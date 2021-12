"DIRECT. Coronavirus en France : à l'approche des fêtes, plus de 58 000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures"

10:27 - Les services de réanimation dans les hôpitaux continuent de se remplir

Le nombre de patients atteints du Covid-19 continue sa progression en France et surtout dans les hôpitaux. Selon les chiffres publiés samedi 18 décembre par Santé publique France, les services de réanimation comptent 2 933 patients, contre 2 901 la veille. Dans ces services qui traitent les cas les plus graves, 190 personnes ont été admises en 24 heures. Plus généralement, 15 370 patients sont hospitalisés.