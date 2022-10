Black Friday iPhone 2022 : à quelles promotions s'attendre ?

BLACK FRIDAY IPHONE. Plus que quelques jours avant le lancement officiel du Black Friday. L'iPhone est toujours très recherché durant cette période, et quelques promotions sont déjà disponibles.

Le Black Friday approche à grands pas. L'iPhone fait toujours parti des produits les plus recherchés lors des promotions de fin d'année. De nombreux consommateurs espèrent donc trouver quelques belles baisses de prix sur les récents iPhone 13, voir même sur le tout dernier iPhone 14.

Bien qu'Apple ne participe jamais directement au Black Friday sur ses iPhone, d'autres revendeurs comme Rakuten ou CDiscount ont déjà proposé des promotions de leurs côtés. Il ne serait donc pas surprenant de retrouver des références comme l'iPhone 11 ou 12 en promotion durant le Black Friday.

Quelles promotions de Black Friday sur l'iPhone 14 ?

Le Black Friday est traditionnellement organisé quelques semaines après la sortie du dernier iPhone. L'iPhone 14 ne devrait cependant pas profiter de promotions directement en lien avec l'événement. Il est cependant déjà possible de trouver quelques références d'iPhone 14 en promotion, notamment sur des sites comme Rakuten, qui propose quelques baisses de prix sur le tout dernier iPhone depuis sa sortie.

Quelles sont les offres sur l'iPhone 13 après le Black Friday ?

Le dernier Black Friday disposait de promotions très intéressantes sur l'iPhone 13 ! A la surprise générale, le téléphone d'Apple a directement bénéficié de quelques baisses de prix pendant l'événement. Il est d'ailleurs souvent possible de retrouver des promotions sur ce modèle très récent et performant :

Quelles offres sur l'iPhone 12 à venir au Black Friday ?

L'iPhone 12 ayant été commercialisé il y a plus de deux ans, les offres sur le smartphone d'Apple sont plus nombreuses, et devraient revenir en 2022. A l'occasion du dernier Black Friday les promos ont été plus intéressantes que les années passées où quelques euros seulement étaient à "gratter" sur un iPhone 12 à peine commercialisé.

Quelles offres sur l'iPhone 11 d'Apple au Black Friday ?

L'un des téléphones les plus attendus lors du Black Friday est l'iPhone 11. L'appareil bénéficie quasiment toujours de promotions lors de l'événement, et même parfois avant même le début du célèbre vendredi noir. Bien que sorti il y a plusieurs années, l'iPhone 11 demeure un excellent téléphone souvent accessible avec des baisses de prix. L'iPhone 11 devrait rester une valeur sûre et disponible pour encore moins cher cette année.

Quelles offres sur l'iPhone X, XR, voire 8 ou 7 pendant le Black Friday ?

Si votre priorité est de trouver un iPhone vraiment bon marché en 2022, les offres portant sur l'iPhone X, l'iPhone XR ou même l'iPhone XS peuvent encore être les plus intéressantes pour vous. Bien que l'iPhone X soit globalement peu disponible, puisqu'il n'était plus produit par Apple depuis quelques années, on pouvait encore le trouver neuf chez plusieurs marchands. Depuis quelques années, l'occasion et le reconditionné dominent également.

Quant aux iPhone 7 et 8, ils ont vu leurs stocks réduits à peau de chagrin ces dernières années, mais ils ont encore la cote. Pour les trouver chez les marchands comme Amazon, CDiscount, Fnac, Darty ou encore Boulanger, il faut aussi se tourner vers des versions débloquées / reconditionnées. Mais attention : en cas d'achat d'un smartphone reconditionné, autrement dit de deuxième main, assurez vous que le modèle d'occasion a été revérifié par le fabricant ou le marchand.

Quelles offres sur l'iPhone SE après le Black Friday ?

Comme nous l'avons déjà vu, Apple et surtout ses revendeurs n'hésitent pas à réduire les prix des iPhone intermédiaires lors des fêtes de fin d'année. Ces iPhone ont tout de même l'avantage de reprendre les technologies phares du dernier modèle dans un format plus ancien (la référence serait l'iPhone 7 et l'iPhone 8 pour le SE).

Apple toujours aussi frileux lors du Black Friday ?

Au cours des dernières années, Apple s'est un peu détendu en ce qui concerne les opérations de promo et en particulier sur le Black Friday auquel la marque à la pomme a mis du temps à adhérer. Un accord quasi-historique, signé avec Amazon il y a quelques années, a en outre fait pleinement entrer les iPhone chez le plus gros marchand participant au Black Friday. Chose rare à souligner : Apple proposait des offres de Black Friday sur son propre site officiel lors de la dernière édition. Les offres n'étaient malheureusement pas les meilleures disponibles pour l'occasion.

Fans d'Apple ou consommateurs à la recherche d'un smartphone performant à moindre prix doivent en tout cas être attentifs malgré la fin du dernier Black Friday. De nombreuses offres continuent d'être disponibles chez différents revendeurs spécialisés. Il faudra scruter les deals iPhone du Black Friday 2022 pour ne pas manquer d'éventuelles bonnes affaires !