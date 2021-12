"DIRECT. Coronavirus en France : 58 128 nouveaux cas, les nouvelles mesures annoncées"

Enrique Casalino, infectiologue, est invité de LCI ce vendredi. Le professeur estime qu'il "est indispensable que tout le monde reçoive la 3e dose au plus vite. Je pense qu'on a déjà du retard." Inquiet, le médecin prévient : "Si on prend des mesures trop tard, les conséquences économiques seront plus lourdes... Un confinement ou un couvre feu me semblent quasiment inévitables."

18:11 - Six clusters du variant Omicron ont été identifiés à l'AP-HP

Ce vendredi, Libération nous apprend que l'AP-HP a identifié six clusters du variant Omicron, au sein de ses établissements. Ces clusters concernent 21 soignants et six patients. Dans les colonnes du journal, un hospitalier confie : "La contagiosité de ce virus est impressionnante. Il y a tout juste une semaine, on nous avait dit que 28 cas d’omicron avaient été détectés en Ile-de-France. Or aujourd’hui, c’est le nombre de cas identifiés rien qu’à l’AP-HP. Quand on sait que la courbe de contamination des soignants est nettement inférieure à celle de la population francilienne, on peut supposer qu’omicron est déjà partout."