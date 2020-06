Coronavirus dans le monde : le nombre de morts a doublé en 2 mois, tous les chiffres

CORONAVIRUS. Le Covid-19 a causé la mort de plus de 500 000 personnes dans le monde depuis décembre dernier. L'OMS, qui affirme que la pandémie s'accélère encore, va envoyer des experts en Chine, où le nombre de cas repart à la hausse. Découvrez le bilan pays par pays.

[Mis à jour le 30 juin 2020 à 10h45] Si la situation en Europe s'est nettement améliorée depuis plusieurs semaines, la pandémie de coronavirus est "loin d'être terminée", selon les termes l'OMS, qui a également indiqué par la voix de son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus que la propagation continuait de s'accélérer, dans "un monde divisé", où face à "un manque d'unité nationale et de solidarité mondiale (...) le pire est à venir". Le nombre des décès a doublé en un peu moins de deux mois (250 000 morts recensés le 5 mai) et 50 000 décès supplémentaires ont été comptabilisés ces dix derniers jours... Selon les derniers chiffres, 10 302 052 de cas confirmés ont été recensés sur la planète depuis le mois de décembre et l'apparition du virus en Chine, causant la mort de 505 505 personnes au total. Un bilan officiel qui est, selon la communauté scientifique, largement sous-estimé puisque de nombreux pays ne disposent pas de capacité de dépistage à grande échelle.

L'Organisation mondiale de la santé a également indiqué qu'elle envisageait d'envoyer, la semaine prochaine, une équipe d'experts en Chine, où une résurgence des cas de contamination au Covid-19 est constatée depuis une quinzaine de jours. Les Etats-Unis, nation la plus touchée par la pandémie, le nombre de cas est largement reparti à la hausse et a même atteint un nouveau et triste record avec 44 734 contaminations recensées lors des dernières 24h. Les USA en sont ce mardi à 2 650 267 cas et 128 281 morts au total. La situation continue également d'alarmer en Amérique Latine, et notamment au Brésil, où le bilan s'approche des 60 000 décès et où le nombre de contaminations s'accélère encore.

Statistiques du coronavirus au 29/06/2020 au soir Pays Nombre de cas Nouveaux cas Nombre de décès Nouveaux décès Etats-Unis 2,681,811 +44,734 128,783 +346 Brésil 1,370,488 +25,234 58,385 +727 Russie 641,156 +6,719 9,166 +93 Inde 567,536 +18,339 16,904 +417 Royaume-Uni 311,965 +814 43,575 +25 Espagne 296,050 +200 28,346 +3 Pérou 282,365 +2,946 9,504 +187 Chili 275,999 +4,017 5,575 +66 Italie 240,436 +126 34,744 +6 Iran 225,205 +2,536 10,670 +162 Mexique 216,852 +4,050 26,648 +267 Pakistan 206,512 +3,557 4,167 +49 Turquie 198,613 +1,374 5,115 +18 Allemagne 195,392 +528 9,041 +12 Arabie Saoudite 186,436 +3,943 1,599 +48 France 164,260 +280 29,813 +18 Afrique du Sud 144,264 +6,130 2,529 +73 Bangladesh 141,801 +4,014 1,783 +45 Canada 103,918 +668 8,566 +44 Qatar 95,106 +693 113 +3 Colombie 95,043 +3,274 3,223 +117 Chine 83,512 +12 4,634 Suède 67,667 +125 5,310 +12 Egypte 66,754 +1,566 2,872 +83 Argentine 62,268 +2,335 1,280 +48 Biélorussie 61,790 +315 387 +4 Belgique 61,361 +66 9,732 Equateur 55,665 +410 4,502 +73 Indonésie 55,092 +1,082 2,805 +51 Pays-Bas 50,223 +76 6,107 +2 Emirats Arabes Unis 48,246 +449 314 +1 Irak 47,151 +1,749 1,839 +83 Koweit 45,524 +582 350 +2 Singapour 43,661 +202 26 Ukraine 43,628 +646 1,147 +18 Portugal 41,912 +266 1,568 +4 Oman 39,060 +910 169 +6 Philippines 36,438 +983 1,255 +11 Pologne 34,154 +247 1,444 +6 Panama 32,785 +1,099 620 +16

Berceau de la pandémie de coronavirus, la Chine pensait avoir enrayé la crise au début du printemps, mais l'apparition de nouveaux cas depuis la mi-juin, en particulier à Pékin, a remis le pays sous tension. Au total, 311 cas ont été découverts à Pékin depuis-mi-juin, où "la situation épidémique est grave et complexe", a indiqué dimanche Xu Hejian, un porte-parole de la ville. Depuis le mois de décembre, le Covid-19 a causé la mort de 4 634 personnes (aucun décès ces dernières 24h), pour 83 000 cas. Le gouvernement a remis en place des mesures de restriction dans la capitale, en fermant les écoles et en reconfinant plusieurs quartiers dans des zones jugées à risque, pour la plupart situées non loin du marché géant de Xinfadi, d'où serait partie cette nouvelle vague de contaminations.

