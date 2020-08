Coronavirus dans le monde : Etats-Unis, Europe, Inde... Des chiffres inquiétants avant la rentrée

Avec plus de 766 000 morts et 21 millions de cas recensés, l'épidémie de coronavirus continue de se répandre dans le monde. Europe, Amérique du Sud, Asie... Quelle est la situation dans de nombreux pays et quelles sont les mesures prises ? Voici notre nouveau point de situation ce 17 août 2020.

[Mis à jour le 17 août à 11h49] La pandémie de coronavirus continue à se répandre aux quatre coins de la planète. Selon un bilan transmis par l'AFP dimanche 16 août, l'épidémie a causé la mort de plus de 766 000 personnes dans le monde depuis l'apparition du virus en Chine et son signalement par le bureau local de l'Organisation mondiale de la Santé fin décembre. Les Etats-Unis restent le pays le plus touché avec 170 000 morts pour 5,4 millions de cas recensés devant le Brésil avec plus de 100 000 morts et 3,3 millions de contaminations recensées. La progression du virus est également inquiétante en Inde où le seuil des 50 000 morts a été dépassé ce lundi, faisant du pays la quatrième nation la plus touchée derrière les Etats-Unis, le Brésil et le Mexique.

Les mesures se multiplient dans de nombreux pays pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus mais le Covid-19 progresse. La Nouvelle-Zélande, nation saluée pour sa gestion de la crise sanitaire et son faible nombre de nouveaux cas (aucun durant 102 jours au début de l'été avant qu'un reconfinement soit instauré à Auckland jusqu'au 26 août), a annoncé le report des élections législatives qui devaient se tenir le 19 septembre prochain.

Le Royaume-Uni a annoncé le 13 août la mise en place d'une quarantaine de 14 jours pour les voyageurs entrant sur le sol britannique et en provenance de France, de Monaco, des Pays-Bas et de Malte. Une annonce qui a fait réagir les autorités françaises : "nous regrettons" cette "décision britannique (...) qui entraînera une mesure de réciprocité, en espérant un retour à la normale le plus rapidement possible", a tweeté, jeudi 13 août, le secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, Clément Beaune.

Statistiques des pays les plus touchés par le coronavirus au 16/08/2020 (source : Worldometers) Pays Nombre de cas Nouveaux cas Nombre de décès Nouveaux décès Etats-Unis 5,566,632 +36,843 173,128 +522 Brésil 3,340,197 +22,365 107,879 +582 Inde 2,647,316 +58,108 51,045 +961 Russie 922,853 +4,969 15,685 +68 Afrique du Sud 587,345 +3,692 11,839 +162 Pérou 535,946 +10,143 26,281 +206 Mexique 517,714 +6,345 56,543 +635 Colombie 468,332 +11,643 15,097 +287 Chili 385,946 +2,044 10,452 +57 Espagne 358,843 28,617 Iran 343,203 +2,133 19,639 +147 Royaume-Uni 318,484 +1,040 41,366 +5 Arabie Saoudite 298,542 +1,227 3,408 +39 Argentine 294,569 +5,469 5,703 +66 Pakistan 288,717 +670 6,168 +6 Bangladesh 276,549 +2,024 3,657 +32 Italie 253,915 +479 35,396 +4 Turquie 249,309 +1,192 5,974 +19 Allemagne 224,997 +519 9,290 France 218,536 +3,015 30,410 +1 Irak 176,931 +4,348 5,860 +75 Philippines 161,160 +3,327 2,663 +63 Indonésie 139,549 +2,081 6,150 +79 Canada 122,087 +198 9,026 +2 Qatar 115,080 +271 193 +1 Kazakhstan 102,696 +409 1,269 Equateur 101,542 +854 6,070 +5 Bolivie 99,146 +1,196 4,003 +64 Egypte 96,475 +139 5,160 +19 Israël 92,680 +447 685 +11 Ukraine 91,356 +1,637 2,070 +26 République Dominicaine 86,309 +764 1,453 +15 Chine 84,827 +19 4,634 Suède 84,294 5,783 Oman 83,086 +162 572 +10 Panama 81,940 +1,275 1,767 +21 Belgique 77,869 +756 9,935 +11 Koweït 76,205 +508 501 +3 Roumanie 70,461 +1,087 2,991 +37 Biélorussie 69,516 +92 610 +3

