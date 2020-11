Black Friday iPhone : premières offres sur les iPhone 11 et AirPods d'Apple, la liste des bons plans

BLACK FRIDAY APPLE. A quelques jours du Black Friday 2020, l'iPhone d'Apple est au centre des attentions. Les prix commencent à frémir sur les iPhone 11 notamment chez les marchands. Sélection des meilleures offres du moment...

Qu'on se le dise : l'iPhone 11 d'Apple sera la vedette du Black Friday 2020. Alors que toutes les déclinaisons de l'iPhone 12 sont désormais disponibles, avec l'arrivée début novembre des iPhone 12 mini et 12 Pro Max, les deux derniers modèles de la gamme, on parie sur d'importantes promotions sur son prédécesseur, sorti en 2019. Sur plusieurs sites de vente en ligne les promos ont même déjà débuté et ce plusieurs semaines avant la date du Black Friday. Apple pourrait aussi proposer de larges réductions sur les modèles précédents. Il faut aussi surveiller de près les prix de l'iPhone SE (ou iPhone SE2), dévoilé en avril dernier. Le tout sans oublier les habituelles promotions sur les AirPods, indispensables ou presque pour utiliser son iPhone. Voici à ce stade, les offres clés dénichées sur les sites marchands avant le Black Friday :

Au cours des dernières années, Apple s'est un peu détendu en ce qui concerne les opérations de promo et en particulier sur le Black Friday auquel la marque à la pomme a mis du temps à adhérer. Un accord quasi-historique, signé avec Amazon il y a deux ans, a en outre fait pleinement entrer les iPhone chez le plus gros marchand participant au Black Friday. Autre signal encourageant cette année pour le Black Friday : Apple a annoncé la sortie de l'iPhone 12 le 13 octobre, soit un mois et quelques jours seulement avant l'édition 2020. Amazon était alors en pleine opération annuelle avec son Prime Day. Pourtant l'iPhone 11 n'a pas vu son prix chuter radicalement chez le géant du commerce en ligne. On peut espérer que pour une opération plus large, les prix des iPhone soient impactés. Selon les différents sites spécialisés dont le reconnu Wirecutter (blog du New York Times) outre Atlantique, l'iPhone 11 et l'iPhone SE pourraient bien être les vedettes du "Vendredi noir" cette année. Nous devrions également voir des offres sur l'iPhone XR et l'iPhone XS, qui sont encore en stock chez de nombreux détaillants.

L'iPhone 12 étant commercialisé seulement depuis la mi-octobre voire depuis moins longtemps encore pour les dernières déclinaisons, il y a très peu de chances de pouvoir bénéficier d'offres sur le dernier smartphone d'Apple. Actuellement, il est seulement possible de le précommander l'iPhone 12, l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max aux prix annoncés lors de la keynote du 13 octobre. Pas de quoi se faire d'illusion donc.

L'autre téléphone très attendu de ce Black Friday est l'iPhone 11. Nous avons déjà vu des réductions sur l'iPhone 11 Pro Max dans le courant de l'année 2020 et les prix frémissent déjà depuis la mi-novembre. Il serait donc surprenant de ne pas en voir davantage fin novembre. L'iPhone 11 devrait faire l'objet d'offres beaucoup plus intéressantes dans les jours à venir, puisqu'il aura largement dépassé son premier anniversaire d'ici le vendredi noir. En attendant, voici quelques unes des meilleures offres sur l'iPhone 11 avant le Black Friday.

L'iPhone SE, peut être plus encore que l'iPhone 11, devrait bénéficier d'offres très abordables lors du Black Friday 2020. Comme nous l'avons déjà vu cette année, Apple n'hésite pas à réduire le prix de ces iPhone intermédiaires, reprenant les technologies phares du dernier modèle (en l'occurrence ici l'iPhone 11) dans un format plus ancien (la référence serait l'iPhone 7 et l'iPhone 8 pour le SE). Le nouvel iPhone SE a récemment fait l'objet d'offres assez alléchantes et on peut s'attendre à ce qu'il fasse un retour en force lors du Black Friday.

Si votre priorité est de trouver un iPhone bon marché pour le Black Friday, les offres portant sur l'iPhone X, l'iPhone XR ou même l'iPhone XS seront certainement les plus intéressantes. Comme les iPhone 8 et 7, ils ont vu leur stock diminuer ces dernières années et si les plus anciens devraient être inexistants, le XR pourrait encore avoir la cote. Bien que l'iPhone XR soit moins disponible, puisqu'il n'est plus produit, nous pourrions assister à des baisses de prix importantes.

Les AirPods d'Apple font très régulièrement l'objet de promotions sur les sites de commerce en ligne, ce qui augure un cru 2020 passionnant pour le Black Friday. Les AirPods de 2e génération, vendus avec leur boîtier de charge filaire sont actuellement à 139 euros au lieu de 179 euros chez Amazon. Les AirPods Pro sont quant à eux à 218,99 euros au lieu de 279 euros. Des réductions affichées de l'ordre de 20 à 25%.

Des réducs sur les iPhone lors du dernier Black Friday

L'année dernière, les iPhone (iPhone 11 compris) avaient connu des réductions de quelques dizaines d'euros lors de ventes flashs de plusieurs heures sur Amazon, se soldant généralement par des ruptures de stock. Pour avoir des prix barrés plus alléchants, il fallait se tourner vers des modèles plus anciens, ou des modèles reconditionnés chez CDiscount, la Fnac ou Rakuten, le site de l'Apple store et les boutiques Apple n'affichant généralement pas de promos lors du Black Friday. Les opérateurs sont aussi à scruter avec parfois des offres sur les forfaits incluant un smartphone.

Fans d'Apple ou consommateurs à la recherche d'un smartphone performant à moindre prix doivent en tout cas être attentifs pour ce Black Friday. Il est probable que les offres débutent dès le vendredi précédent le Black Friday soit ce vendredi 20 novembre, malgré les récentes polémiques sur le Black Friday et le confinement en France. Il faudra aussi scruter les deals iPhone du Black Friday les samedi 28 et 29 novembre, le week-end du Black Friday étant souvent riche en offres. Le lundi 30 novembre, jour du traditionnel "Cyber Monday", proposera encore certainement de belles opportunités.

Pour profiter des meilleures offres du Black Friday pour les iPhone d'Apple, revenez régulièrement sur cette page où nous proposerons une sélection des réductions trouvées chez les marchands dès le début de l'opération. D'ici là, n'hésitez pas à scruter les prix des différents modèles présentés ci-dessus et à vous faire une idée du prix moyen d'un iPhone avant la date du Black Friday. Vous serez d'autant plus avisé le jour-J de la réelle économie dont vous pourrez bénéficier.