Dimanche, les autorités ont décidé d'opérer au confinement du canton d'Anxin (500 000 personnes), située à une soixantaine de kilomètres au sud de Pékin, après le recensement d'une dizaine de nouveaux cas. Onze cas liés au rebond épidémique pékinois y ont été enregistrés, selon le journal Global Times. Une personne par foyer sera autorisée à sortir une fois par jour pour acheter de la nourriture et des médicaments, jusqu'à nouvel ordre.

Les Etats-Unis comptabilisent au total 128 281 morts et 2 650 267 cas de Covid-19. Selon l'institut Johns Hopkins, le nombre de décès recensés lundi était de 372 morts en 24h (265 la veille). Le chiffre quotidien des nouvelles contaminations enregistrées aux Etats-Unis a battu un nouveau record lundi, avec 44 734 cas recensés. Ce chiffre était tombé à 20 000 en avril avant de remonter, au gré du déplacement du virus dans la partie sud-ouest du pays. "Nous avons un problème grave dans certaines zones ", a reconnu le Dr Fauci, l'épidémiologiste en chef de la Maison Blanche, vendredi dernier, lors d'une conférence de presse, en appelant à la responsabilité individuelle de chaque Américain dans la maîtrise de la propagation du virus. La contagion s'accentue ainsi dans plus de la moitié des États américains, et notamment en Californie, au Texas et en Floride, très vastes et très peuplés.

Au Brésil, 692 morts ont été recensés lors des dernières 24h, pour un bilan total qui s'établit désormais à 1 368 195 cas recensés et 58 314 morts. Les chiffres continuent de suivre une tendance à la hausse mais le gouvernement continue pourtant à communiquer des messages encourageants, assurant que la situation est sous contrôle, sous l'impulsion du président Jair Bolsonaro réfractaire aux mesures de confinement mises en œuvre par les gouverneurs des états et soutenant la thèse que les conséquences économique de ces restrictions pourraient causer des dommages bien plus conséquents que celles engendrées par le coronavirus. Les experts estiment que le Brésil devrait bientôt atteindre un "plateau", mais avec un chiffre élevé de plus de 1 000 morts par jour.

En Espagne, le bilan faisait état, dimanche, de 118 nouveaux cas en 24h, soit 248 770 cas au total, pour 28 343 morts (2 décès en 24h). En matière de déconfinement, la date du 1er juillet est le prochain cap fixé par par le gouvernement espagnol. L'état d'alerte, qui courait jusqu'au 21 juin, pour limiter les déplacements, a pris fin. La réouverture des frontières aux touristes a également été actée. Le championnat de football a, lui, repris il y a une quinzaine de jours, et de nombreux lieux culturels ont également rouvert leurs portes. En revanche, les écoles ne rouvriront qu'en septembre prochain.

En Italie, le bilan officiel communiqué lundi par les autorités fait état de 6 décès supplémentaires en 24h (22 la veille), ce qui porte le total à 34 738 morts pour 240 436 contaminations. La vigilance est toujours de mise notamment depuis la découverte, la semaine dernière, plusieurs foyers épidémiques, notamment à Rome, la capitale du pays. "Nous avons quelques manques d'attention, comme la vie nocturne des jeunes et ainsi de suite, mais en Italie, la plupart des gens continuent de porter le masque et d'appliquer la distanciation physique", a indiqué Massio Andreoni, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tor Vergata de Rome. Le virus continuera à circuler et nous aurons la réapparition soudaine de quelques foyers épidémiques. S'il y a une deuxième vague, ce sera de notre faute. Cela voudra dire que nous n'aurons pas été à même d'appliquer ce que nous avons appris".

Le dernier bilan communiqué au Royaume-Uni faisait état, dimanche de 25 morts de plus en 24 heures (contre 36 la veille). Au total, le pays recense 43 575 morts depuis le début de l'épidémie pour plus de 311 965 cas positifs). Selon le bureau national des statistiques (ONS), le nombre de décès imputés au nouveau coronavirus est néanmoins plus élevé que celui annoncé par le ministère de la Santé, et le bilan global serait en réalité de plus de 50 000 victimes du Covid-19, en prenant en compte le nombre réel de personnes décédées dans les maisons de retraite. Par ailleurs, les professionnels de santé du pays ont demandé à la classe politique britannique de préparer le Royaume-Uni au "vrai risque" d'une deuxième vague, mercredi dernier, dans une lettre publiée dans le British Medical Journal.