Avec plus de 5 millions de cas de Covid-19 pour 173 000 morts selon les chiffres fournis par Worldometers ce lundi 17 août, les Etats-Unis restent le pays le plus touché par l'épidémie de coronavirus. Des mesures de restriction ont fait leur retour dans certaines des régions les plus touchées comme la Californie, où les bars et les salles de restaurant en intérieur ont fermé leurs portes, et la Floride, où le nombre de lits disponibles dans les services de soins intensifs des hôpitaux est de plus en plus faible. Le gouvernement américain s'est engagé à injecter près d'un milliard de dollars pour soutenir le développement d'un potentiel vaccin, sur lequel travaille la société de biotechnologie Moderna, et qui entre dans la dernière phase de son essai clinique.

Le Brésil reste le pays d'Amérique latine le plus touché par la pandémie. Avec désormais plus d'un million de morts pour 3 millions de cas, le pays se situe au deuxième rang mondial en termes de nombre d'infections. Le président Jair Bolsonaro a fait de sa propre contamination (il est désormais guéri) un moyen de communication, usant de la provocation lors d'une conférence de presse, apparaissant sans masque. Sa popularité a grimpé ces derniers jours selon plusieurs sondages dont l'un publié par le journal Floha de Sao Paulo alors que l'allocation promise à de nombreux Brésiliens (une aide de 600 réais minimum par mois) pour atténuer les effets de la crise économique consécutive à l'épidémie a fini par être versée. La pandémie continue néanmoins de s'étendre sur tout le territoire brésilien, y compris parmi les communautés amérindiennes et de nombreux experts estiment que le bilan, qui serait largement sous-estimé, devrait considérablement s'alourdir dans les prochaines semaines.

En Chine, où le Covid-19 est apparu officiellement en décembre dernier, l'épidémie semblait à nouveau sous contrôle, après une première stabilisation de la situation au début du printemps, puis après l'apparition de nouveaux cas à la mi-juin, en particulier à Pékin, et le retour de mesures de restrictions. Après une légère augmentation la semaine dernière, le bilan total s'affiche à 84 756 cas et 4 634 morts. Les autorités ont par ailleurs indiqué que toute personne désirant se rendre en Chine en avion devra désormais présenter un test négatif réalisé dans les cinq jours précédant le départ.

Parallèlement, l'enquête sur l'origine du virus se poursuit dans le pays. Lundi 3 août, l'Organisation mondiale de la Santé a indiqué qu'un premier pas avait été fait, même si le chemin reste long. "L'équipe avancée de l'OMS qui s'est rendue en Chine a maintenant achevé sa mission consistant à jeter les bases d'efforts conjoints pour identifier les origines du virus ", a annoncé le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lundi. Prochaine étape dans la quête de la vérité ? "Des études épidémiologiques commenceront à Wuhan pour identifier la source potentielle d'infection des premiers cas ", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Alors l'Espagne compte près de 29 000 morts depuis le début de l'épidémie, l'inquiétude sur l'émergence d'une deuxième vague grimpe dans le pays et les images du week-end, marqué par des manifestations d'opposants au port du masque, ne sont guère rassurantes. Plusieurs centaines de personnes se sont ainsi rassemblées à Madrid dimanche 16 août, protestant contre l'extension des restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Cette manifestation intervenait deux jours après la mise en place de nouvelles restrictions dont une, inédite dans le monde : il est désormais interdit de fumer dans les rues et sur les terrasses de café dans la province de Galice et dans l'archipel des Canaries. Cette consigne s'applique si la distanciation sociale est impossible, à savoir respecter une distance de sécurité d'au moins deux mètres.

