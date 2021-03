"Coronavirus dans le monde : les chiffres et restrictions en Italie, Europe, USA..."

Si la campagne de vaccination commence à produire ses effets dans certains pays, le coronavirus continue de circuler fortement dans le monde. Voici le dernier bilan pays par pays et les principales infos.

[Mis à jour le 15 mars 2021 à 08h07] Nouveau confinement, comme en Italie, ou au contraire levée de certaines restrictions comme au Portugal ou en Israël, la situation sanitaire diffère en fonction des pays, en Europe comme dans le monde où la barre des 2,6 millions de morts a été franchie. "Il serait irréaliste de penser que nous allons en finir avec ce virus d'ici la fin de l'année", avait d'ailleurs prévenu l'OMS le mardi 2 mars 2021 alors que le virus a contaminé plus de 119 millions de malades. Les pays les plus touchés sont les Etats-Unis, l'Inde, le Brésil, la Russie et le Royaume-Uni.

Nous vous proposons de consulter notre tableau simplifié du coronavirus dans le monde qui contient les chiffres du nombre de cas, de nouveaux cas, du nombre de décès et de nouveaux décès dans les 30 pays les plus touchés par le coronavirus. Retrouvez ensuite la situation en Europe et dans le monde pays par pays.

Statistiques des pays les plus touchés par le coronavirus le 7 mars 2021 au soir (source : Worldometers) Pays Nombre de cas Nombre de décès 1 Etats-Unis 30,081,657 547,234 2 Brésil 11,483,370 278,327 3 Inde 11,385,158 158,762 4 Russie 4,390,608 92,090 5 Royaume-Uni 4,258,438 125,516 6 France 4,071,662 90,429 7 Italie 3,223,142 102,145 8 Espagne 3,183,704 72,258 9 Turquie 2,879,390 29,489 10 Allemagne 2,578,835 73,959 11 Colombie 2,303,144 61,143 12 Argentine 2,195,722 53,670 13 Mexique 2,163,875 194,490 14 Pologne 1,906,632 47,178 15 Iran 1,746,953 61,230 16 Afrique du Sud 1,529,420 51,326 17 Ukraine 1,460,756 28,303 18 Indonésie 1,419,455 38,426 19 Pérou 1,412,406 49,003 20 République Tchèque 1,399,078 23,226 21 Pays-Bas 1,157,192 16,069 22 Canada 909,157 22,463 23 Chili 891,110 21,674 24 Roumanie 859,709 21,483 25 Israël 818,548 6,008 26 Portugal 814,257 16,684 27 Belgique 805,321 22,421 28 Irak 758,184 13,751 29 Suède 712,527 13,146 30 Philippines 621,498 12,829

Europe

Le Royaume-Uni a réussi son pari ambitieux de vacciner 15 millions de personnes vulnérables d'ici la mi-février et en est désormais à plus de 22 millions. Si des règles strictes sont toujours en vigueur, les autorités tablent sur un retour à une vie plus normale au printemps, indiquant par exemple qu'il serait possible dès le 29 mars de se réunir à six personnes à l'extérieur et que la réouverture des pubs, restaurants et magasins non-essentiels devrait avoir lieu le 12 avril. Rappelons tout de même qu'à l'heure actuelle, tous les voyageurs arrivant en Angleterre doivent se soumettre à deux tests PCR, aux deuxième et huitième jours d'une quarantaine obligatoire de dix jours.

L'Allemagne se prépare bien à une troisième vague de contaminations. Samedi 13 mars, les autorités sanitaires ont tiré la sonnette d'alarme, assurant que le nombre quotidien de cas pourrait prochainement atteindre les niveaux atteints en décembre, une donnée partagée par l'Institut Robert Koch dans son dernier bilan puisqu'il évoquait la possibilité d'atteindre 30 000 nouveaux cas quotidiens mi-avril.

Le pays, qui a prolongé jusqu'au 28 mars la plupart des restrictions en place, a fermé sa frontière avec la République tchèque et le Tyrol autrichien et renforcé les contrôles à la frontière avec la Moselle. Les rassemblements privés restent aussi très limités, avec la possibilité de n'inviter qu'une personne issue d'un autre foyer. Le télétravail s'est également imposé "partout où cela est possible". L'idée d'imposer un couvre-feu nocturne a, en revanche, été repoussée. Pour contrer l'essor du variant britannique dans le pays (46% des nouvelles infections fin février), les restrictions seront prolongées jusqu'au 28 mars. Les réunions privées réunissant deux foyers (mais à 5 personnes maximum au total) sont toutefois autorisées depuis le 8 mars.

