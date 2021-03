"Coronavirus dans le monde : les chiffres et mesures en Allemagne et Europe, USA..."

Entre mesures de freinage face à une troisième vague et campagnes de vaccination qui s'accélèrent, la situation sanitaire reste confuse dans nombre de pays, notamment en Europe. Voici le dernier bilan pays par pays et les principales infos.

[Mis à jour le 23 mars 2021 à 09h14] Alors que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a tiré à nouveau la sonnette d'alarme en dénonçant l'inégalité d'accès aux vaccins entre pays riches et pauvres, le directeur général de l'organisation évoque une inégalité "grotesque", nombre de pays se battent pour tenter d'endiguer une troisième vague. L'Allemagne se prépare ainsi à des fêtes de Pâques sous cloche, comme en Italie. "Il serait irréaliste de penser que nous allons en finir avec ce virus d'ici la fin de l'année", avait d'ailleurs prévenu l'OMS le mardi 2 mars 2021 alors que le virus a contaminé plus de 120 millions de malades. Les pays les plus touchés sont les Etats-Unis, l'Inde, le Brésil, la Russie et le Royaume-Uni.

Nous vous proposons de consulter notre tableau simplifié du coronavirus dans le monde qui contient les chiffres du nombre de cas, de nouveaux cas, du nombre de décès et de nouveaux décès dans les 30 pays les plus touchés par le coronavirus. Retrouvez ensuite la situation en Europe et dans le monde pays par pays.

Statistiques des pays les plus touchés par le coronavirus le 22 mars 2021 au soir (source : Worldometers) Pays Nombre de cas Nombre de décès 1 Etats-Unis 30,576,962 555,945 2 Brésil 12,051,619 295,685 3 Inde 11,686,330 160,200 4 Russie 4,466,153 95,391 5 Royaume-Uni 4,301,925 126,172 6 France 4,298,395 92,621 7 Italie 3,400,877 105,328 8 Espagne 3,228,803 73,543 9 Turquie 3,035,338 30,178 10 Allemagne 2,678,262 75,418 11 Colombie 2,342,278 62,148 12 Argentine 2,252,172 54,671 13 Mexique 2,195,772 198,036 14 Pologne 2,073,129 49,365 15 Iran 1,808,422 61,877 16 Ukraine 1,554,256 30,098 17 Afrique du Sud 1,538,451 52,196 18 Pérou 1,472,790 50,339 19 République tchèque 1,467,371 24,965 20 Indonésie 1,465,928 39,711 21 Pays-Bas 1,207,806 16,290 22 Canada 938,719 22,716 23 Chili 938,094 22,359 24 Roumanie 900,858 22,268 25 Belgique 837,006 22,707 26 Israel 828,764 6,109 27 Portugal 817,778 16,784 28 Irak 798,547 14,036 29 Suède 744,272 13,262 30 Philippines 671,792 12,972

Europe

Le Royaume-Uni a réussi son pari ! Après avoir annoncé mi-février avoir vacciné plus de 15 millions de personnes vulnérables, le pays a encore accéléré le rythme en mars. Le ministre de la Santé Matt Hancock a pu s'en féliciter le 20 mars. "Je suis ravi de pouvoir dire que nous avons maintenant vacciné la moitié de tous les adultes au Royaume-Uni. Le vaccin est une réussite nationale et notre moyen de sortir de cette pandémie. Lorsque vous recevez l'appel, allez vous faire vacciner."

Si des règles strictes sont toujours en vigueur, les autorités tablent sur un retour à une vie plus normale au printemps, indiquant par exemple qu'il serait possible dès le 29 mars de se réunir à six personnes à l'extérieur et que la réouverture des pubs, restaurants et magasins non-essentiels devrait avoir lieu le 12 avril. Rappelons tout de même qu'à l'heure actuelle, tous les voyageurs arrivant en Angleterre doivent se soumettre à deux tests PCR, aux deuxième et huitième jours d'une quarantaine obligatoire de dix jours.

L'Allemagne se prépare de plus en plus à une troisième vague de contaminations. Samedi 13 mars, les autorités sanitaires avaient tiré la sonnette d'alarme, assurant que le nombre quotidien de cas pourrait prochainement atteindre les niveaux atteints en décembre, une donnée partagée par l'Institut Robert Koch dans son dernier bilan puisqu'il évoquait la possibilité d'atteindre 30 000 nouveaux cas quotidiens mi-avril. Déjà, les fêtes de Pâques se voient largement limitées puisque la plupart des magasins seront fermés et les offices religieux annulés du 1er au 5 avril. Les rassemblements seront aussi proscrits et seuls les magasins d'alimentation seront ouverts le samedi de Pâques. Les autres restrictions déjà en vigueur le resteront jusqu'à mi-avril, a annoncé Angela Merkel.

La Belgique aussi s'inquiète d'une troisième vague. Selon les derniers chiffres publiés par Sciensano, 4060 nouvelles contaminations ont été dépistées en moyenne par jour sur la période du 13 au 19 mars, en hausse de 41% par rapport à la semaine précédente. Près de 600 personnes sont en soins intensifs dans le pays alors que près d'un million de personnes ont reçu une première dose du vaccin soit 10% de la population âgée de plus de 18 ans. Les critiques sont encore vives sur la lenteur de la campagne de vaccination. "Nous ne sommes pas les gagnants mais nous ne sommes pas si mauvais. Ça se joue dans un mouchoir de poche, avait souligné mi-mars Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral au moment de comparer le nombre de dose administrées dans les pays européens. "On est à une dose par 100 habitants de différence de nos voisins. Nous nous situons entre la Hollande (9.45), la France (10.81) et l'Allemagne (10.58). On est très proche l'un de l'autre". Les voyages pour raisons non-essentielles restent proscrits et un couvre-feu est en vigueur entre minuit et 5h du matin. A Bruxelles et en Wallonie, il est même en vigueur entre 22 heures et 6 heures du matin.

