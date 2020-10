"DIRECT. Coronavirus en France : 545 morts, près de 50 000 nouveaux cas en 24 heures"

CORONAVIRUS FRANCE. L'épidémie du Covid-19 continue de s'accélérer à une vitesse exponentielle. Selon le dernier bilan de Santé publique France publié vendredi, on compte 545 morts en 24 heures, et près de 50 000 nouveaux cas.

L'épidémie de coronavirus est en train de submerger la France comme le montrent chaque soir les bilans quotidiens de Santé publique France. Chaque fin de semaine, l'agence de santé française livre également des points épidémiologiques plus détaillés encore, qui listent des informations plus précises sur la propagation du virus et qui donnent la mesure du problème sanitaire critique que rencontre le pays. Le dernier en date porte sur la semaine 43 (du 19 au 25 octobre 2020). L’évolution est "préoccupante" et même "très préoccupante" pour les personnes âgées de plus en plus touchées selon les auteurs du rapport. Les cas en Ehpad ont presque doublé en une semaine et les décès y sont en hausse. "L’augmentation du nombre de cas, du nombre de personnes nouvellement hospitalisées, du nombre de personnes nouvellement admises en réanimation dans toutes les régions de France métropolitaine annonce des tensions hospitalières dans l’ensemble des régions. Les prochaines semaines seront décisives quant à l’impact de l’épidémie", peut-on lire. Voici ses principaux enseignements :

21:27 - 545 morts, près de 50 000 nouveaux cas en 24 heures Le dernier bilan de Santé publique France est tombé ce vendredi, avec des chiffres encore inquiétants. En effet, 545 personnes sont décédées du coronavirus dans la journée. Depuis le début de l'épidémie, il y a eu 1 331 984 morts. Par ailleurs, près de 50 000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures (49 219 exactement).

21:03 - Une hausse de salaire de 25% pour les internes de garde D'après Le Parisien, les internes effectuant des gardes vont voir leur rémunération augmenter de 25% à partir de dimanche. Le gouvernement publiera un arrêté ce samedi, à ce sujet, comme l'a précisé le ministère de la Santé et des Solidarités à nos confrères. C'est dans le cadre du Ségur de la Santé que ces revalorisations ont été négociées. "Nous parlons de milliers d'étudiants, qui sont entre leur septième année et leur douzième année d'études et qui sont déjà largement opérationnels. Ils travaillent dans tous les services hospitaliers, assurent les gardes aux côtés des praticiens titulaires et sont aujourd'hui indispensables au bon fonctionnement de notre système de Santé", a souligné le cabinet du ministre au quotidien.

20:28 - Quelle est la situation en Île-de-France ? Selon les derniers chiffres de Santé publique France publiés ce vendredi, en Île-de-France, le nombre de personnes hospitalisées est de 5 244 patients, avec 533 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 912 malades sont en réanimation, avec 99 nouvelles entrées dans la journée. Par ailleurs, 8 960 personnes sont mortes du coronavirus, soit 46 de plus en 24 heures, et 40 049 sont sorties de l'hôpital, soit 285 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation, à l'échelle régionale, est de 79,5%.

19:53 - Les taux d'incidence en baisse dans plusieurs villes Le taux d'incidence a chuté dans plusieurs villes. Par exemple, selon le dernier bilan du Covid-19, à Saint Etienne, le taux d'incidence mesuré le 27 octobre était de 1 136,4 cas pour 100 000 habitants, soit 53,1 points de moins en 24 heures. Il est de 1 204,1 chez les 65 ans et plus. Autre baisse significative : à Grenoble, le taux d'incidence mesuré mardi était de 812,5 cas pour 100 000 habitants, soit 34,8 points de moins en 24 heures. Il est de 793,8 chez les 65 ans et plus. À Lille, il était de 968 cas pour 100 000 habitants, soit 16,5 points de moins. Il est de 881,4 chez les 65 ans et plus. Toutefois, il est important de souligner qu'une évolution quotidienne ne constitue pas une tendance de fond.

19:26 - Un rebond du nombre de décès depuis septembre Selon l'Insee, le nombre de décès, toutes causes confondues, connaît un léger rebond depuis début septembre, en France. Entre le 1er septembre et le 19 octobre, 80 956 morts ont été enregistrés, soit 5% de plus qu'en 2019 et 6% de plus qu'en 2018, à la même période. [1/2 Mise à jour du nombre de #décès par jour et par #département] Entre le 1ᵉʳ septembre et le 19 octobre, 80 956 décès, toutes causes confondues, sont enregistrés en France à la date du 30 octobre, soit 5 % de + qu’en 2019 et 6 % de plus qu’en 2018 ➡ https://t.co/IT97712fVd pic.twitter.com/Oj5JViC2aY — Insee (@InseeFr) October 30, 2020

18:53 - "Un emballement brutal des contaminations dans les Landes" D'après le dernier bilan de l'Agence régionale de santé, la deuxième vague du coronavirus a provoqué la mort de 35 personnes dans les Landes. "Nous observons un emballement brutal des contaminations dans les Landes", a déclaré Didier Couteaud, le directeur de l'ARS, cité par France Bleu. La semaine dernière, 730 nouveaux cas de Covid-19 avaient été enregistrés dans le département, en sept jours. Cette semaine, ce sont 1 200 personnes qui ont été contaminées, a précisé l'ARS. Quant au taux d'incidence, il est passé de 156 à 241 cas pour 100 000 habitants.

