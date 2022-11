Black Friday smartphone : les 1eres promos arrivent ! Le top

BLACK FRIDAY TELEPHONE. Le Black Friday 2022 approche et les promos s'annoncent nombreuses sur les smartphones avant les fêtes de fin d'année. Vous souhaitez offrir un nouveau smartphone pour Noël ? Voici le top des promos déjà en cours.

[Mis à jour le 14 novembre 2022 à 09h27] Le Black Friday 2022, c'est bientôt ! Si la date du "vrai" jour du Black Friday, le vendredi 25 novembre, est déjà connue depuis de nombreuses semaines, on sait désormais quand les promotions commenceront à affluer sur les sites marchands. Pour Amazon, la "Black Friday week" débutera ce vendredi 18 novembre, les promos et bons plans durant jusqu'au lundi 28 novembre 2022, date du Cyber Monday.

Durant toute cette période, les smartphones seront nombreux à s'afficher à prix cassés. Que vous soyez à la recherche d'un nouveau téléphone Samsung, d'un appareil Xiaomi, ou d'un smartphone Huawei, de nombreuses marques participent activement au Black Friday. Les plateformes marchandes comme Amazon, CDiscount, la Fnac ou Darty mettent également en avant de nombreuses références de téléphones.

Quels sont les produits et marques à surveiller ? Sachez tout d'abord que les iPhone 14 et Google Pixel 7 sont sortis très récemment sur le marché. Inutile de miser sur de très gros rabais sur ces deux smartphones stars du marché mais on pourrait voir des promos sur les générations précédentes, les iPhone 12 et 13 mais aussi le Pixel 6. Autre référence à suivre, le Sony Xperia 1 III. Il dispose d'une vitesse remarquable, un taux de rafraichissement 4K HDR OLED 120 Hz et une qualité de son incroyable. Le Sony Xperia 1 III inclut également un appareil photo à triple objectif et une mise au point automatique à courte et longue distances. Cet appareil est actuellement disponible à 799.99 € chez Rakuten, si vous êtes à la recherche d'un bon smartphone en urgence, ne ratez surtout pas cette occasion.

Sony Xperia 1 III 5G Dual Sim 12Go Ram 256Go Violet Neuf à partir de 799,99 € Rakuten 799,99 € Voir

Meilleures offres du moment

Lire aussi

Quelles promos suivre sur les Samsung Galaxy Z Flip et Z Fold ?

Le Black Friday concerne notamment les smartphones Samsung ! La firme dispose souvent d'appareils en promotion, et notamment les téléphones pliables comme les Samsung Galaxy Z Flip 4 ou Z Fold 4. Si ces derniers sont assez onéreux lors de leur lancement, ils profitent souvent de belles promotions lors du Black Friday. Leurs précédentes versions, les Samsung Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 sont également toujours disponibles à de jolis tarifs.

Smartphone FLIP 4 128 Go LAVANDE Neuf à partir de 699,99 € Occasion à partir de 700,00 € Rakuten 699,99 € Voir

Amazon 765,00 € Voir

Ubaldi 779,00 € Voir

Fnac 1108,98 € 809,83 € Voir

Cdiscount 893,66 € Voir

SFR 1009,00 € Voir

Leclerc 1109,00 € Voir

Rue du Commerce 1109,00 € Voir

Darty 1109,00 € Voir

Materiel.net 1189,94 € Voir

LDLC.com 1189,94 € Voir Rakuten 699,99 € 700,00 € Voir

Amazon 765,00 € 735,90 € Voir

Smartphone Fold 4 256 Go NOIR Neuf à partir de 1288,90 € Occasion à partir de 1185,00 € Rakuten 1288,90 € Voir

Amazon 1318,88 € Voir

Ubaldi 1496,00 € Voir

Fnac 1798,98 € 1542,33 € Voir

SFR 1699,00 € Voir

Cdiscount 1799,00 € Voir

Leclerc 1799,00 € Voir

Materiel.net 1799,95 € Voir

LDLC.com 1799,95 € Voir

Rue du Commerce 1799,00 € Voir

Darty 1799,00 € Voir

Boulanger 1799,00 € Voir

Galeries Lafayette 1799,00 € Voir Reconditionné 1205,00 € 1185,00 € Voir

Rakuten 1288,90 € 1200,00 € Voir

Amazon 1318,88 € 1296,90 € Voir

Fnac 1798,98 € 1799,00 € Voir

Samsung Galaxy Z Fold3 5G 512 Go Neuf à partir de 1099,99 € Occasion à partir de 819,07 € Rakuten 1099,99 € Voir

