"Nuit du doute : la date de fin du ramadan 2022 officialisée ce samedi"

La date de fin du jeûne musulman du ramadan 2022, ou Aïd el-Fitr doit, comme chaque année, être confirmée par une commission religieuse. Organisée à la Grande Mosquée de Paris, l'observation lunaire de la "Nuit du doute", tradition de l'Islam, est suivie par de nombreux croyants.

[Mis à jour le 27 avril 2022 à 15h18] La "Nuit du doute" d'observation lunaire permettant d'annoncer traditionnellement la date de fin du ramadan a lieu samedi 30 avril à 18h30 à la Grande Mosquée de Paris. A son issue, la date officielle définitive de la fin du ramadan 2022 (1443) sera communiquée par la Commission religieuse mobilisée à cette occasion, aux environs de 19 heures. Une commission comprenant des membres de la Grande Mosquée, mais aussi des quatre fédérations musulmanes ayant fais scission avec le CFCM (principale instance représentative de l'Islam en France) en 2021. Concrètement, la traditionnelle observation du ciel qu'est la "Nuit du doute" vérifie, en complément des calculs astronomiques, la sortie ou non dans le nouveau mois lunaire... et donc la fin ou non du mois de jeûne musulman. Le mécanisme est le même que pour le début du mois de ramadan : si le croissant de Lune est visible à l'œil nu, le nouveau mois du calendrier lunaire démarre le lendemain ; si ce n'est pas le cas, il débute le surlendemain.

COMMUNIQUÉ - La #NuitduDoute, correspondant au 29e jour du mois béni de #Ramadan 2022-1443/H, aura lieu à la Grande Mosquée de Paris au soir du samedi 30 avril 2022 dans le but de déterminer la date de l#AïdalFitr. pic.twitter.com/ACc0RCoHxZ — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) April 26, 2022

En s'appuyant sur les calculs astronomiques, le Conseil français du culte musulman (CFCM), principale instance représentative de l'Islam en France, avait donné dès le 13 mars la date théorique de la fin du ramadan, ce mois de jeûne et de privations considéré comme "sacré" par les musulmans pratiquants du monde entier. Cette date estimée correspond à l'Aïd-el Fitr (fête de rupture du jeûne), évaluée au lundi 2 mai. C'est cette date qui sera probablement confirmée lors de la Nuit du doute du 30 avril.

Durant le ramadan, un des piliers de l'islam, les croyants sont invités à s'abstenir de boire, de manger, de fumer et d'avoir des relations sexuelles, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Les musulmans sont invités à acquitter une aumône de sept euros par peronne pour les pauvres, la "zakât el-Fitr".

Comme sa date de début, la date de fin du ramadan est, pour rappel, définie sur la base du cycle lunaire régissant le calendrier musulman (alias calendrier hégirien). Or, un mois lunaire y dure 29 ou 30 jours. Un décalage d'une journée est possible à la fin des différents mois du calendrier lunaire sur lequel s'appuie l'islam : si le croissant de lune est observé au 29e jour du mois, le mois dure 29 jours ; dans le cas contraire, il se prolonge d'un jour.

L'Aïd el-Fitr est la fête de rupture du jeûne marquant la fin du mois de ramadan. Elle a lieu au lendemain du dernier jour du neuvième mois hégirien. Pour déterminer sa date bien à l'avance, des calculs astronomiques peuvent être réalisés. A la veille ou l'avant-veille de la date, le jour de l'Aïd el-Fitr est officiellement annoncé par une commission théologique suite à l'observation lunaire de la "Nuit du doute".

La "Nuit du doute" organisée à la Grande Mosquée de Paris, l'est au 29e jour du mois lunaire en cours dans le calendrier hégirien, et permet de déterminer le début et la fin d'un mois. Les événements que sont la Nuit du doute de début et la Nuit du doute de fin du ramadan pour les croyants de l'Islam sont en général retransmis via le site officiel de la Grande Mosquée de Paris. Il est probable que lors de la "Nuit du doute" de fin du ramadan du samedi 30 avril, la commission religieuse estime que la date de fin du ramadan 2022/1443 correspond au lundi 2 mai (voir sur le site de calendriers spécialisé Vercalendario), date d'ores et déjà identifiée par le CFCM sur la base des calculs astronomiques.

La tradition de la "Nuit du doute" se réfère au "hadith", une déclaration orale du Prophète dans laquelle il note : "Ne jeûnez que lorsque vous verrez le croissant lunaire et rompez le jeûne lorsque vous le verrez aussi". Dans le calendrier musulman, la "nuit du doute" marque la fin d'un mois lunaire, et le début du mois lunaire suivant. Elle joue par conséquent un rôle à la fois dans l'officialisation de la date de début du jeûne du ramadan, mais aussi dans la confirmation de la date de fin de ce "mois saint".