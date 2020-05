Coronavirus dans le monde : le bilan par pays, un nombre de morts record aux USA

CARTE CORONAVIRUS. Le triste cap des 100 000 décès causés par le coronavirus a été franchi aux Etats-Unis tandis que le bilan dans le monde est supérieur aux 350 000 morts. L'Espagne et l'Italie, très touchés par la pandémie, doivent désormais gérer l'explosion de la pauvreté. Le point pays par pays.

[Mis à jour le 28 mai 2020 à 12h30] Si la pandémie de coronavirus donne de nombreux signes de ralentissement en Europe et aux Etats-Unis, le cumul des chiffres concernant le nombre de morts directement liées au Covid-19 reste impressionnant (plus de 350 000 dans le monde). Ainsi, aux USA, le pays le plus touché en valeur absolue, le bilan dépasse désormais les 100 000 décès, avec un total de 1,7 million cas depuis le début de la crise, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. En moyenne, 1 400 personnes sont mortes quotidiennement du Covid-19 dans le pays au mois de mai, contre un pic de 2 000 décès quotidiens en moyenne en avril, d'après les statistiques fournies par les Etats et les comtés. Selon de nombreux experts, ces chiffres pourraient toutefois être sous-estimés.

En Europe, le ralentissement de la pandémie se confirme et permet à de nombreux pays de précéder progressivement au déconfinement mais les conséquences de la crise sanitaire commencent nettement à se faire sentir. En Espagne, es chiffres de la pauvreté ont récemment explosé avec notamment un recours à l'aide alimentaire qui a bondi de 40 % durant le confinement, selon la Fédération espagnole des banques alimentaires. De l'autre côté des Pyrénées comme de l'autre côté des Alpes, en Italie, on compte notamment sur la manne de relance de 750 milliards d'euros promise par la Commission européenne pour soutenir l'économie du Vieux Continent, même si le "partage du gâteau", et les négociations qui vont en découler entre les Etats membres, s'annoncent intenses.

Statistiques du coronavirus au 27/05/2020 au soir Nombre de cas Nouveaux cas Nombre de morts Nouveaux décès USA 1,691,342 +1 444 99 883 +1 140 Brésil 391,222 +3,806 24,512 +1 039 Russie 362,342 +8,338 3,968 +161 Espagne 236 259 +510 27,118 +39 Royaume-Uni 267,240 +1,376 37,542 +482 Italie 231,139 +584 33,072 +117 France 145,746 +191 28,530 Allemagne 181,524 +482 8,428 +79 Turquie 159,797 +1,035 4,431 +34 Inde 158,086 +7,293 4,534 +190 Iran 141,591 +2,080 7,564 +56 Pérou 129,751 3,788 Canada 88 201 +720 6,760 +121 Chine 82,993 +1 4,634 Chili 82,289 +4,328 841 +35 Arabie Saoudite 78,541 +1,815 425 +14 Mexique 74,560 +3,455 8,134 +501 Pakistan 59,151 +1,446 1,225 +28 Belgique 57,592 +137 9,364 +30 Qatar 48,947 +1,740 30 +2 Pays-Bas 45,768 +190 5,871 +15 Biélorussie 38,956 +897 214 +6 Bangladesh 38,292 +1,541 544 +22 Equateur 38,103 +748 3,275 +72 Suède 35,088 +648 4,220 +95 Singapour 32,876 +533 23 Emirats Arabes Unis 31,969 +883 255 +2 Portugal 31,292 +285 1,356 +14 Suisse 30,776 +15 1,917 +2 Irlande 24,803 +68 1,631 +16 Afrique du Sud 24,264 524 Indonésie 23,851 +686 1,473 +55 Koweït 23,267 +692 175 +3 Colombie 23,003 776 Pologne 22,473 +399 1,028 +4 Ukraine 21,905 +321 658 +14 Egypte 19,666 +910 816 +19 Roumanie 18,594 +165 1,227 +11 Israël 16,793 +36 281 Japon 16,623 846

De nombreux pays ont adopté des mesures de confinement ces dernières semaines pour protéger leur population du Covid-19. Ces mesures touchent peu à peu à leur fin. Voici quelques dates de fin de confinement dans les pays concernés.