Le Royaume-Uni poursuit par ailleurs son déconfinement progressif, avec notamment la réouverture partielle des écoles depuis le début du mois. Le retour se fait par tranches d'âge pour les écoles primaires avec les élèves âgés de 4 à 6 ans et de 10 à 11 ans. L'ensemble des magasins ont été autorisées à rouvrir le lundi 15 juin, avec la mise en place de mesures de précaution (limitation du nombre des clients à l'intérieur, marquages au sol pour favoriser la distanciation physique...). Le port du masque est par ailleurs obligatoire dans les transports. Pour la réouverture des bars et des restaurants, il faudra en revanche attendre le 4 juillet, et encore un peu plus tard (pas de date fixée) pour les parcs de loisirs, les discothèques, les gymnases ou les piscines. Lundi, le Royaume-Uni a annoncé dans la soirée un durcissement du confinement à Leicester, dans le centre du pays, après une flambée de nouveaux cas (866 au cours des deux dernières semaines).

488 cas de plus de coronavirus ont été recensés en Allemagne sur les 24 dernières heures, selon les chiffres rapportés ce mardi par l'Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies infectieuses. 194 259 personnes ont été testées positives au coronavirus en Allemagne depuis le début des tests. 12 décès supplémentaires sont également à déplorer, portant le bilan total à 8973 morts depuis le début de l'épidémie dans le pays.

La diffusion d'une vidéo, qui semble enregistrée au mois d'avril dans les locaux de l'abattoir Tommies à Gütershloh en Rhénanie du Nord-Westphalie a créé le scandale ces derniers jours. C'est de cet abattoir qu'est né le plus grand foyer épidémique auquel fait face le pays, puisque plus de 1500 salariés ont été testés positifs au virus. "Je trouve scandaleux que Tönnies ait réagi si tard, et maintenant tout le monde dans le district souffre des conséquences, on a même plus le droit de partir en vacances", commente ainsi une habitante dans des propos repris par FranceInfo.

Le reconfinement partiel de deux cantons de la région Rhénanie du Nord-Wespthalie avait fait l'effet d'une bombe sur un continent européen qui craint l'arrivée d'une deuxième vague. La mesure était prévue pour une semaine soit jusqu'au 30 juin. Lundi 29 juin, le Premier ministre de Rhénanie du Nord-Westphalie Armin Laschet a annoncé la levée du dispositif dans le canton de Warendorf à partir de ce mardi 30 juin. Dans ce canton, 280 000 personnes étaient concernées. En revanche, le confinement reste en vigueur dans le canton voisin de Gütersloh, peuplé de 360 000 habitants. "Nous avons affaire au plus grand site d'infection" avait annoncé le 21 juin Armin Laschet. Ce dernier a précisé lundi 29 juin que peu de personnes en dehors de l'abattoir ont été contaminées par le Covid-19.

Lisbonne reste en partie en quarantaine cette semaine. La région de la capitale regroupe 80% des foyers de contagions découverts au Portugal, alors que 300 à 400 nouveaux cas quotidiens sont détectés dans un pays qui ne comptait jusque-là qu'environ 40 000 cas de coronavirus. Le Premier ministre Antonio Costa a prévenu et annoncé "un devoir civique de confinement à domicile" pour les quartiers lisboètes concernés. Il ne s'agit pas de Lisbonne mais de quelques quartiers de municipalités proches", a-t-il insisté, sans doute sensible à l'impact possible de cette annonce sur le tourisme.

Dans ces quartiers, les habitants sont invités à rester chez eux, et ne peuvent sortir que pour se rendre à leur travail, faire leurs courses alimentaires ou de santé ainsi que pour des rendez-vous médicaux. Tout rassemblement de plus de 10 personnes est proscrit. Dès le 1er juillet, le Portugal sera découpé en trois zones. Dans celle où les règles sont les moins strictes, le port du masque reste obligatoire dans les transports et lieux fermés mais les rassemblements sont autorisés jusqu'à 20 personnes. Dans la deuxième zone, qui concerne Lisbonne et ses environs, on parle d'état de "contingence". Les regroupements sont limités à 10 personnes et les commerces ferment dès 20h. Enfin, dans la troisième zone, le confinement est en vigueur et les regroupements limités à 5 personnes maximum.

