Black Friday smartphone : les Samsung Galaxy bradés, les top promos ce mardi

BLACK FRIDAY TELEPHONE. Le Black Friday 2022 est déjà bien lancé et les promos sont nombreuses ce mardi 22 novembre sur les smartphones. La rédaction a retenu pour vous plusieurs bons plans sur les téléphones Samsung Galaxy.

[Mis à jour le 22 novembre 2022 à 09h29] Le Black Friday 2022 approche mais les premières offres à saisir rapidement sont déjà en ligne. Si le "vrai jour" du Black Friday est fixé à ce vendredi 25 novembre, les smartphones sont nombreux à être présentés à prix réduits et barrés sur les sites des géants du e-commerce. Ce mardi, la rédaction a notamment déniché plusieurs offres en cours sur des modèles de la gamme Samsung Galaxy.

Samsung Galaxy A13 Neuf à partir de 155,10 € Occasion à partir de 149,99 € Amazon 199,99 € 155,10 € Voir

Fnac 169,00 € Voir

Rakuten 171,67 € Voir

Darty 173,92 € Voir

Red by SFR 199,00 € Voir Rakuten 171,67 € 149,99 € Voir

Fnac 169,00 € Voir

Premier exemple avec une belle promo en cours à retrouver ci-dessus sur le Samsung Galaxy A13, un modèle d'entrée de gamme chez le constructeur coréen, mais qui offre un très bon rapport qualité-prix avec sa technologie 5G, 64 Go de stockage, son écran de 6,6 pouces et son système Android 10.0. Il est notamment proposé en promo sur Amazon. Deuxième exemple avec un modèle plus haut de gamme le Samsung Galaxy A53 proposé à prix réduit sur Rakuten où il passe sous la barre des 360 euros, une belle affaire pour ce modèle qui dispose d'un très bel écran Amoled 6,5 pouces et d'un espace de stockage de 128 Go.

Samsung Galaxy A53 Neuf à partir de 338,98 € Occasion à partir de 320,00 € Rakuten 338,98 € Voir

Amazon 359,00 € Voir

Fnac 458,98 € 377,00 € Voir

La Redoute 466,49 € 388,99 € Voir

Electro Dépôt 389,98 € Voir

Cdiscount 394,00 € Voir

Boulanger 394,00 € Voir

Galeries Lafayette 394,00 € Voir

Darty 399,00 € Voir

Ubaldi 402,00 € Voir

SFR 429,00 € Voir

Leclerc 459,00 € Voir

Materiel.net 459,95 € Voir

LDLC.com 459,95 € Voir

Red by SFR 459,00 € Voir Rakuten 338,98 € 320,00 € Voir

Amazon 359,00 € 359,49 € Voir

Cdiscount 394,00 € 403,90 € Voir

Fnac 458,98 € 459,00 € Voir

On trouve aussi encore en ligne une promo sur le OnePlus 9 Pro affiché à 519 euros contre 699 euros habituellement ! Attention, le site Rakuten le propose à un prix quasi-identique.

OnePlus 9 Pro Neuf à partir de 519,99 € Cdiscount 519,99 € Voir

Rakuten 523,41 € Voir

Mais la star de cette Black Friday Week pour l'instant, c'est bien le Samsung S22, un excellent smartphone salué par l'ensemble de la presse spécialisée. On le trouve chez Amazon à moins de 600 euros via une offre Black Friday Week, valable uniquement sur la version 128 Go, soit -15%, une très belle remise sur un téléphone portable récent et bien équipé, disposant d'une très bonne autonomie et d'un magnifique écran Amoled.

Samsung S22 Neuf à partir de 519,99 € Occasion à partir de 514,23 € Rakuten 519,99 € Voir

Darty 662,00 € Voir

Amazon 859,00 € 700,00 € Voir Rakuten 519,99 € 514,23 € Voir

Amazon 859,00 € 614,90 € Voir

Autre offre remarquée sur le Samsung S22, qui dispose également du système d'exploitation Android 12. La Fnac.com propose un pack inédit qui combine ce Samsung S22 avec une enceinte JBL Flip 5, le tout pour moins de 600 euros soit -38% sur ce pack !

