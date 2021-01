"Coronavirus dans le monde : confinement strict en Angleterre, la situation au UK et ailleurs"

On fait point le sur les derniers chiffres de la pandémie de Covid-19 dans le monde, les restrictions au Royaume-Uni et par pays ainsi que sur l'avancée de la vaccination.

[Mis à jour le 12 janvier 2021 à 11h50] Depuis l'annonce par Pékin le 11 janvier 2020, du premier décès du Covid-19 à Wuhan, le virus a tué plus d'1,9 million de personnes dans le monde. En ce début d'année, la propagation de nouveaux variants plus contagieux entraîne une nouvelle augmentation du nombre des malades et un risque d'asphyxie des hôpitaux, comme au Royaume-Uni, qui a dépassé le seuil des 80 000 morts.

Le 8 janvier, Sadiq Khan a déclaré "l'état d'urgence" pour Londres, le virus y étant "hors de contrôle", a estimé le maire de la capitale, qui réclame un durcissement du confinement, avec port du masque obligatoire partout en extérieur. Les hôpitaux britanniques pourraient saturer "d'ici à trois semaines", ont par ailleurs alerté les responsables du NHS le 4 janvier. La reine Elizabeth II et son époux ont reçu samedi leur première injection de vaccin contre le nouveau coronavirus et le pape leur emboîtera le pas la semaine prochaine, tandis que les campagnes de vaccination montent en puissance.

Nous vous proposons de consulter notre tableau simplifié du coronavirus dans le monde qui contient les chiffres du nombre de cas, de nouveaux cas, du nombre de décès et de nouveaux décès dans les 40 pays les plus touchés par le coronavirus. Retrouvez ensuite la situation en Europe et dans le monde pays par pays.

Statistiques des pays les plus touchés par le coronavirus le 11 janvier 2021 au soir (source : Worldometers) Pays Nombre de cas Nouveaux cas Nombre de décès Nouveaux décès 1 États-Unis 23,143,197 +214,683 385,249 +1,964 2 Inde 10,479,913 +12,482 151,364 +166 3 Brésil 8,133,833 +28,043 203,617 +477 4 Russie 3,425,269 +23,315 62,273 +436 5 Royaume-Uni 3,118,518 +46,169 81,960 +529 6 France 2,786,838 +3,582 68,060 +310 7 Turquie 2,336,476 +10,220 22,981 +174 8 Italie 2,289,021 +12,532 79,203 +448 9 Espagne 2,111,782 +24,631 52,275 +133 10 Allemagne 1,941,119 +11,765 42,097 +663 11 Colombie 1,801,903 +15,003 46,451 +337 12 Argentine 1,730,921 +8,704 44,654 +159 13 Mexique 1,534,039 +10,003 133,706 +502 14 Pologne 1,390,210 +4,447 31,267 +78 15 Iran 1,292,614 +6,208 56,262 +91 16 Afrique du Sud 1,246,643 +15,046 33,579 +416 17 Ukraine 1,119,314 +4,288 19,835 +68 18 Pérou 1,037,350 +2,166 38,335 +55 19 Pays-Bas 878,263 +5,416 12,411 +50 20 République tchèque 836,718 +8,692 24,343 +214 21 Indonésie 835,505 +4,292 13,419 +157 22 Roumanie 673,271 +1,987 16,725 +71 23 Belgique 668,181 +7,892 17,086 +136 24 Canada 664,263 +1,569 20,078 +40 25 Chili 645,892 +3,969 17,162 +66 26 Irak 603,739 +801 12,906 +11 27 Bangladesh 523,302 +849 7,803 +22 28 Pakistan 504,293 +1,877 10,676 +32 29 Israël 501,073 +9,754 3,704 +33 30 Philippines 489,734 +2,050 9,415 +10 31 Suède 489,471 9,433 32 Portugal 489,293 +5,604 7,925 +122 33 Suisse 484,506 6,523 8,364 34 Maroc 452,988 +456 7,767 +24 35 Autriche 382,258 +1,536 6,747 +24 36 Arabie saoudite 363,949 +140 6,295 +4 37 Serbie 361,782 +2,093 3,610 +28 38 Hongrie 343,656 +1,419 10,725 +77 39 Jordanie 308,670 +1,461 4,043 +19 40 Japon 286,752 +5,977 4,044 +48

Europe

Pays d'Europe le plus endeuillé par la pandémie avec plus de 80 000 morts, le Royaume-Uni fait actuellement face à une flambée des contaminations attribuée à un variant plus contagieux du virus, et à Londres, les hôpitaux sont menacés d'être submergés, "avec une propagation du virus hors de contrôle", a reconnu son maire, Sadiq Khan.

Au Royaume-Uni, 1,5 million de personnes ont déjà reçu leur première injection, dont désormais la reine, âgée de 94 ans, et le prince Philip, 99 ans, confinés dans leur château de Windsor, proche de Londres. La monarque, habituellement assez discrète sur son état de santé, "a décidé de rendre publiques ces informations afin d'éviter des inexactitudes et d'éventuelles rumeurs", a souligné l'agence de presse britannique PA. " J'ai reçu la mienne la semaine dernière, les personnels les plus exposés dans les quartiers Covid sont vaccinés en priorité [avec les plus de 80 ans] ", témoigne le docteur Oliver dans les colonnes du Monde.

