Masque covid : toujours obligatoire ? Jusqu'à quand ? Les règles

MASQUE COVID. Prochainement, le port du masque ne sera plus imposé dans "les lieux clos soumis au pass vaccinal". L'exécutif est optimiste et espère qu'à la mi-mars il sera également abandonné dans les entreprises, écoles et transports en commun.

[Mis à jour le 25 février 2022 à 17h20] La date du 28 février se rapproche à grands pas. Dans quelques jours, la fin de l'obligation du port du masque dans "les lieux clos soumis au pass vaccinal" sera actée. A partir de cette date cruciale, le masque FFP2, chirurgical ou en tissu dans les salles de cinéma, de concert et de spectacle, dans les théâtres, musées, bibliothèques, salles de sport, établissements sportifs clos et couverts, mais aussi dans les salles de jeux, les escape-games, ou encore les casinos, c'est terminé ! Ce sera aussi le cas dans les bars, restaurants, foires, salons et séminaires professionnels, à partir de cette date. Alors que les mesures restrictives sont levées petit à petit, on est en droit de s'interroger sur la situation des transports en commun, des entreprises et des écoles. Si les élèves ont pu faire tomber le masque lors de la récréation au retour de leurs congés de février, celui-ci est toujours obligatoire dans les salles de classe... Peut-être pas pour très longtemps. Effectivement, Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, invité de RTL le 20 février dernier, s'est montré plutôt optimiste sur la question, assurant qu'il y avait un "effondrement de la vague Omicron", "qui réduit son allure par deux chaque semaine". D'après lui, cet "effondrement" laisse penser que, "d'ici à la mi-mars", "les conditions hospitalières et épidémiques permettront de supprimer le masque à l'intérieur et de supprimer tout ou partie du pass vaccinal".

Par "conditions hospitalières et épidémiques" favorables, Olivier Véran avait, le 17 février dernier, indiqué entendre conditionner l'abandon du masque dans les entreprises, écoles et transports en commun à un seuil maximum de 1 500 patients en soins critiques. Ce 22 février, auditionné par la mission d'information de la commission des affaires sociales au Sénat dans le cadre d'une "mission d'information sur l'adéquation du passe vaccinal à l'évolution de l'épidémie de covid-19", il a précisé plusieurs autres conditions nécessaires à l'abandon du pass vaccinal - qui pourraient, peut-être, également concerner la fin du masque en intérieur : "Il faudrait aussi un taux d'incidence faible (300-500 maximum)" et que "le facteur R [devra] durablement inférieur à 1", a-t-il notamment déclaré, se félicitant déjà, assurant qu'"on va l'atteindre, et là aussi d'ici 2 ou 3 semaines maximum, c'est une bonne nouvelle". Toutes ces conditions devraient être réunies autour de la mi-mars, projettent les autorités sanitaires et l'exécutif : c'est donc une nouvelle échéance qui vient s'ajouter au calendrier de la levée progressive des mesures de restriction sanitaire qui est donnée par le gouvernement, et qui vient compléter celle du 28 février.

Dans un communiqué du 11 février 2022, le ministère de la Santé avait indiqué que "dans les autres lieux clos, soumis au pass vaccinal, le port du masque ne sera plus obligatoire", dès le 28 février. Il s'agit des :

salles de spectacle

parcs d'attractions

salles de concert

festivals

salles de sport

enceintes sportives

salles de jeux

bibliothèques

centres de documentation

cinémas

bars

restaurants

foires

salons professionnels

séminaires professionnels s'ils ont lieu à l'extérieur de l'entreprise et rassemblent plus de 50 personnes ;

remontées mécaniques dans les stations de ski

accès aux hébergements touristiques de type campings ou clubs de vacances avec un contrôle unique au début du séjour.

Selon les dernières règles en vigueur, le port du masque est obligatoire en intérieur pour tous les individus âgés de plus de 11 ans. Les enfants de plus de 6 ans devront aussi le porter à l'école. A compter du 28 février, le port du masque ne sera plus une obligation dans les lieux clos dont l'accès est soumis à la présentation du pass vaccinal. D'ici là, tous ces lieux sont concernés par l'obligation :

Transports. Les gares routières et maritimes ainsi que dans les aéroports.

Ecoles, centres de vacances et centres de loisirs. Le port du masque obligatoire concerne les établissements d'éveil, d'enseignement et de formation ; les centres de vacances ; les centres de loisirs sans hébergement pour les adultes enseignants et encadrants. Les enfants de plus de 6 ans (à partir du primaire) doivent aussi le porter.

Commerces. Les magasins de vente, les centres commerciaux et marchés couverts sont concernés par le port du masque obligatoire.

En entreprise

Les entreprises sont soumises au port du masque obligatoire via un protocole sanitaire défini par le ministère du Travail. Ce document indique qu'"à la suite de l'actualisation des connaissances scientifiques sur la transmission du virus par aérosols et compte tenu des recommandations du HCSP en date du 28 août 2020 et des 14, 18 et 20 janvier 2021, le port du masque est systématique au sein des entreprises dans les lieux collectifs clos. Il s'agit soit d'un masque "grand public filtration supérieure à 90%" (correspondant au masque dit de "catégorie 1"), soit d'un masque de type chirurgical". Des exceptions sont prévues comme dans les bureaux individuels, les ateliers bien ventilés ou encore quand le travail s'effectue en extérieur.

A l'école, le masques est redevenu un accessoire obligatoire partout en France le 15 novembre 2021. Depuis cette date, les enfants sont contraints de porter un masque à partir de 6 ans, soit dès le primaire. Du côté des parents, des enseignants et des adultes encadrants, il est aussi obligatoire au sein de l'établissement, en intérieur comme en extérieur. Après presque quatre mois d'obligation, élèves comme professeurs et personnels encadrant pourront, à compter du 28 février, retirer les masques en extérieur. Le port du masque ne sera également plus nécessaire lors de la pratique d'activités physiques en intérieur tant que les distanciations sociales sont respectées.

L'annonce fait partie du nouveau protocole sanitaire à l'école progressivement allégé à partir de la rentrée des vacances de février soit le 21 février pour la zone B (Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg).

Le masque n'est plus un accessoire obligatoire en extérieur depuis le 2 février et la première vague de levée des restrictions. Il n'est plus obligatoires mais il reste recommandé et le gouvernement en appel à la logique des Français pour renouer avec le port du masque dans les lieux très fréquentés.

Les établissements scolaires sont les seuls lieux dans lesquels le port du masque est toujours obligatoire en extérieur comme dans les cours de récréation ou les enceintes sportives en plein air. Pour les élèves et les professeurs, la date de fin de l'obligation est fixée au 28 février conformément aux allègements du protocole sanitaires énoncés ce vendredi 11 février 2022.

L'amende en vigueur en cas de non-respect du port du masque obligatoire devrait rester de 135 euros. "Le non-respect de cette mesure pourrait être susceptible, comme c'est le cas dans les autres lieux où le port du masque est obligatoire, notamment les transports, d'une contravention de 4e classe" définie par une amende forfaitaire de 135 euros, avait précisé la direction générale de la santé dès la mise en place de cette mesure l'année passée. En cas de récidive, le montant peut monter jusqu'à 1500 euros.