Le final 8 de la Ligue des champions de football, prévu début août à Lisbonne, peut-il être menacé ? Alors que le Portugal se félicitait d'avoir été choisi par l'UEFA au vu de ses bons résultats dans la gestion de l'épidémie de coronavirus, la recrudescence de nouveaux cas dans la capitale portugaise inquiète. Le pays entendait pourtant surfer sur ses bons chiffres et son statut de destination sûre pour attirer les touristes européens. Le gouvernement a récemment mis en place une application mobile "Info Praia" concernant les modalités d'ouvertures des plages cet été. On trouvera notamment sur cette application des renseignements sur le taux d'occupation des plages ainsi qu'un code couleur pour savoir si la plage est ouverte en mode "dynamique" (promenade autorisée seulement) ou s'il est possible d'y étendre sa serviette. Les fréquentations des plages pourraient être surveillées et diminuées de moitié par rapport à d'habitude mais leurs accès pourraient rester libres.

Pas de chiffres transmis ce lundi sur l'évolution de l'épidémie en Belgique. Sciensano ne diffuse plus de données les dimanche et lundi. Vendredi, l'agence avait évoqué 5 décès supplémentaires en 24 heures pour une moyenne de 8 décès journaliers sur la période des sept derniers jours. Le bilan de l'épidémie était ainsi vendredi 26 juin de 9731 décès en Belgique. 99 nouvelles contaminations ont également été rapportés pour un total de 61 007 contaminations. L'institut appelle toutefois à la prudence et rappelle que le virus n'est pas vaincu. "89 nouvelles infections en moyenne par jour ont été rapportées. C'est une baisse de 6% par rapport à la semaine précédente (94 nouvelles infections en moyenne par jour). Au cours de la même période, le nombre moyen de décès journaliers a également baissé de 8 à 7 (-18%)."

Ce sont désormais les vacances d'été qui cristallisent l'attention des pouvoirs publics. Selon la presse belge, au moins 10 millions de Belges auraient décidé de les passer sur les côtes de leur pays, entraînant un pic d'affluence qu'il va falloir gérer pour éviter une reprise des contaminations. Une application devrait être mise en place pour prévenir les afflux et tenter de gérer les flux. Le conseil national de sécurité réuni mercredi 24 juin avait entériné les nouvelles mesures du déconfinement en Belgique, mesures qui entreront en vigueur le 1er juillet prochain. La "bulle sociale", mesure visant à limiter les contacts à 10 personnes différentes par semaine, sera élargie à 15 personnes. Piscines, parcs d'attractions ou casinos vont pouvoir rouvrir mais dans des conditions strictes de sécurité. Les événements en public seront limités à 200 personnes pour ceux se tenant à l'intérieur et à 400 à l'extérieur. Les réceptions et les événements en salle de fête seront limités à 50 personnes. Le masque n'est pas obligatoire mais fortement recommandé dans l'espace public.

Le dernier bilan de l'OMS faisait état lundi 29 juin de 380 000 cas confirmés de coronavirus sur l'ensemble du continent africain, pour 9664 décès attestés. L'Afrique du Sud est le pays le plus touché devant l'Egypte et le Nigeria. Pays africain qui effectue le plus de tests de dépistage, l'Afrique du Sud a franchi le cap des 100 000 cas recensés pour près de 2000 morts. Un test de vaccin va y être mené sur 2000 personnes. Mis au point par l'université d'Oxford et considéré comme prometteur, il fait déjà l'objet d'essais cliniques au Royaume-Uni et au Brésil. L"'objectif, pour l'instant, est de nous assurer que le vaccin n'est pas dangereux pour les patients et de mesurer la réponse du système immunitaire", explique ainsi à France 24 Lee Fairlie, médecin pédiatre à l'université de Wits qui supervise l'un des sites de l'essai clinique. L'enjeu est ainsi de vérifier l'absence d'effets secondaires. "C'est ce qu'on appelle un essai de phase 2, durant lequel on cherche à déterminer quelle est la dose d'un vaccin qui produit la meilleure réponse immunitaire", précise de son côté Pierre Saliou, président du Groupe d'intervention en santé publique et épidémiologie (GISPE).

En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé le maintien de la fermeture de toutes ses frontières, décision débutée le 19 mars dernier. Selon le dernier bilan publié dimanche, 300 cas quotidiens avaient été détectés, un record en Algérie qui compte officiellement 13 000 cas recensés pour 897 décès. Les autorités luttent contre un relâchements du respect des gestes barrières, moins d'un mois après le début du déconfinement.

En Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé la réouverture de ses frontières aériennes dès le 1er juillet. C'est le premier pays africain à le faire. Les voyageurs seront toutefois contrôlés à leur arrivée et auront "un suivi pendant leur séjour grâce à un système de géolocalisation", a expliqué le ministère de la Santé selon des propos repris par RFI. La région d'Abdijan reste en isolement. C'est elle qui concentre la plupart des 8000 cas de Covid-19 recensés.