Pays Date annoncée de fin du confinement Algérie 29 mai Allemagne 4 mai Belgique 3 mai Espagne 9 mai Etats-Unis pas de date nationale, déjà levé dans plusieurs Etats. France 11 mai Grèce 4 mai Inde 3 mai Italie 3 mai Luxembourg pas de date mais réouverture progressive des écoles le 4 mai Maroc 10 juin Portugal 2 mai Royaume-Uni 1er juin Suisse 27 avril Tunisie 3 mai

Deux nouveaux cas de coronavirus (provenant de l'étranger) ont été déclarés en Chine ces dernières 24h, mais aucun nouveau décès n'a été recensé. Les autorités chinoises dénombrent au total 82 995 cas depuis le début de l'épidémie et 4 634 morts. Au total, plus de 3 800 personnes sont décédées des suites de la maladie à Wuhan, ville berceau de l'épidémie, selon le bilan officiel, soit l'immense majorité des décès enregistrés en Chine. La ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, a effectué 6 574 093 tests d'acide nucléique entre le 14 et le 23 mai pour dépister les infections de nouveau coronavirus.

Lors de la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire (ANP), qui a débuté avec deux mois et demi de retard en raison de la pandémie, la Chine a affiché la semaine dernière son triomphe face au coronavirus, en annonçant être parvenue à endiguer l'épidémie sur son sol. "Nous avons obtenu une réussite stratégique majeure dans notre réponse au Covid-19", a clamé le Premier ministre Li Keqiang. La Chine a été le premier pays touché par le nouveau coronavirus, mais c'est aussi le premier pays à s'en sortir. Le pays est à présent confronté à la "tâche immense" de relancer son économie, en pleine dépression mondiale, a déclaré Li Keqiang aux 3 000 députés réunis. Toutefois, M. Li s'est abstenu de fixer un objectif de croissance pour l'année en cours, signe de l'incertitude à laquelle le pays est confronté face à la crise sanitaire mondiale.

Le bilan est reparti à la hausse aux Etats-Unis, qui ont recensé 1 401 morts du Covid-19, entre mardi et mercredi, et qui franchissent donc la tragique barre des 100 000 décès du coronavirus, pour plus de 1,7 millions de cas détectés depuis l'arrivée de la pandémie. Ces chiffres sont même probablement sous-estimés puisque plusieurs experts, dont l'immunologiste Anthony Fauci, conseiller de la Maison Blanche, estiment que le réel bilan est plus conséquent.

Néanmoins, le déconfinement continue aux États-Unis, avec la volonté de relancer au plus tôt une économie qui a été pratiquement arrêtée par l'épidémie. Les New-Yorkais ont ainsi pu redécouvrir la plage dimanche. A Coney Island, une des plages de l'est de New York, de nombreux policiers surveillaient les promeneurs au bord de l'eau pour faire respecter la distanciation physique. Toujours dans la métropole la plus touchée par la maladie, 80 courtiers new-yorkais ont retrouvé la salle mythique de Wall Street pour la première fois depuis le 23 mars. Le gouverneur de l'Etat de New York Andrew Cuomo a sonné la cloche marquant l'ouverture de la séance. La Bourse "n'a pas rouvert comme si de rien n'était", a-t-il assuré, "elle a rouvert de façon plus intelligente". Le port du masque et la prise de température y sont obligatoires. En plus des cloisons de plexiglas, les traders doivent respecter les distances de sécurité et suivre des trajets prédéterminés sur le parquet. Il leur est aussi demandé de ne pas prendre les transports en commun pour venir afin de limiter les risques de contamination.

