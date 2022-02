"DIRECT. Coronavirus en France : "Ca s'améliore", la fin du masque et l'allègement du pass "mi-mars" ?"

COVID. La décrue de l'épidémie de coronavirus en France fait espérer à Olivier Véran un allègement du pass vaccinal et un abandon du masque dans plusieurs lieux d'ici à la mi-mars ce mercredi. Aujourd'hui débute également une nouvelle étape dans le calendrier de levée des restrictions sanitaires.

12:00 - Un allègement des mesures à la mi-mars ? Olivier Véran l'a laissé entendre ce mercredi matin sur France Info : un allègement des mesures sanitaires mises en place pour lutter contre l'épidémie de coronavirus en France est possible d'ici à la mi-mars. "Je ne dis pas qu’on allègera tout, mais probablement qu’à la mi-mars, on pourra alléger à nouveau", a-t-il indiqué, avant de nuancer : si "l’hôpital est en état de fonctionnement normal". Il a notamment cité la fin du masque en intérieur dans la plupart des lieux et l'allègement du pass vaccinal : "On pourrait alléger le pass vaccinal" en mars mais “"le conserver dans les endroits les plus à risque" comme les discothèques, a suggéré le ministre de la Santé et des Solidarités.

11:31 - La situation "s'améliore nettement" Invité de France Info ce mercredi 16 février, le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran, a assuré que, si "le Covid n'est pas derrière nous", la situation sanitaire relative à l'épidémie de coronavirus "s’améliore nettement" : "Il y a encore beaucoup de malades, beaucoup trop de morts mais la dynamique du virus s’affaiblit. On pourra sortir totalement de la vague d’ici à quelques semaines”, a-t-il espéré. Et d'expliquer : "Ce que nous disent les scientifiques, c’est qu’il est probable que le virus fasse encore parler de lui à l’avenir. Mais on a atteint un niveau d’immunité collective très fort". Le ministre ne s'est pas inquiété du sous-variant BA.2.

10:59 - Les hospitalisations en baisse D'après les dernières données de Santé publique France (SPF), ce sont actuellement 31 091 patients positifs au coronavirus en hospitalisation classique, contre 31 532 lundi 14 février et 33 352 il y a sept jours. Ces dernières 24 heures, ont été recensées 2 454 nouvelles admissions à l’hôpital de personnes positives au Sars-CoV-2, contre 3 060 il y a une semaine. En outre, 3 235 patients Covid sont désormais en soins critiques, contre 3 296 lundi et 3 555 le mardi précédent. En 24 heures, les services de soins critiques du pays ont observé 291 nouvelles entrées, contre 311 lundi et 320 sept jours plus tôt. Ce mardi, d'après SPF, le taux d'occupation des lits en réanimation était 64,00%.

10:31 - 301 nouveaux décès dus au Covid-19 Ce mardi 15 février, Santé publique France (SPF) décomptait 301 décès supplémentaires dus au Covid-19 en France. C'est 84 disparitions de moins que la veille et 59 de moins que le mardi précédent. Autrement dit, les décès quotidiens ont baissé de 10% en une semaine. Depuis le début de l'épidémie de Sars-CoV-2 en France, ce sont, au total, 135 493 personnes positives au coronavirus qui ont perdu la vie.