Le téléphone haut de gamme de Samsung, le Galaxy S22 Ultra, est également proposé en promo sur le site de Rakuten avec une remise immédiate de plus de 500 euros sur le tarif habituellement affiché ! Le Samsung Galaxy S22 Ultra est pourtant l'un des meilleurs smartphones haut de gamme Android de sa génération. Excellent en photo, il a vu son prix baisser à l'approche du Black Friday, loin très loin du tarif élevé affiché à sa sortie en tout début d'année 2022.

Samsung Galaxy S22 Ultra - 128 Go Neuf à partir de 710,11 € Occasion à partir de 800,00 € Rakuten 710,11 € Voir

Fnac 1258,98 € 860,00 € Voir

Cdiscount 979,00 € Voir

La Redoute 999,00 € Voir

Ubaldi 999,00 € Voir

Darty 999,00 € Voir

Boulanger 999,00 € Voir

Galeries Lafayette 999,00 € Voir

SFR 1199,00 € Voir

Materiel.net 1259,95 € Voir

LDLC.com 1259,95 € Voir Rakuten 710,11 € 800,00 € Voir

Fnac 1258,98 € 1173,00 € Voir

Un petit tour du web permet déjà de dénicher de nombreux bons plans sur les smartphones les plus courants du marché. Vous êtes à la recherche d'un nouveau téléphone ? Que vous optiez pour un appareil Samsung, un portable Xiaomi, ou un smartphone Huawei, sachez que le Black Friday concerne de nombreuses marques. Les plateformes marchandes comme Amazon, CDiscount, la Fnac ou Darty mettent également en avant de nombreuses références de téléphones. Apple participe rarement au Black Friday mais des iPhone pourraient aussi être proposés par les revendeurs. Quels sont les produits et marques à surveiller ? Sachez tout d'abord que les iPhone 14 et Google Pixel 7 sont sortis très récemment sur le marché. Inutile de miser sur de très gros rabais sur ces deux smartphones stars du marché mais on pourrait voir des promos sur les générations précédentes, les iPhone 12 et 13 mais aussi le Pixel 6. La rédaction avait déjà dégoté cette semaine des bons plans sur le Realme GT2 Pro, un excellent smartphone Android. Amazon le propose toujours à partir de 649 euros pour la version 128 Go.

Realme GT2 Pro Neuf à partir de 549,99 € Occasion à partir de 505,99 € Amazon 649,98 € 549,99 € Voir Amazon 649,98 € 505,99 € Voir

Le bon plan du moment sur Amazon, c'est le téléphone Nothing qui offre un bon rapport qualité/prix pour ce smartphone connecté affichant une belle réduction à 399 euros au lieu de 469 euros, soit une réduction de 15%.

Nothing Phone (1) 5G Dual SIM 8/128 Go Noir Neuf à partir de 429,00 € Occasion à partir de 420,00 € Rakuten 429,00 € Voir

Darty 504,06 € Voir

Cdiscount 582,30 € Voir Reconditionné 475,00 € 420,00 € Voir

Rakuten 429,00 € 439,89 € Voir

Linternaute.com a également sélectionné un ensemble de promotion estampillée Apple. Dès à présent vous pouvez retrouver l'iPhone 14 a bon prix sur Rakuten. Sur Cdiscount il y a également un super bon plan iPhone 14 avec des Airpods 2 pour 999 euros !