En Italie, où le bilan s'établissait ce week-end à 254 000 cas de Covid-19 pour plus de 35 000 morts selon les autorités sanitaires, de nouvelles mesures ont été prises ces dernières semaines et derniers jours. Les autorités ont commencé par prolonger mercredi 29 juillet l'état d'urgence en vigueur jusqu'au 15 octobre. Alors que les discothèques en lieu clos restaient fermées celle en plein air vont désormais également être interdites et le ministère de la Santé a annoncé l'obligation du port du masque pour tous à partir de ce lundi 17 août le soir entre 18h et 6h dans tous les lieux publics où peuvent être formés des groupes. "Malheureusement, nous devons tenir compte d'un fait: l'âge moyen des personnes infectées ces dernières semaines a chuté de façon spectaculaire, nous sommes autour de 39 ans, a souligné le ministre de la Santé Roberto Speranza dans une interview publiée ce lundi 17 août par le journal La Repubblica. D'où la nécessité de donner un signal". Le ministre de la Santé appelle les jeunes à soutenir cette mesure : "aidez-nous à garder la contagion sous contrôle" avant de rappeler la nécessité pour le pays de réussir sa rentrée. "On ne peut pas échouer sur l'école et chaque mesure, chaque sacrifice demandé est fait en pensant à la réouverture des écoles qui marquera la véritable fin du confinement".

Concernant l'accès au pays , l'Italie a également rendu obligatoires les tests pour tous les personnes qui arrivent de Croatie, de Grèce, de Malte et d'Espagne jusqu'au 7 septembre. Les voyageurs en provenance de Colombie ont, quant à eux, une interdiction totale d'accès au territoire.

Pays européen le plus touché par le coronavirus avec plus de 40 000 morts, le Royaume-Uni crainte une rentrée difficile sur le plan économique et a multiplié les annonces ces derniers jours, à commencer par le retour soudain de mesures de quarantaines pour les voyageurs en provenance de France, de Monaco mais aussi des Pays-Bas et de Malte, contraignant de nombreux Britanniques à un voyage retour en urgence.

Cette mesure, qu'a regretté la France par la voix du secrétaire aux Affaires européennes Clément Beaune, intervient quelques jours après la publication d'une étude réalisée par des chercheurs de l'University College London et de la London School of Hygiene and Tropical Medicine et publiée mardi 4 août. Celle-ci se montre particulièrement alarmiste sur le sort du pays. La Grande-Bretagne pourrait, selon elle, faire face à une deuxième vague deux fois plus virulente que la première en septembre. En cause ? La rentrée scolaire. Un drame qui surviendrait néanmoins dans le cas où aucun système efficace permettant de suivre et de tester les malades ne serait mis en place d'ici là. "Sans un système suffisamment important de tests, traçage et isolement, la réouverture des écoles conjuguée à celle de l'économie pourrait, quel que soit le scénario, entraîner une deuxième vague de COVID-19", affirment ainsi les auteurs de l'étude publiée dans la revue The Lancet Child and Adolescent Health.

Il faut dire qu'outre-Manche, la rentrée scolaire suscite bien des débats depuis quelques jours, avec toujours une seule et même question : comment rouvrir les écoles sans courir à la catastrophe sanitaire ? Et les propositions originales ne manquent pas. L'idée de fermer les pubs pour compenser les risques liés à la réouverture des écoles est notamment évoquée. "Je pense que nous sommes dans une situation où la plupart des gens pensent que l'ouverture des écoles est une priorité pour la santé et le bien-être des enfants, mais que lorsque nous le ferons, nous allons remettre en contact de nombreux ménages. En fait, fermer certains autres réseaux, d'autres activités, pourrait bien être nécessaires pour nous permettre d'ouvrir des écoles", a estimé samedi 1er août sur BBC4 le professeur Graham Medley, membre du Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE), l'équivalent du Conseil scientifique outre-Manche. Et d'interroger : "Cela peut se résumer à la question de savoir quels compromis vous faites. C'est une question de priorité. Pensons-nous que les pubs sont plus importants que les écoles ?"

224 014 cas de coronavirus ont été signalés en Allemagne depuis le début de l'épidémie selon les dernières données fournies lundi par l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses. C'est 561 cas de plus que la veille. Un décès supplémentaire est à déplorer, portant le bilan total à 9232 décès depuis l'apparition du virus dans le pays.