Peu avant le passage de la barre des 100 000 morts et pour honorer la mémoire des victimes, les drapeaux américains ont été mis en berne pendant trois jours sur ordre du président Donald Trump. Le New York Times a consacré toute sa une à la mémoire de 1 000 victimes du nouveau coronavirus, évoquant pour chacune ce qu'a été sa vie: "Joe Diffie, 62 ans, Nashville, star de la country music distingué par un Grammy" ; "Ruth Skapinok, 85 ans, Roseville, Californie, les oiseaux du jardin venaient manger dans sa main"... "Ces 1 000 personnes ici ne représentent qu'à peine un pour cent du total. Aucune d'entre elles n'était un simple numéro", écrit le quotidien américain.

Signe que la vigilance est toujours de mise dans le pays, le président Donald Trump a interdit dimanche l'entrée aux Etats-Unis aux voyageurs en provenance du Brésil. Les non-Américains s'étant rendus au Brésil durant les 14 jours précédant leur demande d'entrée aux Etats-Unis n'y seront pas acceptés, a annoncé la Maison Blanche.

Le bilan quotidien des décès liés au Covid-19 a été rectifié le mercredi 27 mai, avec 39 morts supplémentaires en 24h, conséquence de l'adoption d'une nouvelle méthode de comptabilité. Le pays compte également près de 237 000 cas recensés. Le gouvernement espagnol a décrété mardi dix jours de deuil national, en mémoire des victimes du nouveau coronavirus, qui a causé la mort de près de 27 000 personnes dans le pays. "Le chef du gouvernement, le socialiste Pedro Sanchez, a souligné que ce deuil de 10 jours serait "le plus long" de la démocratie espagnole

Le pays continue malgré tout de se déconfiner progressivement et a annoncé la réouverture ses frontières aux touristes début juillet, mais aussi la reprise de son championnat de football. "Je vous annonce qu'à partir du mois de juillet, l'entrée de touristes étrangers en Espagne reprendra en conditions de sécurité", a déclaré le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Les villes de Madrid et de Barcelone entament à leur tour leur déconfinement progressif avec la réouverture des terrasses des bars et restaurants et la possibilité de se réunir à 10 personnes. Les habitants des deux villes, les plus touchées par la pandémie, sont parmi les derniers d'Espagne à avoir entamé lundi un déconfinement par phases qui doit s'étaler jusqu'à fin juin-début juillet. En effet, plus de la moitié du pays est déjà passé dans la deuxième phase, et depuis lundi, il est possible de se baigner, bronzer ou se promener sur les plages dans ces zones, avec des règles fixées par chaque conseil municipal fixe ses règles.

Mais la prudence est toujours de mise dans le pays. Les écoles ne rouvriront qu'en septembre, et le port du masque est obligatoire dans les transports. Depuis le vendredi 15 mai, l'Espagne a commencé à contrôler les étrangers arrivant dans ses aéroports, prenant leur température et leur enjoignant d'observer une quarantaine de 14 jours pour éviter une résurgence du coronavirus. Jeudi 21 mai, le port du masque est devenu obligatoire dans les lieux publics, où il n'est pas possible de garder ses distances, à partir de 6 ans.

Le bilan quotidien des victimes Covid-19 était en baisse en Italie mercredi, avec 117 décès en 24 heures dans la péninsule, selon la Protection civile italienne (contre 78 la veille). Depuis l'apparition du virus, l'Italie comptabilise au total plus de 231 000 cas confirmés de Covid-19 et 33 072 décès des suites de la maladie.

L'Italie débute la "phase 2" de son déconfinement. Depuis lundi, la péninsule a franchi une nouvelle étape dans la levée des restrictions, avec la réouverture des salles de sport et des piscines, une semaine après celle des restaurants. Ce mardi, c'est le site antique de Pompéi, patrimoine de l'humanité et haut lieu touristique de la région de Naples, qui a rouvert. La presque totalité des monuments et édifices célèbres en Italie ont rouvert au public depuis une semaine : le site archéologique de Pompéi ce mardi, la basilique Saint-Pierre de Rome la semaine dernière, la Galerie Borghese ou les musées du Capitole, les cathédrales de Florence et Milan. Les Musées du Vatican, un autre haut lieu de tourisme mondial, mais aussi le Colisée, site touristique le plus visité en Italie, ont prévu leur réouverture aussi le 1er juin.