Fnac 1270,00 € Voir

Darty 1273,00 € Voir

Amazon 1899,00 € 1299,00 € Voir

Red by SFR 1599,00 € Voir

Cdiscount 1019,07 € 1688,13 € Voir

Rue du Commerce 1839,99 € Voir Rakuten 1099,99 € 819,07 € Voir

Fnac 1270,00 € 819,07 € Voir

Amazon 1899,00 € 979,07 € Voir

Cdiscount 1019,07 € Voir

SAMSUNG Galaxy Z Flip3 128Go Blanc (2021) Neuf à partir de 644,00 € Occasion à partir de 449,00 € Rakuten 644,00 € Voir

Amazon 1059,00 € 999,00 € Voir

Rue du Commerce 999,00 € Voir

Cdiscount 1120,28 € Voir

Darty 1126,39 € Voir

Fnac 1138,63 € Voir Rakuten 644,00 € 449,00 € Voir

Fnac 1138,63 € 596,00 € Voir

Amazon 1059,00 € 700,88 € Voir

Quelles promos suivre sur les Samsung Galaxy S22 et S21 ? ?

Au Black Friday, Samsung propose une large gamme de smartphones de milieu de gamme et haut de gamme. Comme souvent durant l'événement, le constructeur coréen voit sa gamme de smartphones proposée à prix réduits sur plusieurs sites. La sortie des Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra en début d'année s'est faite remarquer grâce à des tarifs assez élevés. Heureusement pour les fans de Samsung, l'ensemble des smartphone Galaxy S22 ont vu leurs prix baisser depuis plusieurs semaines.

La sortie des Samsung Galaxy S22 a également permise aux précédents téléphone du constructeur de voir leurs prix baisser naturellement. Il est donc également possible de trouver les Samsung Galaxy S21 en promotion depuis plusieurs semaines.

SAMSUNG GALAXY S22 128Go 5G Noir Neuf à partir de 498,47 € Occasion à partir de 499,49 € Rakuten 498,47 € Voir

Fnac 858,98 € 598,00 € Voir

Amazon 679,99 € 653,00 € Voir

Ubaldi 715,00 € Voir

Cdiscount 799,00 € Voir

Electro Dépôt 798,98 € Voir

La Redoute 799,00 € Voir

Boulanger 799,00 € Voir

Galeries Lafayette 799,00 € Voir

Rue du Commerce 813,99 € Voir

Leclerc 859,00 € Voir

Materiel.net 859,95 € Voir

LDLC.com 859,95 € Voir

Darty 859,00 € Voir Rakuten 498,47 € 499,49 € Voir

Fnac 858,98 € 582,90 € Voir

Amazon 679,99 € 600,00 € Voir

SAMSUNG GALAXY S22 Ultra 128Go 5G Noir Neuf à partir de 753,59 € Occasion à partir de 719,89 € Rakuten 753,59 € Voir

Fnac 1258,98 € 850,00 € Voir

SFR 1099,00 € Voir

Cdiscount 1149,00 € Voir

La Redoute 1149,00 € Voir

Boulanger 1149,00 € Voir

Galeries Lafayette 1149,00 € Voir

Ubaldi 1247,00 € Voir

Leclerc 1259,00 € Voir

Materiel.net 1259,95 € Voir

LDLC.com 1259,95 € Voir

Darty 1259,00 € Voir Rakuten 753,59 € 719,89 € Voir

Fnac 1258,98 € 862,90 € Voir

La gamme de Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra demeurent toujours d'excellents smartphones. Ces derniers sont notamment compatibles avec les réseaux de communication 5G, et de capteurs photo très haute définition avec 64 Mpx pour le S21, et 108 Mpx pour le S21 Ultra. Les trois modèles disponibles disposent également de superbes écrans AMOLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz pour une fluidité exemplaire. Mais les promos sont plus rares sur ce modèle haut de gamme...

