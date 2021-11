Black Friday & Cyber Monday iPhone : iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13... Quelles offres ce lundi ?

BLACK FRIDAY APPLE IPHONE 2021. Le Black Friday 2021 s'achève déjà. Mais pour ceux qui veulent se doter d'un iPhone neuf, des promos sont encore disponibles ce lundi, jour de "Cyber Monday, sur le site d'Apple comme chez les revendeurs. Tour d'horizon des meilleures rabais...

[Mis à jour le 29 novembre 2021 à 8h08] Si vous voulez profiter des offres du Black Friday, c'est maintenant ou jamais ! Le Black Friday se tenait vendredi 26 novembre cette année, mais la grande opération joue les prolongations ce lundi à l'occasion du Cyber Monday. Bonne nouvelle : les promos sur les iPhone sont encore en ligne ! On trouve même quelques bons gros rabais sur l'iPhone 12 arrivé sur le marché l'année dernière. On peut même ce lundi encore économiser quelques dizaines d'euros sur l'iPhone 13. Les promos sont toutefois bien plus importantes sur les modèles précédents comme l'iPhone 11, l'iPhone SE, l'iPhone XR mais également le XS.

Si on jette un oeil en arrière sur ce Black Friday 2021, l'iPhone 12 et l'iPhone 11 auront été, selon les déclinaisons, déjà bien bradés chez Amazon, Fnac, Darty ou encore Boulanger tout au long de la journée de vendredi. L'iPhone SE (ou iPhone SE2), dévoilé en avril 2020, était lui aussi en baisse. Jetez aussi un oeil ce lundi aux promotions sur les iPhone X, iPhone XR ou iPhone XS plus anciens, mais qui ont montré de jolies chutes de prix, sans forcément de hausse encore pendant le week-end.

Attention en revanche car cette fois, ça se termine ! Cyber Monday ou fin de la Black Friday Week, qu'importe. C'est le dernier jour des promos sur l'Apple Store et les autres marchands ont sorti leurs dernières munitions à l'heure où nous écrivons ces lignes. Si vous cherchez un nouvel iPhone, ce lundi post-Black Friday 2021 est toujours une occasion rêvée pour profiter de petits prix. Notre sélection présente encore des offres très intéressantes, mais les prix peuvent évoluer.

Suivez en continu l'évolution des prix de plusieurs types d'iPhone, les iPhone qu'il ne faut pas perdre de vue selon nous, tout au long du Black Friday :

Chez Apple. Le premier endroit où trouver des offres Black Friday sur les iPhone est évidemment le site de l'Apple Store lui-même. La marque américaine a mis en ligne de nombreuses offres, dont des cartes cadeaux App Store & iTunes de 50 euros pour l'achat d'un iPhone parmi une liste de produits éligibles. Bonne nouvelle, les iPhone 12, iPhone 12 mini, et iPhone SE sont concernés ! Une offre similaire est proposée lors du Black Friday pour les Apple Watch SE et Apple Watch Series 3, pour l'Apple TV 4K et l'Apple TV HD. Bien d'autres avantages sont aussi proposés comme 75 euros en carte cadeau App Store & iTunes sur les AirPods (2ᵉ et 3ᵉ générations), AirPods Pro, et AirPods Max. La carte cadeau App Store & iTunes passe même à 100 euros pour les iPad Pro 11″ et iPad Pro 12,9″, pour l'achat d'un portable Mac ou d'un Mac mini éligible, soit les MacBook Air, MacBook Pro 13″, Mac mini, et iMac 27″. Et toutes ces offres devraient être valables jusqu'à lundi (voir le détail des offres ici).

Chez les revendeurs ! Ne vous y trompez pas toutefois : les meilleures promos sur les iPhone sont à dénicher ailleurs sur le web. Les éditions précédentes l'avaient démontré et ce Black Friday 2021 ne déroge pas à la règle : Amazon, CDiscount, la Fnac ou encore Rakuten offrent aujourd'hui les plus gros rabais sur les iPhone. On trouve ainsi d'ores et déjà des iPhone 12 et 12 Pro Max à prix cassé pour ce Black Friday. Evidemment, les iPhone 11 ou XR de conceptions antérieures sont également concernés par de belles remises. Voici notre tour du web pour trouver les meilleurs "deals" (voir les offres plus bas dans notre sélection).

