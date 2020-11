"Confinement : de nouvelles libertés dès samedi, un déconfinement espéré pour le 15 décembre"

DECONFINEMENT. Samedi 28 novembre, la France va connaître un allègement du confinement. Commerces non-essentiels, promenades... À ces premières mesures, d'autres suivront le 15 décembre, puis le 20 janvier en fonction de la situation sanitaire.

20:56 - La réouverture des cinémas, théâtres et musées annoncée C'est une excellente nouvelle pour le monde de la culture. Les salles de cinéma, ainsi que les théâtres et les musées pourront de nouveau accueillir du public à partir du 15 décembre prochain. Encore une fois, un protocole sanitaire très strict sera mis en place, mais les professionnels peuvent se réjouir. Et ce d'autant plus que le mois de décembre est crucial pour le secteur. En revanche, les bars et restaurants garderont portes closes.

20:47 - Une levée du confinement le 15 décembre, mais un couvre feu Parmi les annonces d'Emmanuel Macron ce mardi soir, celle concernant la tant attendue levée du confinement. Elle ne devrait pas intervenir avant le 15 décembre. À partir de là, et à moins que la situation sanitaire ne le permette vraiment pas, les Français seront libres de circuler dans tout le pays. Cependant, un couvre-feu sera mis en place entre 21 heures et 7 heures du matin, avec quelques exceptions comme le 24 et le 31 décembre, même si ces jours-là, aucun rassemblement sur la voie publique ne sera autorisé pour autant.

20:31 - Les offices religieux à nouveau permis à partir de samedi L'annonce était attendue par les croyants des différentes religions. Ce samedi 28 novembre, les offices religieux pourront bel et bien reprendre. Cependant, la jauge des personnes présentes sera limitée à 30 personnes maximum.

20:18 - Les activités extra-scolaires à nouveau autorisées en plein air C'est une autre bonne nouvelle qu'Emmanuel Macron a annoncé dans son discours ce mardi soir. À partir de samedi, en plus de la réouverture de commerces et des nouvelles libertés concernant les promenades, les activités extra-scolaires seront à nouveau autorisées en plein air.

20:11 - Un confinement maintenu, mais plus de libertés pour les promenades ! Si le confinement sera bel et bien maintenu, à partir du samedi 28 novembre, les promenades et activités physiques en extérieur seront autorisées, non plus dans une limite de un kilomètre, mais désormais dans un rayon de 20 kilomètres. De même, alors que les Français avaient jusqu'ici droit à une heure quotidienne, ce sera à présent pendant 3 heures qu'ils pourront s'aérer.

20:09 - La réouverture des commerces non-essentiels à partir de samedi validée Emmanuel Macron n'a pas tardé à mettre fin au suspense. À partir de samedi, soit le 28 novembre, les commerces dits non-essentiels pourront rouvrir leurs portes. Les librairies, dont le sort avait fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines, tout comme les autres commerces jusqu'ici fermés, pourront de nouveau accueillir des clients. Avec les services à domicile, les commerces seront néanmoins soumis à une limite horaire : jusqu'à 21 heures maximum !

20:06 - Une nouvelle étape à partir du 28 novembre, mais le confinement toujours Emmanuel Macron prend actuellement la parole. Le président de la République vient de souligner le fait que la France a franchi ce mardi soir la barre des 50 000 morts. Le chef de l'État explique qu'au vu de la situation, un allègement du confinement est désormais prévu à partir du samedi 28 novembre. Néanmoins, le confinement ne sera pas abandonné pour autant !

19:45 - Plus que quelques minutes avant l'allocution très attendue d'Emmanuel Macron Emmanuel Macron prend la parole dans une quinzaine de minutes maintenant. À 20 Heures, le chef de l'État s'adressera une nouvelle fois à tous les Français. En ligne de mire ? Le déconfinement, annoncé progressif, l'évolution de l'épidémie de coronavirus, le programme pour les fêtes de Noël et bien d'autres points qui devraient donner un peu plus de visibilité aux Français. Un discours que vous pourrez suivre en direct dans notre live prévu pour l'occasion.

19:24 - Pour les fêtes de Noël, la stratégie québécoise comme exemple ? Alors que le confinement devrait se poursuivre au-delà du 1er décembre, les Français attendent avec impatience l'allocution d'Emmanuel Macron à 20 heures. Le président de la République pourrait y dévoiler les règles à suivre en vue des fêtes de fin d'année. Question : pourrait-on voir la France adopter une stratégie semblable à celle des Québécois ? Outre-Atlantique, un "contrat moral" a été proposé à la population. L'idée ? Autoriser les rassemblements familiaux entre les 24 et 27 décembre, si et seulement si, les Québécois essayent "de ne pas avoir de contacts une semaine avant Noël et une semaine après Noël". Une stratégique gagnante ?

19:05 - Quels scénarios pour les stations de ski ? Avec le confinement, les stations de ski sont, elles aussi, à l'arrêt. Selon les informations de BFM TV, la première solution est la poursuite de la fermeture sanitaire avec une indemnisation des professionnels afin de compenser le manque à gagner. La seconde est une réouverture aménagée avec une organisation de "click and collect" et la possibilités de prendre ses repas sur les terrasses, voire sur les pistes puisque les restaurants resteraient fermés. La troisième, enfin, serait une réouverture totale. Matignon a indiqué lundi matin à l'issue d'une réunion avec les acteurs du secteur que la décision de rouvrir les stations de ski en vue des vacances de fin d'année sera prise "dans les dix prochains jours". À cette heure, celle-ci ne serait pas encore tranchée.

18:49 - Noël en petit comité, "la meilleure option" pour l'OMS L'Organisation mondiale de la santé (OMS) juge qu'un Noël en petit comité, sans grandes réunions de famille, est sans doute "la meilleure option" pour éviter au maximum la propagation du coronavirus.

18:34 - 20% des rayons non-essentiels sont toujours ouverts, selon l’UFC Selon un relevé publié ce mardi par l'UFC-Que Choisir, 20% des rayons non essentiels sont toujours ouverts dans les grandes surfaces, en dépit des mesures de confinement et de l’interdiction du gouvernement de vendre ces produits par souci "d’équité" vis-à-vis des commerces ayant dû fermer. L'association de défense des consommateurs évoquent des "parades" de certaines enseignes, notamment avec le système de "clic and collect".

18:16 - Un protocole pour la réouverture des lieux de culte C'est une autre question à laquelle pourrait répondre Emmanuel Macron ce soir : les lieux de culte vont-ils pouvoir rouvrir ? Les responsables des cultes se sont mis d'accord sur un protocole sanitaire à mettre en place en vue d'un retour des fidèles dès le week-end prochain. Il a été proposé au Conseil de Défense qui se déroulait ce mardi matin à l'Elysée.

18:02 - Va-t-on pouvoir circuler normalement à Noël ? La question est sur toutes les lèvres à un peu plus d'un mois de la date fatidique. Et Jean-Yves Le Drian, invité ce dimanche du Grand Jury du Figaro, de RTL et de LCI, n'a pas échappé au sujet. Le ministre des Affaires étrangères s'est montré particulièrement prudent dans sa réponse, estimant que "des décisions seront prises vers le 20 décembre". Pour rappel, cette année, les congés scolaires commencent le samedi 19 décembre.