La prochaine étape du déconfinement est prévue le 15 juin, avec les théâtres et les cinémas. " A partir du 15 juin, les théâtres et les cinémas rouvriront et nos enfants pourront profiter de diverses offres de loisirs " a annoncé le Premier ministre italien. Le 3 juin, le pays, très dépendant du tourisme, lèvera la quarantaine obligatoire pour les visiteurs étrangers, pour ainsi rouvrir ses frontières aux touristes européens, afin de relancer au plus vite ce secteur clé. Il sera également possible pour les Italiens de voyager librement dans tout le pays.

Le dernier bilan en date, établi mercredi, fait état de 412 morts supplémentaires ces dernières 24h (contre 134 la veille). Au total, le Royaume-Uni a recensé plus de 37 000 morts du Covid-19, tandis que plus de 267 000 personnes ont été infectées depuis le début de l'épidémie. C'est donc le deuxième pays le plus endeuillé après les Etats-Unis. Mais le bureau national des statistiques (ONS) a révélé que le nombre de morts dus au coronavirus était plus élevé que celui annoncé par le ministère de la Santé, et estime que le bilan global serait en réalité de 47 300 victimes du Covid-19. Cette différence est due à une prise en compte des personnes décédées dans les maisons de retraite, que le gouvernement est accusé d'avoir négligé.

Boris Johnson a confirmé dimanche son plan de déconfinement progressif avec la réouverture partielle des écoles au 1er juin. Le retour se fera par tranches d'âge pour les écoles primaires avec les élèves âgés de 4 à 6 ans et de 10 à 11 ans. Le plan de déconfinement prévu doit être graduel, en 3 phases en fonction de l'évolution de la pandémie et du taux de transmission. Le premier Ministre britannique souhaite également rouvrir les commerces non-essentiels le 15 juin, et certains bars et restaurants dès les premiers jours de juillet. Par ailleurs, le gouvernement britannique compte instaurer prochainement une période de quarantaine obligatoire pour les voyageurs arrivant au Royaume-Uni par avion.

Par ailleurs, la polémique enfle outre-Manche au sujet de Dominic Cummings, conseiller spécial de Boris Johnson, montré du doigt pour avoir enfreint les règles de confinement fin mars en roulant en voiture sur une distance de 400 kilomètres pour aller se confiner à Durham dans la ferme de ses parents avec sa femme (malade du Covd-19) et son fils. Cummings a refuse de s'excuser en expliquant que sa femme et lui-même avaient entrepris ce déplacement pour que leur fils puisse être éventuellement pris en charge en cas de détérioration de leur état de santé. "Ce que j'ai fait est raisonnable au vu des circonstances", a-t-il déclaré, avant d'ajouter :"Je n'ai jamais pensé à démissionner".

Le nombre de cas en Allemagne se rapproche des 180 000. L'Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses a recensé jeudi 353 cas de plus de Covid-19 sur le sol allemand. Dans le même temps, 62 nouveaux décès sont à déplorer, portant le bilan total à 8411 morts. Le déconfinement se poursuit avec deux règles intangibles : le respect des distances (minimum 1,5 mètre entre deux personnes) et l'obligation du port du masque dans l'espace public, notamment dans les transports et commerces. Des membres de foyers différents sont autorisés à se rencontrer. Les patients des hôpitaux mais aussi des maisons de retraite ou d'établissements spécialisés pour les personnes en situation de handicap peuvent recevoir de la visite d'une seule et même personne. Si plusieurs Länder (régions) poussent pour une levée de certaines mesures, le gouvernement entend prolonger les mesures de distanciation physique jusqu'au 5 juillet prochain selon un projet obtenu par l'AFP. Ce document prévoirait de maintenir la distance d'au moins 1,5 mètre mais aussi l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes ou plus de deux familles.