Quelles sont les offres sur l'iPhone 13 pour le Black Friday ?

Comme lors de chaque édition, le Black Friday est arrivé plus ou moins deux mois après la sortie d'un nouvel iPhone, l'iPhone 13 pour cette année. Le nouveau bijou d'Apple ne bénéficie donc pas fort logiquement des meilleures réductions. Pourtant, quelques dizaines d'euros peuvent encore être économisés, notamment chez SFR ou encore chez Rakuten (attention, les prix peuvent évoluer).

iPhone 13 128 Go 829,99 € VOIR L'OFFRE sur Rakuten

40 € de remise sur l'iPhone 13 Mini 759 € VOIR L'OFFRE sur RED by SFR

iPhone 13 Mini Rouge 128 Go Rakuten 799,00 € Voir

Amazon 1521,75 € Voir

Quelles offres sur l'iPhone 12 pour le Black Friday ?

L'iPhone 12 ayant été commercialisé il y a plus d'un an désormais, les offres sur le smartphone d'Apple, qui étaient assez limitées lors du dernier Black Friday, se sont avérées plus nombreuses en 2021. A l'occasion de ce Black Friday 2021 les promos ont été plus intéressantes que celles de 2020 où quelques euros seulement étaient à "gratter" sur un iPhone 12 à peine commercialisé. Si vous avez besoin d'actualiser votre référentiel de prix à l'occasion de ce Black Friday 2021, sachez qu'à quelques encablures de l'événement, on pouvait déjà trouver l'iPhone 12 Mini Rouge 64 Go entre 620 et 650 euros chez plusieurs revendeurs, à peine plus de 600 euros même chez Rakuten. L'iPhone 12 128Go affichait 777 euros à la Fnac, 859 euros chez la majorité des revendeurs, l'iPhone 12 Pro 128 Go était de plus en plus souvent sous les 1000 euros. L'iPhone 12 Pro Max était vendu pour une centaine d'euros de plus.

iPhone 12 Pro Max 128Go 999 € VOIR L'OFFRE sur CDiscount

Apple iPhone 12 Pro Max Bleu 128 Go Cdiscount 1259,00 € 999,00 € Voir

Rakuten 1099,00 € Voir

Boulanger 1259,00 € 1159,00 € Voir

La Redoute 1321,54 € Voir

iPhone 12 pro 128go Bleu pacifique Cdiscount 1159,00 € 899,00 € Voir

Rakuten 1024,00 € Voir

Boulanger 1159,00 € 1039,00 € Voir

La Redoute 1186,78 € Voir

Apple iPhone 12 Mini Noir 64 Go Fnac 688,95 € 647,00 € Voir

Rakuten 655,00 € Voir

Cdiscount 667,00 € Voir

Amazon 683,00 € Voir

La Redoute 689,00 € Voir

Boulanger 809,00 € 689,00 € Voir

Apple iPhone 12 Mini Rouge 64 Go Fnac 688,95 € 598,95 € Voir

Amazon 689,00 € 599,00 € Voir

Cdiscount 699,00 € 599,00 € Voir

La Redoute 599,00 € Voir

Rakuten 629,99 € Voir

Boulanger 689,00 € 633,00 € Voir

Apple iPhone 12 Mini Blanc 64 Go Rakuten 628,99 € Voir

Amazon 689,00 € 652,00 € Voir

La Redoute 739,44 € Voir

Quelles offres sur l'iPhone 11 d'Apple pour le Black Friday ?

