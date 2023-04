Fin du ramadan, Aïd el-Fitr : la Grande mosquée de Paris met tout le monde d'accord

FIN RAMADAN. La période de jeune des musulmans se termine par l'Aïd el-Fitr en cette fin de semaine. Si elle reste attachée à la méthode ancestrale pour fixer la date de fin du ramadan 2023, l'institution parisienne s'est adaptée aux évolutions de l'Islam de France...

Les dates de début comme de fin du ramadan ont souvent suscité la controverse. Mais pour la fin du ramadan 2023 cette année, tous les croyants devraient se rejoindre : c'est le vendredi 21 avril que tous les musulmans de France devraient choisir pour célébrer l'Aïd el-Fitr, la fête signant la fin du neuvième mois du calendrier musulman. Les privations devraient donc s'achever dès ce jeudi soir, avec la rupture du jeûne. La Mosquée de Paris, qui organise une Nuit du doute en fin de journée, a déjà évoqué une "confirmation" de cette date de fin du ramadan. L'observation de la lune, en présence de plusieurs fédération musulmane, n'aura qu'un caractère d'officialisation.

Le ramadan pouvant durer 29 ou 30 jours selon les années et les mouvements de la lune, la date de fin de celui-ci a pu susciter hésitations, incompréhensions, voire controverses par le passé. Tout comme la date de début du mois de jeûne qui est régi par les mêmes règles. En 2014 par exemple, le Conseil français du culte musulman (CFCM) et la Mosquée de Paris, attachés à l'observation du ciel, avaient décrété le début du ramadan à une date différente de plusieurs autres organisations musulmanes. Une centaine de mosquées du sud de la France notamment, à la minorité turque, et l'Union des organisations islamiques de France (UOIF), avaient en effet fait sécession et annoncé d'autres dates pour le ramadan en se basant sur les calculs astronomiques. L'évolution des pratiques et des instances (l'UOIF est devenu "Musulmans de France" en 2017, le CFCM a été officiellement supprimé par Emmanuel Macron dernièrement) ont depuis gommé ces divergences.

La Mosquée de Paris se félicitait dès 2021 d'avoir concilié les deux méthodes pour fixer les dates de début et de fin du ramadan. Dans un communiqué, elle soulignait à l'époque que la "commission religieuse" mis en place lors de la Nuit du doute, prendrait désormais en compte deux éléments : "Les résultats des travaux sur le calcul scientifique et des données astronomiques universelles pour la détermination du début et de la fin du mois béni de ramadan" et "le résultat de l'observation de la lune en France et à travers le monde". "Les fédérations musulmanes tiennent à rappeler que la combinaison de ces deux méthodes participe à l'unité des musulmans", était-il ajouté. Des termes repris en substance voire au mot près pour certains deux ans plus tard, pour la fin du ramadan 2023.

Lire aussi

L'Aïd el-Fitr, la "petite" fête devenue grande

L'Aïd el-Fitr est parfois surnommée "Aïd es-Seghir", ou "petite fête", par opposition à l'Aïd el-Kebir, grande fête qui ponctue le pèlerinage vers la Mecque, autre temps fort du calendrier musulman. L'Aïd el-Fitr est néanmoins une fête musulmane extrêmement importante. Tombant le premier jour du mois dit de "chawwal", suivant le mois de ramadan, elle consiste en une journée de prières de de réjouissances familiales. Les croyants sont d'abord invités à venir prier dès le matin à la mosquée ("Salat al aïd") puis à s'acquitter d'une aumône ("Zakat al-Fitr").

Avant cette prière, les musulmans auront le droit de prendre un petit déjeuner, traditionnellement composé de dattes. Le reste de la journée est consacré à la visite des proches et de la famille pour leur présenter des vœux de bonne santé et de bonheur (les vœux de l'Aïd).