Le Covid-19 va-t-il gâcher Noël ?

Depuis la fin du mois de novembre, une hausse des cas de coronavirus est observée en France. Le variant à l'origine de cette reprise, le JN1, n'est pas plus contagieux que les autres, mais les professionnels de santé invitent à la prudence.

En ce début de mois de décembre 2023, les indicateurs du Covid-19 s'affolent. Dans son rapport publié mercredi 6 décembre, Santé publique France souligne une "hausse de la part des suspicions de Covid-19 parmi les actes SOS Médecins, observée dans la plupart des classes d'âge, en particulier chez les 65 ans et plus." Chez les 65 ans et plus, SPF constate aussi une hausse de passage aux urgences pour Covid-19 ou suspicion de Covid-19. Dans les laboratoires, plus de 28 000 nouveaux cas de coronavirus ont été déclarés en une semaine, avec un taux d'incidence de 42 pour 100 000 habitants. "Cette tendance à la hausse des indicateurs était observée dans la plupart des classes d'âge, les taux d'incidence et de positivité étant les plus faibles chez les moins de 20 ans", précise Santé publique France.

Le variant JN1 est l'une des principales causes de l'augmentation de cas de coronavirus en France. C'est un descendant du variant BA.2.86 qui est une sous-catégorie du variant Omicron. Interrogé par franceinfo, le virologue Bruno Lina rassure sur la nature de ce variant. "Il ne présente pas des caractéristiques de transmission ou d'infectiosité qui en feraient un virus capable de provoquer une vague épidémique comparable aux grandes vagues que l'on a connues les années précédentes", affirme-t-il. Ainsi, même si des mouvements de population et des rassemblements auront lieu durant les vacances de Noël, une épidémie, même importante, ne devrait pas "impacter de façon massive le système de santé", a précisé le virologue.

Le respect des gestes barrières est recommandé

Comme toujours, les personnes fragiles et les plus à risque sont les premières exposées à ce type de variant. La campagne de vaccination contre le Covid-19, commencée en octobre 2023, se poursuit. Dans son rapport publié mercredi 6 décembre, Santé publique France rapporte que la couverture vaccinale est de 23,9% pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Ces taux de vaccination diffèrent selon les classes d'âge : 17,5% des 65-69 ans sont vaccinés, 22% des 70-74 ans, 28,4% des 75-79 ans et 28,7% des 80 ans et plus. "En complément de la vaccination contre la grippe et le Covid-19, l'adoption systématique des gestes barrières par tous est essentielle, notamment le port du masque en cas de symptômes, dans les lieux fréquentés et en présence de personnes fragiles", rappelle Santé publique France.

Interrogé par BFM TV jeudi 7 décembre, Richard Handschuh, médecin généraliste et membre du syndicat MG-France, constate que, même malades, les patients n'ont plus le réflexe de porter le masque. "Actuellement, tous ces virus circulent beaucoup, mais ne donnent pas de forme grave", rassure-t-il. Il recommande de se décommander pour le réveillon en cas de fièvre ou de toux. "Tous les conseils que nous avons donnés au cours des dernières années restent valables", conclut-il. Si les hôpitaux ne sont pas débordés, il recommande de rester "très prudent et très méfiant".