Coronavirus dans le monde : masques, restrictions... Mais 24 millions de cas

CORONAVIRUS MONDE. Les mesures se multiplient en Europe notamment pour contrer la progression de l'épidémie de Covid-19. Le dernier bilan mondial fait état de 24 millions de contamination pour 820 000 décès. Retrouvez les derniers chiffres et infos.

[Mis à jour le 28 août 2020 à 10h59] Le coronavirus a déjà infecté 24 millions de personnes dans le monde, 24 204 686 selon un bilan établi par l'AFP jeudi 27 août, et le virus continue de se répandre dans de nombreux pays. En Europe, 2 120 207 cas ont été diagnostiqués depuis le 31 décembre, et 181 129 personnes sont décédées des suites d'une infection au Covid-19 sur le continent. À l'échelle mondiale, le nombre de décès liés au virus s'élève, lui, à 826 090. Dans ce contexte de circulation soutenue du coronavirus, et après que les États-Unis ont estimé ce jeudi qu'il n'était plus nécessaire de tester les cas-contacts asymptomatiques, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a de nouveau recommandé de dépister toutes les personnes ayant été en contact avec un cas, qu'elles présentent ou non des symptômes.

Les États-Unis restent cependant le pays le plus touché par la pandémie de coronavirus, avec 178 524 décès recensés depuis le 31 décembre. Mais c'est en Amérique latine que les derniers bilans sont les plus inquiétants, à l'image de la situation en Argentine, pays qui a enregistré plus de 10 000 nouveaux cas en 24 heures mercredi alors que 8 000 décès sont à déplorer depuis le début de l'épidémie. Le Brésil comptabilise, lui, 116 580 morts, et le Mexique, 61 450 décès. En Inde, ce bilan s'élève à 59 449 décès.

Plus de 1,7 million de nouveaux cas de Covid-19 et 39 000 nouveaux décès ont été signalés à l'OMS la semaine dernière (17 au 23 août), ce qui représente une diminution de 5 % des cas et de 12 % des décès par rapport à la semaine précédente (10 au 16 août). Malgré ce ralentissement, les nouvelles mesures se succèdent partout dans le monde. En Corée du Sud, le gouvernement a décidé de prolonger les mesures de distanciation sociale, sans toutefois les intensifier. "Le gouvernement prolongera la distanciation sociale de niveau 2, qui devait expirer ce week-end, d'une semaine malgré le récent bond des transmissions de Covid-19 dans la région de la capitale ", a ainsi souligné vendredi le Premier ministre sud-coréen, Chung Sye-kyun alors que le pays compte 19 077 cas mais surveille une éventuelle recrudescence des nouveaux cas.

Statistiques des pays les plus touchés par le coronavirus au 27/08/2020 au soir (source : Worldometers) Pays Nombre de cas Nouveaux cas Nombre de décès Nouveaux décès Etats-Unis 6,046,634 +46,286 184,796 +1,143 Brésil 3,764,493 +42,489 118,726 +970 Inde 3,384,575 +76,826 61,694 +1,065 Russie 975,576 +4,711 16,804 +121 Pérou 621,997 +8,619 28,277 +153 Afrique du Sud 618,286 +2,585 13,628 +126 Colombie 582,022 +9,752 18,468 +284 Mexique 573,888 +5,267 62,076 +626 Espagne 451,792 +3,781 28,996 +25 Chili 404,102 +1,737 11,072 +82 Argentine 380,292 +10,104 8,050 +211 Iran 367,796 +2,190 21,137 +117 Royaume-Uni 330,368 +1,522 41,477 +12 Arabie Saoudite 311,855 +1,019 3,785 +30 Bangladesh 304,583 +2,436 4,127 +45 Pakistan 294,638 +445 6,274 +7 Turquie 263,998 +1,491 6,209 +26 Italie 263,949 +1,411 35,463 +5 France 259,698 +6,111 30,576 +32 Allemagne 240,565 +1,565 9,359 +7 Irak 219,435 +3,651 6,740 +72 Philippines 205,545 +3,213 3,234 +97 Indonésie 162,884 +2,719 7,064 +120 Canada 126,848 +431 9,102 +8 Qatar 117,988 +246 195 +1 Bolivie 112,094 +1,095 4,726 +62 Ukraine 112,059 +1,974 2,403 +49 Equateur 111,219 +670 6,471 +61 Israel 110,403 +2,000 884 +9 Kazakhstan 105,243 +168 1,523 Egypte 98,062 +237 5,342 +25 République Dominicaine 92,964 +407 1,630 +17 Panama 89,982 +900 1,948 +16 Oman 85,005 +187 650 +4 Chine 85,004 +8 4,634 Suède 83,898 5,820 +5 Roumanie 83,150 +1,504 3,459 +38 Belgique 83,030 +583 9,879 +1 Koweït 82,945 +674 522 +1 Guatemala 71,856 +1,142 2,685 +23