Apple iPhone 14 Minuit 128 Go Neuf à partir de 899,99 € Occasion à partir de 899,00 € Rakuten 899,99 € Voir

Reconditionné 975,00 € 920,00 € Voir

Leclerc 979,00 € Voir

Amazon 1019,00 € 990,00 € Voir

Ubaldi 990,00 € Voir

Fnac 1018,95 € Voir

Cdiscount 1019,00 € Voir

Materiel.net 1019,00 € Voir

LDLC.com 1019,00 € Voir

La Redoute 1019,00 € Voir

Darty 1019,00 € Voir

Galeries Lafayette 1019,00 € Voir Rakuten 899,99 € 899,00 € Voir

Fnac 1018,95 € 1019,00 € Voir

APPLE iPhone 14 128GB Blue Neuf à partir de 920,00 € Occasion à partir de 985,05 € Reconditionné 975,00 € 920,00 € Voir

Rakuten 929,00 € Voir

Ubaldi 980,00 € Voir

Amazon 995,00 € Voir

Fnac 1018,95 € Voir

Cdiscount 1019,00 € Voir

Materiel.net 1019,00 € Voir

LDLC.com 1019,00 € Voir

La Redoute 1019,00 € Voir

Darty 1019,00 € Voir

Galeries Lafayette 1019,00 € Voir Amazon 995,00 € 985,05 € Voir

Rakuten 929,00 € 995,00 € Voir

Fnac 1018,95 € 1029,00 € Voir

Meilleures offres du moment

Quelles promos suivre sur les smartphones Samsung Galaxy ?

Le Black Friday concerne notamment les smartphones Samsung ! La firme dispose souvent d'appareils en promotion, et notamment les téléphones pliables comme les Samsung Galaxy Z Flip 4 ou Z Fold 4. Si ces derniers sont assez onéreux lors de leur lancement, ils profitent souvent de belles promotions lors du Black Friday. Leurs précédentes versions, les Samsung Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 sont également toujours disponibles à de jolis tarifs.

Samsung Galaxy Z Flip4 128 Go Violet Neuf à partir de 699,98 € Occasion à partir de 680,00 € Rakuten 699,98 € Voir

Amazon 769,00 € Voir

Fnac 1108,98 € 817,12 € Voir

Cdiscount 1049,00 € 999,00 € Voir

Darty 999,00 € Voir

Boulanger 1109,00 € 999,00 € Voir

Galeries Lafayette 1109,00 € 999,00 € Voir

SFR 1039,00 € Voir

Leclerc 1109,00 € Voir

Rue du Commerce 1109,00 € Voir

Materiel.net 1189,94 € Voir

LDLC.com 1189,94 € Voir Rakuten 699,98 € 680,00 € Voir

Smartphone Fold 4 256 Go NOIR Neuf à partir de 1277,00 € Occasion à partir de 1180,00 € Rakuten 1277,00 € Voir

Amazon 1329,00 € Voir

Fnac 1798,98 € 1733,00 € Voir

Cdiscount 1799,00 € Voir

Leclerc 1799,00 € Voir

Materiel.net 1799,95 € Voir

LDLC.com 1799,95 € Voir

Rue du Commerce 1799,00 € Voir

Darty 1799,00 € Voir

Boulanger 1799,00 € Voir

Galeries Lafayette 1799,00 € Voir

SFR 1799,00 € Voir

Ubaldi 1816,00 € Voir Reconditionné 1235,00 € 1180,00 € Voir

Rakuten 1277,00 € 1199,00 € Voir

Amazon 1329,00 € 1296,90 € Voir

Fnac 1798,98 € 1799,00 € Voir

Samsung Galaxy Z Fold3 5G 512 Go Neuf à partir de 1136,00 € Occasion à partir de 819,07 € Rakuten 1136,00 € Voir

Fnac 1154,00 € Voir

Darty 1160,00 € Voir

Amazon 1899,00 € 1299,00 € Voir

Red by SFR 1599,00 € Voir

Rue du Commerce 1839,99 € Voir Rakuten 1136,00 € 819,07 € Voir

Amazon 1899,00 € 944,07 € Voir

Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128 Go Crème Neuf à partir de 640,58 € Occasion à partir de 519,90 € Rakuten 640,58 € Voir