Il poursuit en parlant du SARS-CoV-2 qui l'inquiète " Je ne suis pas expert en virologie, mais il semble être plus virulent. Nous voyons beaucoup de patients, qui n'ont pas seulement des atteintes des poumons, mais des problèmes gastriques, des vomissements, de la déshydratation, il semblerait que ce variant se présente de manière un peu différente. "

La Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a annoncé lundi 4 janvier que la nation britannique allait de nouveau entrer dans un confinement "similaire à celui de mars" 2020, pour contrôler l'envolée des contaminations. "A partir de minuit et pour tout janvier, vous serez légalement tenus de rester à la maison ", a annoncé la dirigeante lors d'une conférence de presse.

Angela Merkel a annoncé le prolongement du confinement jusqu'au 31 janvier et a invité ses concitoyens à réduire encore davantage leurs contacts. La décision a été prise à l'issue d'une visioconférence entre la chancelière et les 16 États-régions. Les écoles, tout comme la plupart des magasins non alimentaires, les bars, restaurants, équipements culturels, sportifs et de loisirs, vont rester fermés jusqu'à cette date.

En Belgique, le comité de concertation a détaillé de nouvelles règles pour contenir l'épidémie de Covid-19. Parmi celles-ci, l'obligation pour les non-résidents qui entrent en Belgique de présenter un test négatif de moins de 48 heures. "Les voyages sont déconseillés, et je le répète, je vous demande de ne pas voyager (…). Des personnes qui décident de voyager quand même au-delà de 48 heures seront vues comme des contacts à haut risque, ça veut dire une quarantaine de sept jours qui se clôturera par un test négatif (…). Les voyageurs qui ne sont pas ressortissants de notre pays et qui viennent dans notre pays devront montrer un test négatif qui date de maximum deux jours pour avoir accès à notre territoire." a annoncé le premier Ministre Alexander de Croo.

En Espagne, un couvre-feu nocturne est instauré de 23 heures à 6 heures du matin sur l'ensemble du territoire à l'exception des îles Canaries, avec la possibilité pour les 17 régions du pays d'avancer ou de retarder d'une heure son début et sa fin, en fonction des caractéristiques locales. Le gouvernement espagnol a décrété, pour l'ensemble du territoire national à l'exception des Canaries, un nouvel état d'alerte sanitaire jusqu'au 9 mai 2021.

Avec plus de 77 000 morts du coronavirus depuis le début de l'épidémie, l'Italie est l'un des pays d'Europe les plus touchés par le Covid-19. Les déplacements ne sont plus autorisés, et les commerces non-essentiels, bars et restaurants ont fermé. Au Vatican, le pape François, 84 ans, a annoncé samedi qu'il se ferait vacciner "la semaine prochaine", dans un entretien avec la chaîne de télévision italienne Canale 5.

Dans le contexte de la recrudescence des cas de Covid-19 au Portugal, les autorités portugaises ont décrété l'état d'urgence depuis novembre 2020. Les 121 communes concernées doivent respecter les restrictions suivantes, réévaluées tous les 15 jours : interdiction de circuler entre 23h00 et 05h00, et, les samedis et dimanches, entre 13h00 et 05h00, devoir civique de confinement à domicile avec des exceptions, possibilité de prise de température à l'entrée des établissements notamment commerciaux, culturels et sportifs et fermeture des établissements à caractère commercial au plus tard à 22h00.

Amérique

Aux Etats-Unis, pays le plus touché tant en nombre de cas que de morts, le président élu Joe Biden, 78 ans, a reçu lundi 21 décembre en direct devant les caméras de télévision la première dose d'un vaccin Pfizer-BioNTech. "Je fais cela pour montrer que les gens doivent être prêts à se faire administrer le vaccin lorsqu'il sera disponible, il n'y a pas de quoi s'inquiéter", a ensuite dit le futur président. La campagne de vaccination monte en puissance aux Etats-Unis et pourrait atteindre un million d'injections par jour, ont assuré des responsables face aux critiques sur son retard initial, dans un pays qui vient de franchir la barre des 350 000 morts.

ASie

La Chine a placé en quarantaine deux villes situées au sud de Pékin dans l'espoir d'endiguer la flambée de Covid-19 la plus grave depuis six mois. Au total, 18 millions d'habitants des communes de Shijiazhuang et de Xingta ont pour interdiction de quitter les lieux sauf raison impérative à la suite de l'apparition d'une poignée de cas ces derniers jours.

Des milliers de Pékinois faisaient la queue début janvier pour recevoir un vaccin contre le Covid-19 avant la grande migration du Nouvel an chinois, les autorités cherchant à tout prix à éviter une nouvelle vague épidémique. Les autorités médicales du pays ont annoncé avoir donné un feu vert "conditionnel" à la généralisation d'un premier vaccin de fabrication chinoise, dont le producteur, Sinopharm, revendique un taux d'efficacité de 79%.