Le Portugal sauvera-t-il sa saison touristique d'été, si importante pour l'économie du pays ? C'est la question cruciale qui se pose dans le pays qui compte plus de 31 000 cas de Covid-19 pour 1 350 décès depuis le début de l'épidémie. Le Portugal a mieux résisté à la vague du Covid-19 que nombre de ses pays voisins et poursuit son déconfinement progressif et prépare le retour des touristes. Les déclarations encourageantes se multiplient "Le système de santé du Portugal réagit bien et c'est très important pour nous d'être capables d'accueillir du monde", a souligné fin mai le ministre des Affaires étrangères, détaillant les mesures qui vont être prises comme le relevé des températures de chaque passager à leur arrivée à l'aéroport. Aucune mesure de quarantaine ne sera en revanche mise en place. Les vols en provenance et en direction de l'Union européenne sont encore suspendus jusqu'au 15 juin, comme la frontière terrestre avec l'Espagne.

Des mesures ont déjà été annoncées, comme l'a rappelé récemment Jean-Pierre Pinheiro, directeur de l'Office du Tourisme du Portugal pour la France & Luxembourg dans une interview au Figaro. "Pour les plages, il sera demandé une distanciation de 1,5 m entre chaque personne (sauf pour une même famille) et il faudra respecter une distance de 3 m entre les parasols", explique-t-il notamment. "Enfin, il y aura une signalétique par couleur : vert pour occupation faible, orange pour occupation élevée et rouge pour occupation complète. Une application, "Info Praia", pour faciliter la diffusion de l'information en temps réel est déjà disponible. Il sera conseillé aux vacanciers d'éviter l'accès aux zones orange et rouge. Bien sûr, toutes les règles d'hygiène et de sécurité mises en place au Portugal seront appliquées dans l'espace des plages et des lieux publics et privés (restaurants et cafés de plage etc..)." Pour l'heure, la France restreint les conditions de voyage vers le Portugal.

Les restaurants, bars et commerces de plus de 400 mètres carrés sont autorisés à rouvrir mais en respectant de strictes règles sanitaires. Le déconfinement se produit par phase : le 4 mai, les petits commerces ont pu rouvrir, comme les salons de coiffure ou les concessions automobiles. Les salons de coiffure ne reçoivent que sur rendez-vous et les masques ou visières de protection sont obligatoires dans les transports et magasins, sous peine d'une amende de 350 euros. Le 18 mai, c'était au tour des bars et restaurants. Les théâtres et cinémas, mais aussi les grands centres commerciaux doivent suivre le 1er juin. Dans l'éducation, les lycéens de première et terminale vont également reprendre les cours. La prudence reste de mise et tous surveillent chaque soir la communication d'une donnée : celle des nouveaux cas de Covid-19. Le seuil de vigilance a été fixé à 300 cas par jour et n'a pas été atteint depuis le début de la phase de déconfinement.

Ce jeudi 28 mai, Sciensano a communiqué sur le nouveau bilan de l'épidémie de Covid-19 dans le pays. En Belgique, 257 nouveaux cas ont été signalés en 24 heures, dont 143 en Flandre, 86 en Wallonie et 28 à Bruxelles. La Belgique compte à présent en tout 57 849 cas avérés de Covid-19. Plus de 1000 personnes sont encore hospitalisées dans le pays, atteintes du coronavirus, dont 208 en soins intensifs, soit 15 de moins que la veille. Plus de 15 000 patients ont pu sortir de l'hôpital, déclarés guéris, soit 107 de plus que mercredi. Au total, 9388 décès ont été rapportés, soit 31 de plus que la veille.

Si les derniers chiffres sont plutôt bons, le ministre belge de l'Intérieur Pieter De Crem a prévenu qu'en cas de seconde vague, un nouveau confinement paraîtrait exclu. "S'il y a une deuxième vague, je pense que nous nous trouverons dans une situation différente (à celle de mars), grâce aux tests et au traçage. Je pense que nous pouvons exclure le fait de devoir revenir aux mesures strictes", a-t-il indiqué à la chaîne VTM Nieuws.