La Belgique aussi s'inquiète d'une troisième vague. Sciensano recense 2962 nouveaux cas détectés le lundi 15 mars, un nombre jamais enregistré un lundi depuis le 16 novembre, en plein coeur de la deuxième vague. Les voyages pour raisons non-essentielles sont proscrits et un couvre-feu est en vigueur entre minuit et 5h du matin. A Bruxelles et en Wallonie, il est même en vigueur entre 22 heures et 6 heures du matin. Les critiques sont vives sur la lenteur de la campagne de vaccination. "Nous ne sommes pas les gagnants mais nous ne sommes pas si mauvais. Ça se joue dans un mouchoir de poche, a souligné Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral au moment de comparer le nombre de dose administrées dans les pays européens. "On est à une dose par 100 habitants de différence de nos voisins. Nous nous situons entre la Hollande (9.45), la France (10.81) et l'Allemagne (10.58). On est très proche l'un de l'autre".

Un an après le début du premier confinement, l'Espagne vit avec le Covid-19. Plus de 70 000 personnes sont décédées et la campagne de vaccination, commencée tardivement, n'a pas permis pour l'heure la levée des restrictions, surtout après un mois de février marqué par 10 000 nouveaux décès. Un couvre-feu nocturne est instauré de 23 heures à 6 heures du matin sur l'ensemble du territoire à l'exception des îles Canaries, avec la possibilité pour les 17 régions du pays d'avancer ou de retarder d'une heure son début et sa fin, en fonction des caractéristiques locales. Le gouvernement espagnol a décrété, pour l'ensemble du territoire national à l'exception des Canaries, un nouvel état d'alerte sanitaire jusqu'au 9 mai 2021.

Retour du confinement en Italie depuis le lundi 15 mars. Plus de la moitié du pays est confinée jusqu'au 6 avril 2021, incluant la célébration des fêtes de Pâques. La majeure partie de la péninsule est en effet classée en zone rouge (soit 11 régions). Neuf régions sont classée en zone orange, ce qui signifie que les magasins peuvent rester ouverts. La Sardaigne fait figure d'exception avec un placement en zone blanche. En zone rouge, les écoles sont fermées comme les crèches et les habitants doivent fournir une attestation pour se déplacer.

Le Portugal a franchi le seuil des 16 000 morts liés au coronavirus, un chiffre important pour une nation qui compte seulement dix millions d'habitants. Pour faire face à la situation, le gouvernement socialiste a approuvé la prolongation de l'état d'urgence, assortie de nouvelles restrictions, à commencer par l'interdiction faite aux habitants de voyager à l'étranger, sauf motif impérieux. Les contrôles ont aussi été rétablis aux frontières et le trafic ferroviaire avec l'Espagne suspendu. Le gouvernement appelle à la vigilance. "L'idée selon laquelle les tragédies ne se répètent pas est fausse. Les tragédies se répètent quand les êtres humains reproduisent les erreurs qui ont provoqué ces tragédies", a expliqué le Premier ministre Antonio Costa le 2 mars 2021.

Amérique

La vaccination s'accélère aux Etats-Unis où 534 décès ont été recensés depuis le début de la pandémie dans le pays, un record au niveau mondial. 68,9 millions de personnes ont déjà reçu une dose de vaccin pour 36,9 millions ayant reçu les deux doses. Cela représente 11% de la population. L'annonce jeudi 11 mars par Joe Biden de l'achat de 200 millions de doses supplémentaires de vaccin, qui devraient permettre aux Etats-Unis d'avoir assez de doses d'ici fin juillet pour vacciner la grande majorité de la population. Tous les voyageurs souhaitant se rendre aux Etats-Unis par avion doivent désormais présenter un test négatif au Covid-19 afin d'être autorisés à voyager. Ce test doit être réalisé dans les trois jours précédant le départ pour les Etats-Unis. Au Brésil, la situation continue d'inquiéter avec une épidémie en fort rebond et des bilans quotidiens alarmants avec plus de 1000 morts par jour fin février. La campagne de vaccination a bien été lancée en janvier mais le manque de doses se fait sentir.

ASie

En Chine, un regain épidémique s'est matérialisé en février. Mais à Wuhan, une métropole de onze millions d'habitants et le berceau de la pandémie qui a fait plus de deux millions de morts dans le monde, rien ne rappelle l'ambiance apocalyptique qui régnait un an plus tôt. L'ensemble des activités a pu reprendre. Selon les autorités, on comptait dimanche 90 044 infections en Chine continentale depuis le début de l'épidémie, soit 10 de plus que la veille. Aucun nouveau décès n'est recensé dans un pays qui comptabilise 4636 morts.