Amazon 1059,00 € 799,00 € Voir

Rue du Commerce 999,00 € Voir

Fnac 1011,98 € Voir

Darty 1019,98 € Voir Rakuten 640,58 € 519,90 € Voir

Fnac 1011,98 € 565,00 € Voir

Amazon 1059,00 € 683,14 € Voir

Au Black Friday, Samsung propose une large gamme de smartphones de milieu de gamme et haut de gamme. Comme souvent durant l'événement, le constructeur coréen voit sa gamme de smartphones proposée à prix réduits sur plusieurs sites. La sortie des Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra en début d'année s'est faite remarquer grâce à des tarifs assez élevés. Heureusement pour les fans de Samsung, l'ensemble des smartphone Galaxy S22 ont vu leurs prix baisser depuis plusieurs semaines. La sortie des Samsung Galaxy S22 a également permis aux précédents téléphone du constructeur de voir leurs prix baisser naturellement. Il est donc également possible de trouver les Samsung Galaxy S21 en promotion depuis plusieurs semaines.

SAMSUNG GALAXY S22 128Go 5G Noir Neuf à partir de 519,99 € Occasion à partir de 514,23 € Rakuten 519,99 € Voir

Electro Dépôt 569,98 € Voir

Fnac 858,98 € 588,99 € Voir

Cdiscount 759,99 € 599,00 € Voir

La Redoute 799,00 € 599,00 € Voir

Darty 599,00 € Voir

Boulanger 799,00 € 599,00 € Voir

Galeries Lafayette 799,00 € 599,00 € Voir

SFR 599,00 € Voir

Amazon 853,23 € 623,00 € Voir

Materiel.net 859,96 € Voir

LDLC.com 859,95 € Voir Rakuten 519,99 € 514,23 € Voir

Fnac 858,98 € 599,00 € Voir

Amazon 853,23 € 600,00 € Voir

SAMSUNG GALAXY S22 Ultra 128Go 5G Noir Neuf à partir de 699,89 € Occasion à partir de 730,00 € Rakuten 699,89 € Voir

Fnac 1258,98 € 860,00 € Voir

Cdiscount 1149,00 € 999,00 € Voir

La Redoute 1149,00 € 999,00 € Voir

Darty 999,00 € Voir

Boulanger 1149,00 € 999,00 € Voir

Galeries Lafayette 1149,00 € 999,00 € Voir

Ubaldi 1004,00 € Voir

SFR 1199,00 € Voir

Leclerc 1259,00 € Voir

Materiel.net 1259,95 € Voir

LDLC.com 1259,95 € Voir Rakuten 699,89 € 730,00 € Voir

Fnac 1258,98 € 852,90 € Voir

La gamme de Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra demeurent toujours d'excellents smartphones. Ces derniers sont notamment compatibles avec les réseaux de communication 5G, et de capteurs photo très haute définition avec 64 Mpx pour le S21, et 108 Mpx pour le S21 Ultra. Les trois modèles disponibles disposent également de superbes écrans AMOLED avec un taux de rafraichissement de 120 Hz pour une fluidité exemplaire. Mais les promos sont plus rares sur ce modèle haut de gamme...

Samsung Galaxy S21 6,2" 128 Go Neuf à partir de 354,37 € Occasion à partir de 339,00 € Rakuten 354,37 € Voir

Fnac 437,59 € Voir

Darty 450,00 € Voir

Amazon 859,00 € 651,99 € Voir

Rue du Commerce 859,00 € Voir Rakuten 354,37 € 339,00 € Voir

Fnac 437,59 € 409,00 € Voir

Amazon 859,00 € 419,00 € Voir

Samsung Galaxy S21 Ultra 6,8" 128 Go Neuf à partir de 519,99 € Occasion à partir de 579,00 € Rakuten 519,99 € Voir

Fnac 726,00 € Voir

Darty 820,00 € Voir

Amazon 1259,00 € 974,29 € Voir Rakuten 519,99 € 579,00 € Voir

Fnac 726,00 € 656,00 € Voir

Amazon 1259,00 € 820,00 € Voir

Samsung ne propose pas que des smartphones haut de gamme pour le Black Friday. La firme s'adresse à tous les budgets en proposant notamment différentes gammes de produits comme les Samsung Galaxy A13, A23 et A33. Ces téléphones disposent de solides caractéristiques et peuvent parfois être compatibles avec les réseaux de communication 5G pour peu que vous disposiez d'un forfait adapté. Ils sont une solution idéale pour celles et ceux qui veulent s'équiper d'un smartphone Samsung sans pour autant devoir sacrifier leur budget réservé au Black Friday.