Le téléphone très attendu du dernier Black Friday était l'iPhone 11. Alors que des réductions sur l'iPhone 11 Pro Max avaient déjà été observées dans le courant de l'année 2020, ce dernier a fait l'objet d'offres beaucoup plus nombreuses lors du "Vendredi Noir". On n'en attendait pas moins de l'appareil, qui avait largement dépassé son premier anniversaire. Les meilleures offres se sont alors portées sur l'iPhone 11 64Go et son grand frère de 128Go. Et cette année ? L'iPhone 11 est resté parmi les produits les plus recherchés lors du Black Friday. Pour savoir si vous faites une bonne affaire pendant ce Black Friday, sachez qu'à deux mois du "Vendredi Noir" version 2021, l'iPhone 11 64Go se situait sous la barre des 600 euros, l'iPhone 11 128 Go à 639 euros.

APPLE iPhone 11 64Go Noir Fnac 588,95 € Voir

Amazon 589,00 € Voir

Cdiscount 639,00 € 589,00 € Voir

Rakuten 649,00 € Voir

Quelles offres sur l'iPhone X, XR, voire 8 ou 7 lors du Black Friday ?

Si votre priorité est de trouver un iPhone vraiment bon marché pour le Black Friday, les offres portant sur l'iPhone X, l'iPhone XR ou même l'iPhone XS peuvent encore être les plus intéressantes pour vous. Bien que l'iPhone X se soit globalement trouvé moins disponible, puisqu'il n'était plus produit lors du dernier Black Friday, on pouvait encore le trouver neuf chez plusieurs marchands. Cette année, l'occasion et le reconditionné dominent. Voici quelques offres trouvées pour ce Balck Friday 2021.

iPhone X 64Go Gris Sidéral (Reconditionné) Amazon 359,00 € Voir

Rakuten 536,40 € Voir

iPhone XR 64Go Bleu (Reconditionné) Amazon 589,00 € 349,00 € Voir

Rakuten 529,80 € Voir

iPhone XR 128Go Bleu (Reconditionné) 499,00 € 408,50 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Quant aux iPhone 7 et 8, ils ont vu leurs stocks réduits à peau de chagrin ces dernières années, mais ils ont encore la cote. Pour les trouver chez les marchands comme Amazon, CDiscount, Fnac, Darty ou encore Boulanger, il faut aussi se tourner vers des versions débloquées / reconditionnées lors de ce Black Friday. Mais attention : en cas d'achat d'un smartphone reconditionné, autrement-dit de deuxième main, assurez-vous que le modèle d'occasion a été revérifié par le fabricant ou le marchand.

Quelles offres sur l'iPhone SE pour le Black Friday ?

Comme nous l'avons déjà vu, Apple et surtout ses revendeurs n'hésitent pas à réduire les prix des iPhone intermédiaires lors de ce genre d'opération commerciale. Ces iPhone ont tout de même l'avantage de reprendre les technologies phares du dernier modèle dans un format plus ancien (la référence serait l'iPhone 7 et l'iPhone 8 pour le SE). Petite référence pour évaluer les offres jusqu'au Cyber Monday lundi : à la mi-octobre 2021, l'iPhone SE est passé sous la barre des 500 euros dans sa version 64 Go. Il se situait à 539 euros chez la majorité des revendeurs Apple en version 128 Go.

iPhone SE (64 Go) 489,00 € 429,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Apple toujours aussi frileux lors du Black Friday ?

Au cours des dernières années, Apple s'est un peu détendu en ce qui concerne les opérations de promo et en particulier sur le Black Friday auquel la marque à la pomme a mis du temps à adhérer. Un accord quasi-historique, signé avec Amazon il y a trois ans, a en outre fait pleinement entrer les iPhone chez le plus gros marchand participant au Black Friday. Autre signal encourageant cette année pour le Black Friday : Apple a annoncé la sortie de l'iPhone 13 le 17 septembre, soit un peu plus de deux mois seulement avant l'édition 2021, ce qui annonçait une baisse des prix des précédentes générations.

Airpods 2 avec boitier de charge filaire 149,00 € 119,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Apple Watch Series 6 GPS 729,00 € 679,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Fans d'Apple ou consommateurs à la recherche d'un smartphone performant à moindre prix doivent en tout cas être attentifs jusqu'à la fin de ce Black Friday. Il faudra scruter les deals iPhone du Black Friday jusqu'aux dernières heures de ce lundi, le lundi 29 novembre, jour du traditionnel "Cyber Monday", étant toujours riche en offres.