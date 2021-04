"Confinement en France : déplacements, attestation... quelles règles pour les vacances de Pâques ?"

16:12 - Renforcement des contrôles sur les routes

En ce début de vacances de Pâques, uniformisées et avancées de 15 jours en raison du reconfinement à l’échelle nationale, le ministère de l'Intérieur a rappelé qu’il n’était pas autorisé de se déplacer d’une région à l’autre et que les contrôles routiers allaient être renforcés. Depuis le week-end dernier, plus de 90 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour veiller au respect des mesures de confinement.