Samsung Galaxy S21 6,2" 128 Go Neuf à partir de 385,30 € Occasion à partir de 379,99 € Rakuten 385,30 € Voir

Darty 404,97 € Voir

Fnac 434,79 € Voir

Cdiscount 541,99 € Voir

Amazon 859,00 € 595,33 € Voir

Rue du Commerce 811,99 € Voir Rakuten 385,30 € 379,99 € Voir

Fnac 434,79 € 399,30 € Voir

Amazon 859,00 € 419,00 € Voir

Samsung Galaxy S21 Ultra 6,8" 128 Go Neuf à partir de 569,10 € Occasion à partir de 588,80 € Rakuten 569,10 € Voir

Darty 713,00 € Voir

Fnac 728,00 € Voir

Amazon 1259,00 € 974,29 € Voir Rakuten 569,10 € 588,80 € Voir

Fnac 728,00 € 592,90 € Voir

Amazon 1259,00 € 820,00 € Voir

Quelles promos suivre sur les Samsung Galaxy A13, A23 et A33 ?

Samsung ne propose pas que des smartphones haut de gamme pour le Black Friday. La firme s'adresse à tous les budgets en proposant notamment différentes gammes de produits comme les Samsung Galaxy A13, A23 et A33. Ces téléphones disposent de solides caractéristiques et peuvent parfois être compatibles avec les réseaux de communication 5G pour peu que vous disposiez d'un forfait adapté. Ils sont une solution idéale pour celles et ceux qui veulent s'équiper d'un smartphone Samsung sans pour autant devoir sacrifier leur budget réservé au Black Friday.

Smartphone Samsung Pack GALAXY A23 64Go Noir 5G + casque JBL Neuf à partir de 318,95 € Fnac 368,95 € 318,95 € Voir

Darty 319,00 € Voir

Rakuten 415,46 € Voir

Samsung - Galaxy A33 5g Noir Neuf à partir de 282,99 € Occasion à partir de 350,00 € Rakuten 282,99 € Voir

Fnac 348,98 € 287,00 € Voir

Electro Dépôt 337,98 € Voir

La Redoute 349,00 € Voir

Darty 349,00 € Voir

Boulanger 349,00 € Voir

Galeries Lafayette 349,00 € Voir

Rue du Commerce 356,99 € Voir

Ubaldi 368,00 € Voir

Cdiscount 379,99 € Voir

Leclerc 379,00 € Voir

SFR 379,00 € Voir Rakuten 282,99 € 350,00 € Voir

Quelles promotions du Black Friday à venir sur les Google Pixel ?

Sacré meilleur smartphone de l'année dans nos colonnes en 2021, le Google Pixel 6 devrait être très consulté lors du Black Friday. Toujours aussi performant, notamment sur la partie appareil photo, le Pixel 6 s'affiche déjà en promotion depuis plusieurs mois. Il a été rejoint par son petit frère, le Google Pixel 6a, et son successeur de 2022, le Google Pixel 7.

GOOGLE Pixel 7 - 128 Go - Jaune Neuf à partir de 648,98 € Occasion à partir de 641,52 € Fnac 648,98 € Voir

Amazon 649,00 € Voir

Cdiscount 649,00 € Voir

Rakuten 649,00 € Voir

Darty 649,00 € Voir

Boulanger 649,00 € Voir

Galeries Lafayette 649,00 € Voir Amazon 649,00 € 641,52 € Voir

Google Pixel 6a Sauge - 128 Go Neuf à partir de 370,79 € Occasion à partir de 339,00 € Amazon 459,00 € 370,79 € Voir

Rakuten 393,00 € Voir

Reconditionné 425,00 € 405,00 € Voir

Fnac 458,98 € 410,80 € Voir

Cdiscount 423,34 € Voir

Darty 459,00 € Voir

Boulanger 459,00 € Voir

Galeries Lafayette 459,00 € Voir Rakuten 393,00 € 339,00 € Voir

Amazon 459,00 € 360,35 € Voir

Google Pixel 6 128 Go Neuf à partir de 491,30 € Occasion à partir de 299,00 € Amazon 649,00 € 491,30 € Voir

Fnac 648,95 € 492,00 € Voir

Rakuten 499,00 € Voir

Cdiscount 435,52 € 640,39 € Voir

Darty 649,00 € Voir Rakuten 499,00 € 299,00 € Voir

Cdiscount 435,52 € Voir

Amazon 649,00 € 440,52 € Voir

Fnac 648,95 € 497,00 € Voir

Quelles réductions au Black Friday sur les Xiaomi 12 et Xiaomi 11 ?