L'épidémie continue de se répandre sur le sol américain. Jeudi 27 juin, le palais des 180 000 décès a été franchi aux Etats-Unis qui comptabilise plus de 5,8 millions de cas selon l'université Johns Hopkins. Le Covid-19 a tué 931 personnes de plus en 24 heures selon le dernier bilan. Les solutions pour contenir la propagation du virus sur le sol américain se font rares. Dans un nouveau discours formulé dans le cadre de son investiture par le parti républicain pour la prochaine élection présidentielle de novembre, Donald Trump a affiché un visage combatif et optimiste. "Nous produirons un vaccin avant la fin de l'année, et peut-être même plus tôt!", a-t-il assuré."Nous vaincrons le virus, mettrons fin à la pandémie et émergerons plus forts que jamais".

Donald Trump avait déjà annoncé dimanche avoir donné son autorisation à la transfusion de plasma sanguin de personnes guéries du coronavirus à des personnes atteintes. Le traitement fait débat mais le président américain a d'ores et déjà annoncé cet procédé comme une "percée historique", susceptible de "sauver un nombre incalculable de vies" alors que l'agence américaine du médicament s'est montrée prudente, rappelant qu'aucune preuve formelle ne démontre l'efficacité de ce traitement. Les autorités ont en revanche modifié leur approche et déconseillent le dépistage du Covid aux personnes ne présentant pas de symptômes.

La situation sanitaire continue d'inquiéter au Brésil qui compte plus de 114 000 morts pour plus de 3,5 millions de cas. La crise s'accompagne de difficultés économiques, pointées par la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) cette semaine, qui note que la pandémie pourrait pousser dans la pauvreté 45 millions de personnes sur le continent. "Je me retrouve au chômage à cause de cette pandémie. Il y a des jours où nous ne mangeons pas parce que la situation est difficile", témoigne ainsi à l'AFP une Brésilienne de 35 ans, résidente d'une favela de Sao Paulo. La traditionnelle fête des 15 ans, une coutume classique en Amérique du Sud pour les adolescentes, n'aura pas lieu cette année. Ce rite de passage à l'âge adulte, célébré entre amis et en familles, devra être différé à 2021 après l'annonce de l'annulation des événements publics et des rassemblements familiaux.

Le Brésil reste le pays d'Amérique latine le plus touché par la pandémie. Le président Jair Bolsonaro a fait de sa propre contamination (il est désormais guéri) un moyen de communication, usant de la provocation lors d'une conférence de presse, apparaissant sans masque. Sa popularité a grimpé en août selon plusieurs sondages dont l'un publié par le journal Floha de Sao Paulo alors que l'allocation promise à de nombreux Brésiliens (une aide de 600 réais minimum par mois) pour atténuer les effets de la crise économique consécutive à l'épidémie a fini par être versée. La pandémie continue néanmoins de s'étendre sur tout le territoire brésilien, y compris parmi les communautés amérindiennes et de nombreux experts estiment que le bilan, qui serait largement sous-estimé, devrait considérablement s'alourdir dans les prochaines semaines. A Rio, le système de réservation mis en place pour accéder à la plage a fait long feu. "Il est permis de se baigner, d'acheter quelque chose à grignoter, mais après vous rentrez chez vous", a expliqué le maire.

L'Inde a recensé 77 000 nouveaux cas en une journée cette semaine, un record depuis le début de l'épidémie dans le pays selon le ministère fédéral de la Santé. Le bilan fait désormais état de 3,39 millions de cas pour plus de 60 000 décès, faisant du pays le troisième le plus touché au monde. Le confinement mis en place à la fin du mois de mars a été levé en juin, mais des reconfinements locaux dans certains États ou villes ont été instaurés.

En Chine, le parquet national a annoncé des poursuites contre 6755 personnes, accusées notamment de vente d'équipements médicaux défectueux, d'avoir frappé à mort un client d'un supermarché lui demandant le port d'un masque, ou d'avoir tué un agent chargé d'un contrôle de température. Le port du masque a été imposé dans les lieux clos mais la Chine n'a fait état d'aucun nouveau cas (hors cas importés) ces derniers jours.

