? Si nous restions à l'heure d'été, quel impact économique cela pourrait-il avoir ? Certains secteurs devraient s'adapter, comme l'agriculture. Luc Smessaert, vice-président de la FNSEA a ainsi expliqué au magazine Challenges que les récoltes devraient commencer plus tard et que plus de salariés devraient travailler de nuit. Des incidences qui auraient donc un impact direct, par exemple sur les salaires versés. L'heure d'été est en effet plus éloignée de l'heure naturelle, sur laquelle les agriculteurs s'appuient davantage.

08:03 - Actuellement, quel pourcentage de pays du monde pratique le double changement d'heure saisonnier ? Moins d'un Etat de la planète sur deux (40%) pratique encore aujourd'hui le double changement d'heure saisonnier. Pourtant, plus de 140 pays ont mis en place le changement d'heure à un moment de leur histoire.

07:40 - Si on se calait sur l'heure du soleil, ça ressemblerait à quoi ? (2/2) L'association européenne pour l'heure d'été s'est élevée contre la proposition du groupe d'experts de la Semaine de l'utilisation du temps. Son président, Olivier Fabre, maire de Mazamet, a dit trouver "ces propositions hallucinantes". "Notre association plaide pour garder l’heure d’été (UTC+2) si on doit arrêter le changement d’heure. L’heure d’été permet encore aujourd’hui de substantielles économies d’énergie, elle est bénéfique pour l’activité physique extérieure, pour le tourisme et le commerce ainsi que pour la sécurité routière et la lutte contre la délinquance". Il faut admettre que si les propositions du groupe de spécialistes espagnol étaient adoptées, souligne le président d'association, "il fera jour à Perpignan à 4 heures du matin en juin et à 3 heures du matin à Strasbourg. Et les Perpignanais rentreront chez eux avec la nuit noire après leur journée de travail dès le mois de septembre jusqu’à début mai ! L'hiver sera long !"

A quelle date aura lieu le prochain changement d'heure ? Le changement d'heure d'été 2025 a été programmé très précisément dimanche 30 mars 2025. Voici les dates des prochains changements d'heure : Changement d'heure d'été 2025 : dimanche 30 mars 2025

: dimanche 30 mars 2025 Changement d'heure d'hiver 2025 : dimanche 26 octobre 2025

: dimanche 26 octobre 2025 Changement d'heure d'été 2026 : dimanche 29 mars 2026

: dimanche 29 mars 2026 Changement d'heure d'hiver 2026 : dimanche 26 octobre 2026 Faut-il avancer ou reculer l'heure pour le passage à l'heure d'été ? Lors du passage à l'heure d'été, nous avançons d'une heure dans le temps, passant de 2 heures à 3 heures du matin. Pour mémoriser facilement le mouvement des aiguilles lors du changement d'heure, retenez cette astuce : "avancer en mars, reculer en octobre". Le "a" de mars rappelle qu'on avance l'heure, tandis que le "re" d'octobre indique qu'on la recule. Un moyen simple de ne plus se tromper !

07:00 - Si on se calait sur l'heure du soleil, ça ressemblerait à quoi ? (1/2) D'après un groupe d'experts qui s'est réuni en octobre dernier à Barcelone dans le cadre de la Semaine de l'utilisation du temps, il serait par exemple bénéfique pour la France de rester à l'heure d'hiver l'été prochain. Pour les spécialistes, cette mesure permettrait de caler nos horaires sur un rythme biologique idéal. Les experts conseillent même à l'Hexagone de se synchroniser in fine avec le fuseau horaire britannique, en reculant à nouveau d'une heure lors du théorique changement d'heure d'hiver suivant. Avec ce fuseau, expliquent-ils, "il y aura plus d'exposition à la lumière le matin en hiver et moins en été. Cela synchronisera mieux notre horloge biologique et les gens s'endormiront plus tôt par rapport à leurs horaires de travail ou d'école". Nous serions alors en totale concordance avec l'heure naturelle du soleil. Plusieurs études scientifiques montrent d'ailleurs qu'avec un tel rythme, notre sommeil serait plus réparateur et notre santé meilleure (moins de problèmes cardiaques, moins de cancers...) : en se couchant plus tôt, les Français feraient moins la fête l'été et consommeraient donc moins de tabac et d'alcool. Reste qu'une vraie barrière psychologique existe chez bon nombre d'habitants de l'Hexagone à ce sujet.