Xiaomi est l'une des marques que l'on a l'habitude de retrouver à chaque édition du Black Friday. Le constructeur continue de proposer chaque année de nouvelles sorties de smartphones avec notamment les derniers Xiaomi 12, mais également leurs anciennes références. Il n'est pas rare de trouver des téléphones de chez Xiaomi en promotion, d'autant plus que la marque participe régulièrement au Black Friday.

Xiaomi 12 - 128 Go Neuf à partir de 703,31 € Occasion à partir de 491,22 € Amazon 869,99 € 703,31 € Voir Amazon 869,99 € 491,22 € Voir

Xiaomi 12 - 128 Go Neuf à partir de 529,99 € Rakuten 529,99 € Voir

Fnac 648,98 € 545,40 € Voir

Amazon 601,15 € Voir

Darty 649,00 € Voir

SFR 649,00 € Voir

Xiaomi 11 Lite 5G NE 6+128GB Neuf à partir de 369,00 € Occasion à partir de 284,40 € Amazon 369,00 € Voir

Fnac 376,65 € Voir Amazon 369,00 € 284,40 € Voir

Xiaomi 11 Lite 5G NE 8+128GB Neuf à partir de 325,96 € Occasion à partir de 293,61 € Amazon 399,00 € 325,96 € Voir

Fnac 416,39 € Voir

Darty 424,47 € Voir Amazon 399,00 € 293,61 € Voir

Xiaomi 11 Lite 5G NE 6+128GB Neuf à partir de 369,00 € Occasion à partir de 284,40 € Amazon 369,00 € Voir

Fnac 376,65 € Voir Amazon 369,00 € 284,40 € Voir

Xiaomi 11T 5G 8+256GB Neuf à partir de 488,87 € Occasion à partir de 387,78 € Amazon 599,00 € 488,87 € Voir

Darty 610,08 € Voir Amazon 599,00 € 387,78 € Voir

Les offres du Black Friday à surveiller sur les Xiaomi Redmi Note 11 et 10

Dans la nébuleuse Xiaomi, rappelons que Redmi, qui était auparavant une gamme du constructeur chinois, est devenue une marque à part entière il y a quelques années. Le constructeur propose régulièrement de nouvelles améliorations pour ses smartphones d'entrée et milieu de gamme. Des promotions sont déjà disponibles sur certaines références de la marque comme les Redmi Note 11 et Redmi Note 10.

Xiaomi Redmi Note 11 Neuf à partir de 168,00 € Occasion à partir de 186,22 € Cdiscount 168,00 € Voir

Amazon 182,12 € Voir

Fnac 248,98 € 192,00 € Voir

Rakuten 193,89 € Voir

Leclerc 229,00 € Voir

La Redoute 229,00 € Voir

Darty 229,00 € Voir

Boulanger 229,00 € Voir

Galeries Lafayette 229,00 € Voir

Materiel.net 249,95 € Voir

LDLC.com 249,95 € Voir

Red by SFR 249,00 € Voir Amazon 182,12 € 186,22 € Voir

Rakuten 193,89 € 200,00 € Voir

Fnac 248,98 € 229,00 € Voir

Xiaomi Redmi Note 10 5G 128 Go Neuf à partir de 168,00 € Occasion à partir de 169,13 € Cdiscount 168,00 € Voir

Amazon 189,94 € Voir

Rakuten 199,90 € Voir

SFR 199,00 € Voir

Fnac 250,95 € Voir

Red by SFR 269,00 € Voir Amazon 189,94 € 169,13 € Voir

Rakuten 199,90 € 170,00 € Voir

Fnac 250,95 € 172,99 € Voir

Xiaomi Redmi 10 Dual-SIM 4/64 Go Gris Neuf à partir de 148,70 € Occasion à partir de 150,00 € Amazon 199,00 € 148,70 € Voir

Rakuten 164,90 € Voir

Darty 183,56 € Voir

Fnac 292,80 € Voir Rakuten 164,90 € 150,00 € Voir

Amazon 199,00 € 175,00 € Voir

Les offres du Black Friday sur les smartphones sont souvent légion chaque année. Il s'agit d'un des produits les plus recherchés chaque année tant les téléphones représentent des appareils essentiels et qui profitent régulièrement de promotions. N'hésitez pas à consulter régulièrement cet article pendant le Black Friday. Nous nous efforcerons de le maintenir à jour quotidiennement avec les meilleurs offres disponibles.