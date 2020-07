Coronavirus dans le monde : 666 000 morts au total, un pic aux USA

CORONAVIRUS. La pandémie de Covid-19 a causé la mort de plus de 660 00 personnes dans le monde, pour 17 millions de cas recensés. Les Etats-Unis ont enregistré 1 600 décès lors des dernières 24h. Découvrez le dernier bilan du coronavirus, pays par pays.

[Mis à jour le 29 juillet 2020 à 09h58] Les chiffres du Covid-19, disponibles ce mardi sur The Coronavirus App, indiquent que le virus a causé à ce jour 666 000 morts à travers le monde pour près de 17 millions de cas répertoriés, et 10, 4 millions de guérisons. Les Etats-Unis payent le plus lourd tribut, avec, selon un bilan communiqué aujourd'hui, 4,5 millions de contaminations et 152 000 décès, dont près de 1 600 recensés lors des dernières 24 heures, un chiffre record depuis la mi-mai. Près de 60 000 cas continuent par ailleurs à être enregistrés chaque jour sur le sol américain. La gestion de la crise sanitaire par Donald Trump continue d'interroger. Le président des USA a longtemps minimisé l'ampleur du virus avant de faire machine arrière depuis une semaine en préconisant à ses concitoyens de porter le masque, mais a de nouveau semé le trouble en postant sur les réseaux sociaux une vidéo (rapidement effacée par Facebook et Twitter pour désinformation) où des médecins indiquer que les masques ne sont pas nécessaires.

Derrière les Etats-Unis, les pays qui comptent le plus de décès liés au Covid-19 sont le Brésil (88 000), le Mexique (47 000), le Royaume-Uni (46 000), l'Italie (35 000) et l'Inde (33 000), qui est également le troisième pays en nombre de cas avec 1,5 million d'infections avérées. Un chiffre considéré comme très inférieur à la réalité, en l'absence de dépistage massif de la population.

Statistiques des pays les plus touchés par le coronavirus au 29/07/2020 Pays Nombre de cas Nouveaux cas Nombre de décès Nouveaux décès Etats-Unis 4 498 294 +54 448 152 320 + 1 592 Brésil 2 481 829 +39 454 88 552 +934 Inde 1 535 336 +49 632 34 248 +777 Russie 823 515 +5 395 13 504 +150 Afrique du Sud 459 761 +7 096 7 257 +298

Les États-Unis, pays le plus lourdement touché par l'épidémie de coronavirus, affichent ce mercredi un bilan total de près de 4,5 millions de cas de Covid 19 et plus de 152 000 morts. Le nombre de nouveaux cas recensés sur les dernières 24h est de 54 448. Des mesures de restriction ont fait leur retour dans certaines des régions les plus touchées comme la Californie, où les bars et les salles de restaurant en intérieur ont à nouveau fermé leurs portes, et la Floride, où il ne restait plus , il y a une semaine, que 18 % des lits disponibles dans les services de soins intensifs des hôpitaux. Le gouvernement américain s'est engagé à injecter près d'un milliard de dollars pour soutenir le développement d'un potentiel vaccin, sur lequel travaille la société de biotechnologie Moderna, et qui entre dans la dernière phase de son essai clinique.

Le Brésil reste le pays d'Amérique latine le plus touché par la pandémie. Avec désormais plus de 88 000 morts (934 décès lors des dernières 24h) pour 2,48 millions de cas (+39 454), le pays se situe au deuxième rang mondial en termes de nombre d'infections. Le président Jair Bolsonaro a fait de sa propre contamination un moyen de communication, usant de la provocation lors d'une conférence de presse, apparaissant sans masque. Samedi dernier, le président brésilien a toutefois annoncé qu'il était désormais guéri du Covid-19 après avoir passé un nouveau test, qui s'est révélé négatif. La pandémie continue néanmoins de s'étendre sur tout le territoire brésilien et de nombreux experts estiment que le bilan, qui serait largement sous-estimé, devrait considérablement s'alourdir dans les prochaines semaines.

En Chine, où le Covid-19 est apparu officiellement en décembre dernier, l'épidémie semblait à nouveau sous contrôle, après une première stabilisation de la situation au début du printemps, puis après l'apparition de nouveaux cas à la mi-juin, en particulier à Pékin, et le retour de mesures de restrictions, mais le bilan remonte ces derniers jours. Le bilan total s'affiche à 84 060 cas et 4 634 morts, avec 97 nouvelles contaminations (68 hier, 61 avant-hier, moins de 10 par jour la semaine passée) lors des dernières 24h mais aucun nouveau décès recensé. Les autorités ont par ailleurs indiqué que toute personne désirant se rendre en Chine en avion devra désormais présenter un test négatif réalisé dans les cinq jours précédant le départ.

Lors de son dernier bilan en date, ce lundi, l'Espagne a communiqué, mardi, 1 828 nouvelles contaminations en 24h, ce qui porte le total à 280 610 cas et 28 436 morts au total (+2 décès sur les dernières 24h). L'inquiétude sur l'émergence d'une deuxième vague grimpe dans le pays, notamment au vu de la situation en Catalogne. Un reconfinement de la population a été décidé dans le comté de Lérida. Plus de 200 000 personnes doivent rester chez elles depuis lundi dernier. À Barcelone, les 4 millions d'habitants de l'agglomération ont été appelés à "rester chez eux dès qu'il ne leur est pas indispensable de sortir " par le gouvernement catalan, qui a également décidé de fermer les cinémas, les théâtres, les discothèques et d'interdire les réunions de plus de dix personnes et les visites dans les maisons de retraite. La France envisage de fermer à nouveau les frontières avec son voisin espagnol et déconseille à ses habitants de se rendre en Catalogne.