"La tendance du nombre de patients en soins intensifs diminue de 5 % par jour", avait relevé le SPF Santé dans son communiqué dimanche. Interrogé la semaine dernière sur l'avancée de la recherche concernant un possible vaccin contre le Covid-19, Yves Van Laethem, virologue et porte-parole du centre interfédéral de crise, s'est montré plutôt optimiste, soulignant également l'importance d'une coopération européenne pour la fourniture de ce vaccin. "Il s'agit d'un virus plus classique, dit à ARN, et donc notre chance d'y arriver est nettement plus importante d'une part, et d'autre part certains vaccins contre le fameux SARS ou le MERS avaient déjà été expérimentés avec succès chez le singe, l'animal le plus proche de nous, et donc ça nous donne quand même de bons espoirs, me semble-t-il, pour les 6 à 12 mois devant nous", a-t-il expliqué dans des propos repris par la RTBF.

Mercredi 13 mai, la Première ministre Sophie Wilmès avait donné quelques nouvelles indications sur la stratégie de déconfinement entamé le 4 mai dernier. "Toute manifestation à caractère culturel, sportif, touristique et récréatif reste interdite jusqu'au 30 juin", a-t-elle expliqué, soulignant qu'il n'y aurait probablement pas de "retour à la normale pour l'été". Ce point visait également à présenter plus en détail la phase 2 du plan de déconfinement, entamée le 18 mai. Voici pour rappel les quatre phases prévues :

Depuis le 4 mai, réouverture des entreprises d'industrie et de services mais le télétravail reste la norme. Le sport pourra être pratiqué à deux (tennis, athlétisme, pêche, kayak, ou golf sont autorisés). Le port du masque sera obligatoire dans les transports publics pour toute personne âgée d'au moins 12 ans.

Depuis le 11 mai, réouverture des commerces (sauf les bars, cafés et restaurants).

Depuis le 18 mai, réouverture progressive des écoles avec 10 élèves maximum par classe. Priorités aux dernières années d'enseignement primaire et secondaire, ainsi qu'à la première année de primaire. Ouverture des musées sous condition. Contacts sociaux autorisés (réunions privées, nombre de personnes autorisées plus importants aux mariages ou enterrements avec 20 personnes maximum, possibilité de se rendre dans sa résidence secondaire).

A partir du 8 juin, réouverture des hôtels et restaurants. Pour les vacances, Sophie Wilmès a annoncé que des annonces seront faites fin mai.

Selon le Centre de prévention des maladies de l'Union africaine, le bilan de l'épidémie sur le continent africain est de 119 391 cas (chiffres arrêtés mercredi 27 mai) pour 3589 décès. L'Afrique du Sud reste le pays le plus touché mais le président Cyril Ramaphosa a annoncé dimanche 24 mai un allègement des mesures avec un passage du stade 4 au niveau 3 des restrictions. Cette décision prendra effet le 1er juin et a notamment pour conséquences la levée du couvre-feu, la réouverture des écoles et de nombreux commerces. Les restaurants, bars ou salons de coiffure resteront fermés et les événements sportifs toujours interdits. L'Afrique du Sud compte plus de 25 000 cas de Covid-19 pour 524 décès. "Un système d'alerte au niveau du district aidera à surveiller ceux qui doivent prendre des précautions supplémentaires. Les hotspots émergents doivent être surveillés avec vigilance. Nous devons nous concentrer sur l'émergence de nouvelles infections ", a indiqué le ministre de la Santé mercredi 27 mai lors d'un point presse.

Après la prise de position de l'OMS sur l'administration de chloroquine, la stratégie de plusieurs pays africains est remise en question. Le Sénégal a annoncé vouloir continuer les traitements avec l'hydroxychloroquine a l'hôpital. "Le traitement avec l'hydroxychloroquine va continuer au Sénégal, l'équipe du professeur Seydi maintient son protocole thérapeutique ", a expliqué à l'AFP le Docteur Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d'urgences sanitaires. L'Algérie pourrait aussi poursuivre ces traitements.