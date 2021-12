"DIRECT. Coronavirus en France : 104 6611 nouveaux cas, de nouvelles mesures à venir ce lundi ?"

Ce dimanche 26 décembre, le Journal du dimanche rapporte que les arrêts maladie ont bondi de 740 % entre le 1er novembre et le 19 décembre 2021. Ce chiffre ne concerne pourtant que les seuls cas contact. Cela vient directement attester la thèse de la désorganisation du pays avancée par le Conseil scientifique pour ce début d'année 2022.

Ce dimanche matin, dans le JDD, vous pouvez lire une tribune co-signée par une cinquantaine de soignants qui souhaitent attirer l'attention du gouvernement sur la circulation virale chez les enfants. Dans les colonnes de l'hebdomadaire, ils appellent Olivier Véran à reporter la rentrée scolaire, prévue le 3 janvier, et de lutter contre la désinformation qui concerne la désinformation.

C'était l'affiche du boxing day français... La rencontre opposant le Stade toulousain au Stade français a dû être reportée en raison de "la situation sanitaire de l'effectif" parisien, a expliqué dans un communiqué la ligue nationale de rugby (LNR). Ce match devait se tenir ce soir au stadium de Toulouse et compte pour la 13e journée du Top 14. Une 13e journée particulièrement impactée par le coronavirus : c'est la quatrième rencontre reportée pour des raisons sanitaires.

C'est ce qu'affirme un infectiologue interrogé par RTL. En effet, Benjamin Davido, médecin infectiologue à l'hôpital de Garches, indique que l'on va "probablement arriver à 200 000 très rapidement. Les malades que j'ai dans le service sont toujours des malades delta. On est encore trop tôt pour voir le retentissement du variant Omicron dans les hospitalisations".

11:15 - Jérôme Marty s'inquiète de la progression du coronavirus chez les enfants en France

Jérôme Marty s'est montré inquiet ce dimanche 26 décembre sur BFM TV : "Aujourd'hui ce qui nous inquiète, ce n'est pas tant la partie adulte, que la partie enfants. On est inquiet de la circulation virale dans les écoles." Le médecin généraliste a tenu à attirer l'attention sur "l'apparition de symptômes inflammatoires et de Covid long chez les enfants". Par ailleurs, il en appelle à de vrais mesures dans les écoles et interpelle le ministre de la Santé pour qu'il mette en place de nouvelles mesures dans ces établissements.