"Nuit du doute : la date dévoilée, le début de ramadan confirmée avec la Lune"

La "nuit du doute" de fin du ramadan a pour objectif d'officialiser la date du début du jeune musulman. Cette année, elle sera organisée à la grande mosquée de Paris, le vendredi 1er avril prochain.

[Mis à jour le 24 mars 2022 à 16h59] En France, c'est le Conseil français du culte musulman (CFCM) qui dévoile la date du début du ramadan, mois de jeûne et de privations considéré comme "sacré" pour les musulmans pratiquants du monde entier, mais aussi la date de l'Aïd-el Fitr (fête de rupture du jeûne). Il les communique plusieurs semaines en amont, en s'appuyant sur le calcul astronomique.

Nous savons désormais que la "nuit du doute" de début de ramadan, qui doit vérifier par l'observation du ciel l'entrée dans le nouveau mois lunaire, a été fixée au vendredi 1er avril pour cette année 2022, mais aussi qu'elle se déroulera à la grande mosquée de Paris. Quant au premier jour du mois de Chaabane, qui précède celui du ramadan, il a débuté le vendredi 4 mars, comme l'a indiqué la grande mosquée de Paris dans un communiqué. En conséquence, la Nuit du doute annonçant le début du mois du jeûne de l'année 1443 en France est fixée au vendredi 1ᵉʳ avril, correspondant au 29ᵉ jour du mois de Chaabane.

La grande mosquée de Paris et trois fédérations de mosquées réunies en Coordination appellent "les musulmans de France à saisir l'occasion de ce mois béni […] pour élever des prières pour la paix dans le monde, la protection et la prospérité de notre pays et de nos concitoyens". La Coordination précisera toutefois ses annonces le 1er avril prochain, date à laquelle sa commission théologique statuera définitivement en fonction de différents calculs.

La date du début du ramadan 2022 a été fixée au samedi 2 avril, et la date de sa fin, au lundi 2 mai, a annoncé mardi 15 mars le CFCM, qui appelle à cette occasion à des prières pour la paix dans le monde. Durant le ramadan, un des piliers de l'islam, les croyants sont invités à s'abstenir de boire, de manger, de fumer et d'avoir des relations sexuelles, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Les musulmans sont invités à acquitter une aumône pour les pauvres, la zakât el-Fitr. Cette année, elle a été évaluée à sept euros par personne, selon le CFCM. Le ramadan s'achèvera par l'Aïd el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne, qui aura lieu le 2 mai 2022.

Comme sa date de début, la date de fin du ramadan est, pour rappel, définie sur la base du cycle lunaire régissant le calendrier musulman (alias calendrier hégirien). Or, un mois lunaire y dure 29 ou 30 jours. Un décalage d'une journée est possible à la fin des différents mois du calendrier lunaire sur lequel s'appuie l'islam : si le croissant de lune est observé, le mois dure 29 jours ; dans le cas contraire il se prolonge d'un jour.

La "Nuit du doute 2022" est donc organisée à la Grande Mosquée de Paris lors du 28e jour du mois du calendrier lunaire précédant le mois de ramadan. Ce jour correspond au vendredi 1er avril en 2022. La commission religieuse a confirmé la date de début du ramadan 2022/1443 au samedi 2 avril (voir sur le site de calendriers spécialisé Vercalendario), date d'ores et déjà identifiée par le CFCM sur la base des calculs astronomiques.

La tradition de la "nuit du doute" se réfère au "hadith", une déclaration orale du Prophète dans laquelle il note : "Ne jeûnez que lorsque vous verrez le croissant lunaire et rompez le jeûne lorsque vous le verrez aussi".