Smartphone Samsung Pack GALAXY A23 64Go Noir 5G + casque JBL Neuf à partir de 278,95 € Fnac 318,95 € 278,95 € Voir

Darty 279,00 € Voir

Rakuten 365,14 € Voir

Samsung Galaxy A33 5G Noir Neuf à partir de 282,99 € Occasion à partir de 290,00 € Rakuten 282,99 € Voir

Electro Dépôt 294,98 € Voir

Fnac 348,98 € 298,98 € Voir

Cdiscount 321,55 € 299,00 € Voir

Leclerc 299,00 € Voir

La Redoute 349,00 € 299,00 € Voir

Darty 299,00 € Voir

Boulanger 349,00 € 299,00 € Voir

Galeries Lafayette 349,00 € 299,00 € Voir

Ubaldi 307,00 € Voir

Materiel.net 379,95 € Voir

LDLC.com 379,95 € Voir

SFR 379,00 € Voir Rakuten 282,99 € 290,00 € Voir

Quelles promotions du Black Friday sur les Google Pixel ?

Sacré meilleur smartphone de l'année dans nos colonnes en 2021, le Google Pixel 6 devrait être très consulté lors du Black Friday. Toujours aussi performant, notamment sur la partie appareil photo, le Pixel 6 s'affiche déjà en promotion depuis plusieurs mois. Il a été rejoint par son petit frère, le Google Pixel 6a, et son successeur de 2022, le Google Pixel 7. Les sorties de ces derniers devraient permettre au Pixel 6 et 6a d'être proposé en promotion durant ce Black Friday 2022.

GOOGLE Pixel 7 - 128 Go - Jaune Neuf à partir de 648,98 € Occasion à partir de 569,00 € Fnac 648,98 € Voir

Amazon 649,00 € Voir

Cdiscount 649,00 € Voir

Rakuten 649,00 € Voir

Darty 649,00 € Voir

Boulanger 649,00 € Voir

Galeries Lafayette 649,00 € Voir Rakuten 649,00 € 569,00 € Voir

Amazon 649,00 € 635,09 € Voir

Google Pixel 6a Sauge - 128 Go Neuf à partir de 346,00 € Occasion à partir de 321,08 € Rakuten 346,00 € Voir

Amazon 370,79 € 349,00 € Voir

Cdiscount 454,20 € 349,90 € Voir

Boulanger 429,92 € 349,00 € Voir

Galeries Lafayette 429,92 € 349,00 € Voir

Fnac 434,99 € Voir Amazon 370,79 € 321,08 € Voir

Google Pixel 6 128 Go Neuf à partir de 428,95 € Occasion à partir de 200,00 € Fnac 648,95 € 428,95 € Voir

Darty 429,00 € Voir

Amazon 649,00 € 480,00 € Voir

Rakuten 498,00 € Voir

Cdiscount 445,03 € 640,39 € Voir Rakuten 498,00 € 200,00 € Voir

Fnac 648,95 € 429,00 € Voir

Cdiscount 445,03 € Voir

Amazon 649,00 € 450,03 € Voir

Les offres du Black Friday sur les smartphones sont souvent légion chaque année. Il s'agit d'un des produits les plus recherchés chaque année tant les téléphones représentent des appareils essentiels et qui profitent régulièrement de promotions. N'hésitez pas à consulter régulièrement cet article pendant le Black Friday. Nous nous efforcerons de le maintenir à jour quotidiennement avec les meilleurs offres disponibles.