18:21 - Plan blanc activé au Mans Dans le contexte de l'accélération de la propagation du coronavirus, l'hôpital du Mans a décidé d'appliquer le plan blanc, indique France Bleu. Ce dispositif implique la création d'une cellule départementale, comme l'a précisé Olivier Bossard, le directeur général du centre hospitalier du Mans, et des déprogrammations d'opérations, dans le but d'augmenter le nombre de lits disponibles. Le service de réanimation du CHM passe donc de 17 à 23 lits.

17:49 - Moins de 10% des cas de Covid-19 sont issus de clusters "Depuis le 09 mai, 6250 clusters (dont 1122 en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad)) ont été rapportés", est-il mentionné dans le point épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France d'hier. "Parmi eux 2394 (38%) sont en cours d’investigation, principalement dans les Ehpad, en entreprises privées ou publiques, en milieu scolaire et universitaire, et en établissements de santé. L’ensemble des clusters inclut 76 059 cas soit moins de 10% des cas diagnostiqués" est-il également précisé dans le document.

17:15 - Quatre patients transférés en Bretagne Deux nouvelles évacuations sanitaires ont lieu ce vendredi 30 octobre. Deux patients hospitalisés au CH d'Avignon en service de réanimation, ainsi que deux autres malades hospitalisés en réanimation au CH d'Aix-en-Provence, sont transférés en Bretagne. Un avion sanitaire est mobilisé pour déplacer deux patients vers le CHRU de Brest puis deux autres au CH des Pays de Morlaix. "Ces opérations résultent d’une étroite collaboration entre le centre national de crise sanitaire, les ARS Bretagne et Provence-Alpes-Côte d’Azur, les SAMU concernés, les équipes médicales des établissements de santé de départ et de destination, la compagnie OYONNAIR, et les services de la Préfecture du département" a détaillé l'ARS Bretagne dans un communiqué.

16:45 - "89% des patients admis en réanimation présentaient au moins une comorbidité" Dans son point épidémiologique hebdomadaire du jeudi 29 octobre, Santé publique France a indiqué que "89% des patients admis en réanimation présentaient au moins une comorbidité et cette proportion était de 84% parmi ceux âgés de moins de 65 ans. Les comorbidités les plus fréquemment rapportées étaient l’obésité (IMC≥30kg.m-2 ) (49%), l’hypertension artérielle (46%) et le diabète (34%)".

16:10 - Les données de Santé publique France de la Nouvelle-Aquitaine 915 patients sont hospitalisés selon le dernier bilan du Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine, daté du 29 octobre 2020. Selon Santé publique France, dans les services de réanimation 133 lits sont occupés, avec 19 nouvelles entrées dans la journée. 662 personnes sont décédées du coronavirus, soit 16 de plus en 24 heures. Le taux d'incidence était de 238,9 cas pour 100 000 habitants.

15:35 - "Il n'y a pas de danger d'accueillir les enfants à l'école" selon Jean-François Chanet Le recteur académique de la région Bourgogne-Franche-Comté, Jean-François Chanet, s'est exprimé sur les contaminations en milieu scolaire lors de la conférence de presse de cet après-midi, menée conjointement avec l'ARS et le préfet de la Côte-d'Or, Fabien Sudry. M. Chanet a expliqué que vendredi 16 octobre, "au niveau national, il y avait 27 structures scolaires fermées sur plus de 61 000 soit 0,04% et 0,06% de classe fermées. Sur le plan humain, 0,07% des élèves ont été contaminés et 0,18% des personnels. Il n'y a pas de danger d'accueillir les enfants à l'école. C'est même moins dangereux que de les laisser dans le milieu familial".

14:52 - L'immunité collective sans vaccin n'est pas envisageable L'un des membres du Conseil scientifique, Simon Cauchemez, a expliqué au Figaro que l'immunité collective sans vaccin n'était pas une option envisageable. "Nous mentionnions qu’en absence d’amélioration significative de la prise en charge des patients, et sur la base des taux de mortalité publiés pour des populations de structure d’âge similaire à celle de la France (entre 0,3 % et 1,3 %), on pouvait s’attendre à une mortalité totale de 100 000 à 450 000 personnes avant d’atteindre une immunité collective de 50 %". Le responsable de ces projections a ajouté qu'"une autre façon d’arriver à ces chiffres serait de considérer qu’il a

fallu dans le contexte français 30 000 morts pour obtenir 5 % d’immunité collective. Si on applique ce même taux de mortalité pour la suite, on s’attend à 300 000 morts pour atteindre 50 % d’immunité collective et 396 000 morts pour atteindre 66 %. Il est clair, pour nous, que la seule façon d’atteindre le seuil d’immunité collective requis est un vaccin".