Une fête aquatique rassemblant des centaines de personnes mi-août à Wuhan, où est officiellement apparu le virus en fin d'année 2019, avait créé la polémique dans le monde. Interrogé en conférence de presse, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a réagi. "Apparemment les Européens et les Américains ont été très surpris par ces images. Cela montre que Wuhan a remporté une victoire stratégique dans sa lutte contre l'épidémie", a-t-il estimé. Les derniers chiffres indiquent une stabilisation du nombre de cas, le bilan étant toujours de moins de 5000 morts dans le pays pour moins de 90 000 cas.

Parallèlement, l'enquête sur l'origine du virus se poursuit dans le pays. Lundi 3 août, l'Organisation mondiale de la Santé a indiqué qu'un premier pas avait été fait, même si le chemin reste long. "L'équipe avancée de l'OMS qui s'est rendue en Chine a maintenant achevé sa mission consistant à jeter les bases d'efforts conjoints pour identifier les origines du virus ", a annoncé le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lundi 10 août. Prochaine étape dans la quête de la vérité ? "Des études épidémiologiques commenceront à Wuhan pour identifier la source potentielle d'infection des premiers cas ", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La situation en Espagne inquiète également. Le pays a enregistré le taux d'incidence (nombre de cas de Covid-19 pour 100 000 habitants) le plus élevé de l'Union Européenne sur les deux dernières semaines (190 nouveaux cas). Le gouvernement a annoncé jeudi 27 août l'obligation du port du masque à l'école dès l'âge de 6 ans. L'inquiétude sur l'émergence d'une deuxième vague grimpe dans le pays malgré la succession de nouvelles restrictions dont une, inédite dans le monde : il est désormais interdit de fumer dans les rues et sur les terrasses de café dans la province de Galice et dans l'archipel des Canaries. Cette consigne s'applique si la distanciation sociale est impossible, à savoir respecter une distance de sécurité d'au moins deux mètres.

L'Italie subit aussi une nouvelle vague de coronavirus, notamment en Sardaigne, région très fréquentée durant l'été. L'Italie déplore plus de 35 000 morts depuis le début de l'épidémie pour plus de 263 000 cas recensés. Les autorités tirent le signale d'alarme. Après avoir prolongé mercredi 29 juillet l'état d'urgence en vigueur jusqu'au 15 octobre, elles ont pris de nouvelles mesures, entérinant la fermeture des discothèques en plein air. Le ministère de la Santé a également annoncé l'obligation du port du masque pour tous à partir du lundi 17 août le soir entre 18h et 6h dans tous les lieux publics où peuvent être formés des groupes. "Malheureusement, nous devons tenir compte d'un fait: l'âge moyen des personnes infectées ces dernières semaines a chuté de façon spectaculaire, nous sommes autour de 39 ans, a souligné le ministre de la Santé Roberto Speranza dans une interview publiée lundi 17 août par le journal La Repubblica. D'où la nécessité de donner un signal". Le ministre de la Santé appelle les jeunes à soutenir cette mesure : "aidez-nous à garder la contagion sous contrôle" avant de rappeler la nécessité pour le pays de réussir sa rentrée. "On ne peut pas échouer sur l'école et chaque mesure, chaque sacrifice demandé est fait en pensant à la réouverture des écoles qui marquera la véritable fin du confinement".

Le Royaume-Uni est le pays européen le plus touché avec 41 477 morts selon le dernier bilan publié jeudi 27 août. Le pays a recensé 1522 nouveaux cas en 24 heures alors qu'il enregistre plus de 330 000 cas depuis l'apparition du virus. Le Royaume-Uni craint une rentrée difficile sur le plan économique et a multiplié les annonces ces derniers jours, à commencer par le retour soudain de mesures de quarantaines pour les voyageurs en provenance de France, de Monaco mais aussi des Pays-Bas et de Malte, contraignant de nombreux Britanniques à un voyage retour en urgence. Des reconfinements localisés ont également décidé dans plusieurs comtés du nord du Royaume-Uni où les rencontres entre personnes de foyers différents sont proscrites. La tenue d'une fête privée regroupant 270 personnes dans la banlieue de Manchester le week-end du 15 août, interrompue par l'intervention des forces de l'ordre, a créé la polémique. Les images montraient un non-respect des règles de distanciation sociale ainsi que l'absence de port du masque.

Début août, la publication d'une étude réalisée par des chercheurs de l'University College London et de la London School of Hygiene and Tropical Medicine a également été reprise. Elle était particulièrement alarmiste sur le sort du pays. La Grande-Bretagne pourrait, selon elle, faire face à une deuxième vague deux fois plus virulente que la première en septembre. En cause ? La rentrée scolaire. Un drame qui surviendrait néanmoins dans le cas où aucun système efficace permettant de suivre et de tester les malades ne serait mis en place d'ici là. "Sans un système suffisamment important de tests, traçage et isolement, la réouverture des écoles conjuguée à celle de l'économie pourrait, quel que soit le scénario, entraîner une deuxième vague de COVID-19", affirment ainsi les auteurs de l'étude publiée dans la revue The Lancet Child and Adolescent Health.