En Italie, le dernier bilan publié mardi par les autorités fait état de 181 cas supplémentaires, portant le bilan à 246 488 cas depuis l'apparition du virus dans le pays pour 11 décès de plus (35 123 décès au total). La vigilance est toujours de mise notamment depuis la découverte, fin juin, de plusieurs foyers épidémiques, notamment à Rome, la capitale du pays. Les autorités hésitent à prolonger l'état d'urgence en vigueur jusqu'à la fin du mois de juillet. "Raisonnablement, les conditions existent pour prolonger l'état d'urgence dû au coronavirus après la date du 31 juillet", a récemment déclaré le chef du gouvernement Giuseppe Conte lors d'une visite à Venise.

Le Royaume-Uni comptait mardi 581 nouveaux cas de Covid-19, portant le total à 300 692 contaminations, pour 115 morts supplémentaires (45 878 au total). Selon le bureau national des statistiques (ONS), le nombre de décès imputés au nouveau coronavirus est néanmoins plus élevé que celui annoncé par le ministère de la Santé, et le bilan global serait en réalité de plus de 50 000 victimes du Covid-19, en prenant en compte le nombre réel de personnes décédées dans les maisons de retraite. Le Royaume-Uni poursuit par ailleurs son déconfinement progressif. L'ensemble des magasins ont été autorisées à rouvrir le 15 juin, avec la mise en place de mesures de précaution (limitation du nombre des clients à l'intérieur, marquages au sol pour favoriser la distanciation physique...). Le port du masque est par ailleurs obligatoire dans les transports. La réouverture des bars et des restaurants a, elle, eu lieu le 4 juillet.

En Allemagne, 549 cas supplémentaires de Covid-19 ont été signalés mardi, selon les derniers chiffres transmis par l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses, chargé du suivi de l'épidémie dans le pays. Au total, l'Allemagne recense 207 902 cas de coronavirus depuis le début de l'épidémie. Cinq décès supplémentaires ont été rapportés, le bilan total s'affichant à 9 297 décès. Les autorités s'inquiètent de la possible arrivée d'une deuxième vague dans un pays jusque-là relativement épargné par rapport à ses voisins. Un projet d'accord entre le gouvernement et les régions, les Länder, évoque ainsi la possibilité de restreindre davantage les déplacements dans une aire géographique limitée en cas d'apparitions de foyers épidémiques. L'armée allemande pourrait également être mobilisée, notamment pour effectuer des campagnes de tests.

Au Portugal, 107 nouveaux cas et 3 décès ont été recensés lors des dernières 24h, portant les totaux à 50 410 cas et 1 722 morts. A Lisbonne, certaines parties de la capitale sont toujours sujettes à des mesures de confinement des habitants. Les locaux ne peuvent sortir de leur domicile que pour l'achat de nourriture ou de médicaments. Les rassemblements de plus de cinq personnes sont interdits. La région de la capitale regroupe 80 % des foyers de contagions découverts au Portugal.

Depuis le 1er juillet, le Portugal est ainsi découpé en trois zones. Dans celle où les règles sont les moins strictes, le port du masque reste obligatoire dans les transports et lieux fermés mais les rassemblements sont autorisés jusqu'à 20 personnes. Dans la deuxième zone, qui concerne Lisbonne et ses environs, on parle d'état de "contingence". Les regroupements sont limités à 10 personnes et les commerces ferment dès 20h. Enfin, dans la troisième zone qui concerne les quartiers les plus touchés de Lisbonne, le confinement est en vigueur et les regroupements limités à 5 personnes maximum.

La Belgique enregistre une hausse des hospitalisations pour des cas de Covid-19 ces derniers jours. 234 nouveaux cas ont été rapportés mardi, ce qui porte le total à 66 662 contaminations. Onze décès supplémentaires ont été enregistrés lors des dernières 24h, pour un total de 9 833 morts depuis le début de la pandémie. Les autorités ont annoncé la semaine passée une augmentation de 89 % des contaminations entre le 12 et le 18 juillet et a rappelé la nécessité "d'agir vite" pour éviter de nouvelles restrictions. Plus inquiétant, vendredi dernier, le Centre interfédéral de crise de lutte contre le coronavirus a indiqué qu'une enfant de 3 ans figurait parmi les personnes récemment décédées du Covid-19 sur le territoire belge. Lundi, la responsable de la clinique de maladies infectieuses à l'hôpital Erasme de Bruxelles, la professeure Frédérique Jacobs, a adressé un message de vigilance, en indiquant que l'augmentation rapide du nombre de cas était "inquiétante", en insistant notamment sur le nombre de contaminations recensées dans la province d'Anvers.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La Belgique a entamé le 1er juillet la phase 4 de son déconfinement, entérinant l'élargissement de la "bulle de contact" de 10 à 15 personnes autorisées à voir par individu et par semaine. Les piscines, salles de spectacles et de cinéma sont autorisées à rouvrir mais avec des systèmes de réservation et de créneau déterminés pour limiter les affluences. Les réceptions peuvent reprendre dans des salles de fêtes mais en limitant le nombre d'invités à 50 personnes. Le port du masque dans l'espace public reste conseillé mais pas obligatoire.