06:15 - Comment vérifier si mon smartphone est bien réglé ? Après le changement d'heure d'été qui vient de nous remettre les pendules à l'heure dans la nuit de ce samedi à ce dimanche, vous vous demandez comment être sûr que votre téléphone portable affiche la bonne heure ? Avec les smartphones, vous n'avez pas besoin de vous occuper du changement d'heure, il est automatiquement fait. Mais il vaut mieux vérifier que tout est en ordre. Pour cela, si vous possédez un téléphone qui fonctionne sous Androïd, rendez-vous dans vos paramètres, puis Général ou Système, puis Dates et heure. Vous pouvez ainsi voir si les cases "Date et heure automatique" et "Fuseau horaire auto" sont cochées. Dans les iPhone, vérifiez que la "Règle automatique" est activée dans Réglages, Général, Date et heure.

05:30 - Quels pays ont changé d'heure cette nuit ? Les Français n'ont pas été les seuls à bousculer les pendules des horloges cette nuit. Le changement d'heure est harmonisé pour la plupart des Etats de l'Union européenne, afin de faciliter la communication entre les pays et les transports. Au total, environ 70 pays passent à l'heure d'été, ainsi qu'à l'heure d'hiver. Pour autant, chaque pays possède ses propres règles. Aux Etats-Unis, la décision revient par exemple à chaque Etat. Et certains pays ont finalement choisi de supprimer le changement d'heure. En 2011, la Russie a mis en avant l'augmentation des accidents de la circulation et les dépressions pour mettre fin à l'heure d'hiver. Le plus grand pays du monde a bien du mal à harmoniser l'ensemble de ses 11 fuseaux horaires. La Turquie a également décidé de ne plus changer d'heure, pour profiter du soleil.

04:15 - Comment adapter mon horloge biologique au passage à l'heure d'été ? Questionnée par Ouest France, la sophrologue spécialiste du sommeil Gwénaëlle Grimoin a récemment partagé son expertise pour adapter son horloge biologique au passage à l'heure d'été. Selon elle, il faut avant tout être "à l’écoute de son corps, et des signaux de fatigue". Par exemple, si vous vous sentez fatigué à 21 heures, allez vous coucher sans lutter. Comme cette experte le souligne en effet : "Cette phase dure de 10 à 20 minutes, (et) passé ce premier train du sommeil, il faudra attendre de 90 à 120 minutes."

03:45 - A quelle heure se lèverait le soleil en hiver si nous restions à l'heure d'été permanente ? Si l'heure d'été permanente était choisie par la France, à quelles heures le Soleil se lèverait-il et se coucherait-il en hiver selon les régions ? Les différences seraient grandes entre l'est et l'ouest de la France. Le 21 décembre, jour le plus court de l'année, le Soleil se lèverait à 9h41 à Paris, et 10h06 à Brest. À Strasbourg, le jour pointerait à 9h18 et à Nice à 9h01. Des différences notables qui pourraient influer sur la décision sur la fin du changement d'heure en France. Rappelons que si les Français consultés par l'Assemblée nationale ont majoritairement plébiscité l'heure d'été, la France n'a pas encore pris de décision.

03:30 - Pour le passage à l'heure d'été, on avance ou on recule sa montre ? Il s'agit de ne pas les confondre ! Contrairement au passage à l'heure d'hiver, le passage à l'heure d'été nécessite d'avancer sa montre d'une heure. Pour rappel, l'heure officielle en France passe alors de 2 heures à 3 heures du matin, et ce, instantanément.