Depuis le samedi 8 août, les voyageurs de retour de zones à risque - à savoir, la plupart des pays hors Union européenne, les communautés autonomes d'Aragon, de Catalogne et de Navarre, et donc depuis mercredi Anvers - "seront obligés de passer un test. C'est-à-dire que celui qui revient d'une telle zone doit apporter avec lui un résultat de test négatif (datant de moins de 48 heures) ou se faire tester ici", a détaillé le ministre fédéral allemand de la Santé, Jens Spahn, à l'occasion d'une conférence de presse. Néanmoins, du côté des stades, l'optimisme est de rigueur. Mardi 4 août, les clubs allemands de première et seconde divisions ont évoqué la question du retour des supporters dans les stades. Et si une validation des gouvernements locaux sera non négociable, les clubs professionnels allemands se sont pour leur part accordés sur un possible retour des supporters dans les stades mi-septembre. Aucune date ni aucun chiffre précis n'a pour l'heure été communiqué.

Les mesures de restrictions de circulation dans certains quartiers de Lisbonne et sa périphérie seront maintenues jusqu'à la fin du mois d'août, ont annoncé jeudi 13 août les autorités. Le Portugal compte plus de 50 000 cas de Covid-19 pour plus de 1700 morts depuis le début de l'épidémie. L'apparition de foyers de contaminations à Lisbonne au début de l'été avait entraîné l'apparition de nouvelles restrictions. Dans les quartiers concernés, les locaux ne peuvent sortir de leur domicile que pour l'achat de nourriture ou de médicaments. Les rassemblements de plus de cinq personnes sont interdits. La région de la capitale regroupe plus de la moitié des cas découverts au Portugal.

Depuis le 1er juillet, le Portugal est ainsi découpé en trois zones. Dans celle où les règles sont les moins strictes, le port du masque reste obligatoire dans les transports et lieux fermés mais les rassemblements sont autorisés jusqu'à 20 personnes. Dans la deuxième zone, qui concerne Lisbonne et ses environs, on parle d'état de "contingence". Les regroupements sont limités à 10 personnes et les commerces ferment dès 20h, à l'exception des restaurants. Enfin, dans la troisième zone qui concerne les quartiers les plus touchés de Lisbonne, le confinement est en vigueur et les regroupements limités à 5 personnes maximum.

Le nombre de cas continue d'augmenter en Belgique mais la hausse est moins spectaculaire que ces dernières semaines selon l'institut Sciensano qui publie de nouveaux chiffres ce lundi. Entre le 7 et le 13 août, le pays a enregistré en moyenne 574 nouvelles contaminations chaque jour, un chiffre en baisse de 5% par rapport à la première semaine d'août. La Belgique recense au total 78 223 contaminations depuis l'apparition du virus. Entre dimanche matin et ce lundi 17 août, 454 nouveaux cas ont été signalés. A noter que de nouveaux décès sont à déplorer, portant le bilan total à 9939 morts des suites du coronavirus.

Dans son point hebdomadaire, le centre de crise a estimé ce lundi 17 août que le nouveau pic de l'épidémie est passé mais que celle-ci se déplace d'Anvers, où le nombre de nouveaux cas est en baisse, à Bruxelles où ce même chiffre est en augmentation avec 122 cas recensés par jour en moyenne. Le taux de positivité est ainsi haut dans la capitale belge avec 6,7% de personnes testés positives au coronavirus.

Pour faire face à la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place des mesures drastiques. Parmi elles, on trouve notamment la diminution conséquente de ce que l'on appelle la "bulle de contact", à savoir le cercle de personnes avec qui les mesures de distanciation ne doivent pas être impérativement respectées. Alors qu'elle était de 15 personnes, elle a été ramenée à... cinq personnes par foyer. Déjà obligatoire depuis le 11 juillet dans les magasins, les salles de cinéma, les lieux de culte, les musées ou encore les bibliothèques, le port du masque est également devenu obligatoire fin juillet dans "tout endroit à forte fréquentation".

Enfin, en cette période de congés, le gouvernement a aussi revu sa politique de déplacement à l'étranger. Samedi 1er août, les "voyages non essentiels" vers les régions espagnoles de Navarre, Aragon, Barcelone et Lérida en Catalogne, la région lémanique en Suisse (Vaud, Valais, Genève) ainsi que le département français de la Mayenne ont été interdits. Il en va de même pour les régions de Severoiztochen et Yugozapaden en Bulgarie, ainsi que le centre, sud-est, le sud-munténie et le sud-ouest Olténie en Roumanie, et la ville de Leicester au Royaume-Uni. Pour toutes les personnes en provenance de ces zones et qui souhaiteraient se rendre en Belgique, une quarantaine et un dépistage sont désormais obligatoires.