Un an après le début du premier confinement, l'Espagne vit avec le Covid-19. Plus de 70 000 personnes sont décédées et la campagne de vaccination, commencée tardivement, n'a pas permis pour l'heure la levée des restrictions, surtout après un mois de février marqué par 10 000 nouveaux décès. La vaccination via le vaccin AstraZeneca va reprendre après une période de suspension et sera même élargie aux personnes âgées de 18 à 65 ans contre 55 ans auparavant selon La Vanguardia.

Un couvre-feu nocturne est instauré de 23 heures à 6 heures du matin sur l'ensemble du territoire à l'exception des îles Canaries, avec la possibilité pour les 17 régions du pays d'avancer ou de retarder d'une heure son début et sa fin, en fonction des caractéristiques locales. Le gouvernement espagnol a décrété, pour l'ensemble du territoire national à l'exception des Canaries, un nouvel état d'alerte sanitaire jusqu'au 9 mai 2021.

Retour du confinement en Italie depuis le lundi 15 mars. Plus de la moitié du pays est confinée jusqu'au 6 avril 2021, incluant la célébration des fêtes de Pâques. La majeure partie de la péninsule est en effet classée en zone rouge (soit 11 régions). Neuf régions sont classée en zone orange, ce qui signifie que les magasins peuvent rester ouverts. La Sardaigne fait figure d'exception avec un placement en zone blanche. En zone rouge, les écoles sont fermées comme les crèches et les habitants doivent fournir une attestation pour se déplacer. La polémique fait rage en Lombardie concernant une campagne de vaccination qui tourne au "désastre", comme l'ont reconnu des responsable politiques locaux lundi 22 mars. Le système de réservation des créneaux de réservation ne fonctionne pas bien dans une région pourtant considérée comme l'épicentre de l'épidémie en Italie et qui reste la région la plus touchée par la pandémie.

Le Portugal a franchi le seuil des 16 000 morts liés au coronavirus, un chiffre important pour une nation qui compte seulement dix millions d'habitants. Pour faire face à la situation, le gouvernement socialiste a approuvé la prolongation de l'état d'urgence, assortie de nouvelles restrictions, à commencer par l'interdiction faite aux habitants de voyager à l'étranger, sauf motif impérieux. Les contrôles ont aussi été rétablis aux frontières et le trafic ferroviaire avec l'Espagne suspendu. Le gouvernement appelle à la vigilance. "L'idée selon laquelle les tragédies ne se répètent pas est fausse. Les tragédies se répètent quand les êtres humains reproduisent les erreurs qui ont provoqué ces tragédies", a expliqué le Premier ministre Antonio Costa le 2 mars 2021.

Amérique

La vaccination avance à toute vitesse aux Etats-Unis, pays le plus touché par l'épidémie avec plus de 540 000 décès depuis le début de l'épidémie. 3 millions de personnes sont vaccinées chaque jour dans le pays mais la prudence reste de mise, notamment en Floride à l'approche du fameux "spring break", gigantesque fête étudiante. A Miami, l'état d'urgence a été décrété avec un couvre-feu de 20 heures à 6h du matin mais la mesure n'a été que très peu respectée selon les reportages sur place de la presse américaine. L'annonce jeudi 11 mars par Joe Biden de l'achat de 200 millions de doses supplémentaires de vaccin, qui devraient permettre aux Etats-Unis d'avoir assez de doses d'ici fin juillet pour vacciner la grande majorité de la population. Tous les voyageurs souhaitant se rendre aux Etats-Unis par avion doivent désormais présenter un test négatif au Covid-19 afin d'être autorisés à voyager. Ce test doit être réalisé dans les trois jours précédant le départ pour les Etats-Unis. Au Brésil, la situation continue d'inquiéter avec une épidémie en fort rebond et des bilans quotidiens alarmants avec plus de 1000 morts par jour fin février. La campagne de vaccination a bien été lancée en janvier mais le manque de doses se fait sentir et les polémiques et piques se succèdent entre les gouverneurs de plusieurs Etats et le président Jair Bolsonaro. "Je fais face actuellement au pire défi de mon existence", a déclaré mi-mars Joao Doria le gouverneur de l'Etat de Sao Paulo, dépassé par la situation sanitaire dans son Etat. "Nous traversons une de ces tragiques périodes de l'histoire au cours desquelles des millions de personnes paient le prix d'avoir un dirigeant psychopathe et manquant de préparation à la tête de la nation", a-t-il assuré.

ASie

En Chine, un regain épidémique s'est matérialisé en février. Mais à Wuhan, une métropole de onze millions d'habitants et le berceau de la pandémie qui a fait plus de deux millions de morts dans le monde, rien ne rappelle l'ambiance apocalyptique qui régnait un an plus tôt. L'ensemble des activités a pu reprendre. Selon les autorités, on comptait dimanche 90 044 infections en Chine continentale depuis le début de l'épidémie, soit 10 de plus que la veille. Aucun nouveau décès n'est recensé dans un pays qui comptabilise 4636 morts.