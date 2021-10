"Fin du masque obligatoire à l'école : quels sont les départements concernés ? La carte"

MASQUE ECOLE. 21 nouveaux départements seront concernés par la fin du masque obligatoire à l'école, à compter de lundi prochain. Mais lesquels ? La carte.

[Mis à jour le 8 octobre 2021 à 17h32] Les élèves font tomber le masque. Après une période d'obligation du masque à l'école, 67 départements ont désormais levé cette restriction. Selon les dernières données de Santé publique France, ce sont 21 nouveaux départements qui se rajoutent aux 47 départements déjà concernés par cette mesure. Pour rappel, cette décision a été prise d'après le taux d'incidence des cinq derniers jours. Concrètement parlant, si un département est sous le seuil de 50 cas pour 100 000 habitants, il bascule dans cette catégorie, et les élèves n'ont plus à porter le masque à l'école. 19 nouveaux départements de la métropole sont concernés, ainsi que deux départements de l'Outre-mer : La Réunion et Mayotte. 34 départements restent concernés par la mesure restrictive.

Selon les données de Santé publique France en date du jeudi 7 octobre 2021, 67 départements ont un taux d'incidence inférieur à 50 cas pour 100 000 habitants sur cinq jours consécutifs et sont donc éligibles à la fin du masque pour les enfants scolarisés en primaire.

Aisne

Allier

Ardennes

Aveyron

Calvados

Cantal

Charente-Maritime

Corrèze

Côte d'Or

Côte-d'Armor

Creuse

Dordogne

Eure

Finistère

Gers

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Landes

Loir-et-cher

Loire

Haute-Loire

Loire-Atlantique

Loiret

Lozère

Maine-et-Loire

Manche

Marne

Haute-Marne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Morbihan

Nièvre

Orne

Pas-de-Calais

Haute-Saône

Saône-et-Loire

Sarthe

Seine-Maritime

Deux-Sèvres

Somme

Tarn

Tarn-et-Garonne

Vendée

Vienne

Vosges

Yonne

Hautes-Alpes

Aube

Haute-Corse

Doubs

Eure-et-Loir

Haute-Garonne

Gironde

Ille-et-Vilaine

Lot

Lot-et-Garonne

Nord

Oise

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Orientales

Bas-Rhin

Savoie

Territoire de Belfort

La Réunion

Mayotte

À partir de lundi 4 octobre, le masque ne sera plus obligatoire dans les écoles primaires de 47 départements en France. Sont concernés les territoires où le taux d'incidence est inférieur à 50 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants. Pour le reste des départements, où le virus continue de circuler, le masque reste obligatoire pour les écoliers et leurs professeurs.

À l'école, le masque doit être obligatoirement porté à partir de 6 ans. En dehors de ces établissements, c'est seulement à partir de 11 ans et plus que les enfants doivent arborer un masque, dans la rue par exemple.

Oui, les les professeurs doivent quant à eux porter le masque en classe, même dans les départements où le taux d'incidence est sous la barre des 50 cas pour 100 000 habitants. "Les autorités sanitaires vont se prononcer très prochainement sur la possibilité de lever l'obligation du port du masque en intérieur", précisent tout de même les services du ministère. Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer s'est dit, au micro de LCI fin septembre, favorable à ce que les règles évoluent rapidement. "J'aimerais bien que les professeurs en école maternelle puissent enlever le masque en particulier, parce qu'on voit bien que c'est un inconvénient vis-à-vis des enfants. Si possible, ce sera aussi le masque enlevé pour les professeurs de primaire, mais ce n'est pas encore une décision prise", a-t-il fait savoir.

Dans les territoires en rouge, le port du masque demeure obligatoire pour les enfants à l'école. Certains départements apparaissent colorés sur cette carte alors que le taux d'incidence est passé en-dessous des 50 pour 100 000 habitants : pour que l'obligation du port du masque à l'école soit levé - et que le département passe en gris - il faut que ce taux d'incidence reste sous ce seuil 5 jours consécutifs. (La carte n'a pas été encore actualisée avec les nouveaux départements).

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

Outre le port du masque à l'école, le gouvernement a annoncé que "les jauges qui s'appliquent dans certains établissements recevant du public seront levées dans ces mêmes départements". Cela concerne essentiellement le secteur culturel, notamment les salles de concert debout ainsi que les discothèques, a-t-il ensuite précisé.

Prônant encore la prudence, Gabriel Attal s'est félicité le 29 septembre devant la presse de ces "bonnes nouvelles", que nous "devons essentiellement à l'avancée considérable de la couverture vaccinale". Pour autant, le pass sanitaire est maintenu pour l'instant dans tous les départements français. Alors qu'un projet de loi pour le proroger au-delà du 15 novembre est en cours d'élaboration et doit être présenté le 13 octobre en Conseil des ministres, le gouvernement va "continuer à travailler sur une adaptation" dans les prochains jours.