Il faut dire qu'outre-Manche, la rentrée scolaire suscite bien des débats depuis quelques jours, avec toujours une seule et même question : comment rouvrir les écoles sans courir à la catastrophe sanitaire ? Et les propositions originales ne manquent pas. L'idée de fermer les pubs pour compenser les risques liés à la réouverture des écoles est notamment évoquée. "Je pense que nous sommes dans une situation où la plupart des gens pensent que l'ouverture des écoles est une priorité pour la santé et le bien-être des enfants, mais que lorsque nous le ferons, nous allons remettre en contact de nombreux ménages. En fait, fermer certains autres réseaux, d'autres activités, pourrait bien être nécessaires pour nous permettre d'ouvrir des écoles", a estimé samedi 1er août sur BBC4 le professeur Graham Medley, membre du Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE), l'équivalent du Conseil scientifique outre-Manche. Et d'interroger : "Cela peut se résumer à la question de savoir quels compromis vous faites. C'est une question de priorité. Pensons-nous que les pubs sont plus importants que les écoles ?"

Selon les derniers chiffres transmis ce vendredi 28 août par l'Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses (RKI), l'Allemagne comptabilise 239 507 cas de Covid-19, soit 1571 cas de plus que la veille. Trois décès supplémentaires sont également à déplorer, portant le total à 9288 morts depuis l'apparition du virus dans le pays. La semaine a été marquée par plusieurs messages d'alerte des autorités concernant la circulation du virus en Allemagne. La chancelière Angela Merkel a prévenu ses concitoyens : "Beaucoup de mobilité a été possible pendant l'été, mais nous devons maintenant être vigilants". Berlin s'inquiète de l'arrivée de nouveaux cas, coïncidant avec les retours de vacances. Les amendes pour non-port de masques vont ainsi être rehaussées de 50 euros alors que les contrôles s'assurant du respect des périodes de quarantaine imposées aux cas suspects et avérés seront renforcées. L'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes en plein air va également été prolongée. Seuls les matchs de football, dans un pays qui affiche habituellement d'excellents taux d'affluence dans les stades, pourraient bénéficier d'une dérogation.

Les mesures de restrictions de circulation dans certains quartiers de Lisbonne et sa périphérie seront maintenues jusqu'à la fin du mois d'août, avaient annoncé jeudi 13 août les autorités. L'apparition de foyers de contaminations à Lisbonne au début de l'été avait entraîné l'apparition de nouvelles mesures sanitaires. Dans les quartiers concernés, les locaux ne peuvent sortir de leur domicile que pour l'achat de nourriture ou de médicaments. Les rassemblements de plus de cinq personnes sont interdits. La région de la capitale regroupe plus de la moitié des cas découverts au Portugal.

Depuis le 1er juillet, le Portugal est ainsi découpé en trois zones. Dans celle où les règles sont les moins strictes, le port du masque reste obligatoire dans les transports et lieux fermés mais les rassemblements sont autorisés jusqu'à 20 personnes. Dans la deuxième zone, qui concerne Lisbonne et ses environs, on parle d'état de "contingence". Les regroupements sont limités à 10 personnes et les commerces ferment dès 20h, à l'exception des restaurants. Enfin, dans la troisième zone qui concerne les quartiers les plus touchés de Lisbonne, le confinement est en vigueur et les regroupements limités à 5 personnes maximum.

Les chiffres moyens d'infections sont en baisse depuis quelques jours en Belgique (-7% sur la période entre le 18 et le 24 août par rapport à la semaine précédente). Le pays comptabilise 83 500 cas de Covid-19 vendredi 28 août, soit 470 de plus que le bilan de la veille. Le taux d'incidence est également en baisse (60,3 sur les deux dernières semaines, en baisse de 17%). Cinq décès supplémentaires sont toutefois à déplorer, portant le bilan à 9884 décès depuis le début de l'épidémie.

Pour faire face à la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place des mesures drastiques. Parmi elles, on trouve notamment la diminution conséquente de ce que l'on appelle la "bulle de contact", à savoir le cercle de personnes avec qui les mesures de distanciation ne doivent pas être impérativement respectées. Alors qu'elle était de 15 personnes, elle a été ramenée à... cinq personnes par foyer. Déjà obligatoire depuis le 11 juillet dans les magasins, les salles de cinéma, les lieux de culte, les musées ou encore les bibliothèques, le port du masque est également devenu obligatoire fin juillet dans "tout endroit à forte fréquentation".