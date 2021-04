"Confinement en France : en place jusqu'au 3 mai, quelles sont les règles ?"

CONFINEMENT FRANCE. Le confinement prend fin le 3 mai prochain avec un allègement des restrictions mais d'ici là, les règles et contrôles sont toujours en vigueur.

[Mis à jour le 27 avril 2021 à 16h32] Le retour vers la "vie normale" est proche mais n'est pas encore actée, les mesures de confinement étant encore en vigueur jusqu'au 3 mai, date officielle de fin du confinement. Pour l'heure donc et malgré l'apparition des beaux jours et une température de plus en plus agréable, vous ne pouvez toujours pas vous réunir à plusieurs chez un ou une amie ou avec votre famille pour partager un repas festif. Vous ne pouvez pas également prendre votre voiture et partir à plus de 10 kilomètres de votre domicile. Si vous l'avez oublié sachez également que l'attestation est toujours en vigueur sauf pour les sorties dans un rayon de 10 km puisque un simple justificatif de domicile peut être présenté lors d'un contrôle. Car oui, si là aussi vous l'avez oublié, les contrôles sont toujours en place et vous pouvez recevoir une amende de 135 euros si vous n'avez pas respecté les règles.

À partir du 3 mai donc, les règles vont évoluer "progressivement" avec dans un premier temps une liberté de circulation retrouvée entre les départements sans la limite des kilomètres ni les motifs impérieux qui vont avec. Pour le reste, les détails doivent toujours être précisés et l'allègement se fera sur plusieurs semaines comme l'a rappelé Emmanuel Macron lors d'une visite dans une école à Melun. "On va continuer à faire attention pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, mais à chaque fois en allégeant un peu les règles et en vaccinant de plus en plus de monde. C'est comme cela que l'on y arrivera".

Les sorties sont autorisées dans un rayon de 10 kilomètres autour de domicile, sans durée de temps, dans la limite des horaires de couvre-feu.

Le ministère des Sports a assoupli cette règle des 10 kilomètres en autorisant de se rendre dans un équipement sportif de plein air (stade de foot, rugby, terrain de sport…) situé dans un rayon de 30 kilomètres maximum.

Certains commerces sont fermés . Comme lors du premier et second confinement, plusieurs commerces non essentiels sont obligés de fermer. Les libraires, disquaires, coiffeurs, fleuristes, chocolatiers, cordonniers et concessionnaires automobiles (sur rendez-vous) restent toutefois ouverts tout comme les boutiques d'alimentation et d'accessoires pour animaux de compagnie.

L'attestation n'est pas requise à moins de 10km du domicile. Mise en place le 20 mars, l'attestation avait été supprimée dans sa première version car jugée trop complexe provoquant un imbroglio de 24 heures. Désormais, sachez qu'il n'est pas obligatoire de télécharger cette dernière lors de vos déplacements dans un rayon de 10km (sans limite de temps), un simple justificatif de domicile fait l'affaire. En revanche, il faudra télécharger cette dernière si vous devez aller plus loin ou même quitter la région car ceci est désormais interdit. Pour plus d'informations, voici notre papier sur l'attestation.

Le couvre-feu à 19h est maintenu. Malgré le confinement, le couvre-feu national est bien en vigueur dans la France entière. À 19h, il n'est plus possible de se déplacer librement dans un rayon de 10 km ou plus sans attestation. Vous pouvez sortir que pour un motif impérieux comme c'est le cas depuis la mi-décembre.

Les déplacements entre régions sont, eux, interdits, sauf motif impérieux. Dans ce cas, il faut impérativement pouvoir présenter une attestation de déplacement dérogatoire.

Depuis le 31 mars, les écoles sont fermées pour faire face à l'augmentation des contaminations chez les plus jeunes, et ce, jusqu’au 26 avril. Les vacances de Pâques, qui ont débuté le 10 avril, ont été uniformisées sur l’ensemble du territoire.

Les territoires colorés en rouge vif sont en mesures renforcées depuis le mois de mars. Depuis samedi 3 avril, c'est tout le territoire qui est concerné. Voici les dernières données sur la circulation du virus et les données hospitalières dans chacun des départements français :